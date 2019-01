Auerbach: "Endlich gibt’s wieder a Gockerl"

Bessere Verkäufe in der Stadtmitte: Markthändler wieder am angestammten Platz - vor 28 Minuten

AUERBACH - Dienstags zieht endlich wieder Grillhähnchenduft durch Auerbachs Oberen Markt. Seit drei Wochen ist der Obere Marktplatz wieder der ideale Standort für die Marktverkäufer.

Auf dem Marktplatz ist der bessere Standort für den Wochenmarkt. Die Verkäufer konnten bereits jetzt einen Anstieg im Verkauf feststellen. Gegenüber der Holzofenbäckerei findet man auch die Metzgerei Heldrich. Foto: Barbara Schuster



Die Familie Masi konnte den gewohnten Standort ihres Imbisswagens in der Stadtmitte weiter nutzen. Dagegen mussten die Marktverkäufer wegen Platzmangels durch die Baustelle am Rathaus ausquartiert werden. Einstimmig erklärten die Verkäufer des Wochenmarktes damals den NN, dass der Platz vor der Helmut-Ott-Halle am Place de Laneuveville deutliche Nachteile hätte.

Am Oberen Markt fehlt im Moment vom Gemüsehändler Edelmann aus Muggendorf noch jede Spur. Winterkälte und Schnee sind Gründe für das Fehlen des beliebten Obst- und Gemüsestands. Die Temperaturen lassen einen Verkauf der frischen, empfindlichen Nahrungsmittel im Freien noch nicht zu. Erst ab März, bei entsprechend milden Temperaturen, werden die Kunden wieder dienstags und freitags ein reiches Sortiment auf dem Marktplatz vorfinden.

Zufriedenheit bei der Buchauer Holzofenbäckerei. Von dort heißt es nach drei Verkaufstagen auf dem geliebten Marktplatz jetzt schon, dass sich der alte Standort bewährt und nun wieder mehr Gebäck verkauft werde. "Es ist uns überlassen, wie wir die Wagen auf dem Marktplatz aufstellen", so der Fahrer. "Vormittags war heute schon gut was los."

Gleich gegenüber hat sich der Verkaufswagen der Metzgerei Heldrich aus Edelsfeld ein Plätzchen gesucht. Von der warmen Leberkässemmel bis hin zur hauseigenen Spezialität, der groben Bratwurst, lässt hier das Angebot keine Wünsche offen. "Wir wissen wenigstens noch genau, wo unser Fleisch herkommt, da wir selbst schlachten", schwärmt die Verkäuferin.

"Wir sind auch erst das dritte Mal heuer auf dem Marktplatz. Es wird aber noch ein bisschen dauern, bis wieder der richtige Ansturm losgeht, denn das Wetter macht noch nicht so mit und viele wissen vielleicht noch gar nicht, dass wir wieder auf dem Marktplatz verkaufen. Das wird sich aber rumsprechen", da ist sich die Verkäuferin sicher.

Der Hähnchenverkäufer der Gockelbraterei aus Muggendorf kann jetzt schon wieder strahlen. Man merke deutlich einen Anstieg des Verkaufs auf dem alten Standort am Marktplatz. Einige ältere Leute hätten sich sehr positiv geäußert: "Endlich gibt‘s wieder a Gockerl", sollen Kunden geschwärmt haben. Für viele Auerbacher war die Braterei am Place de Laneuveville sehr schlecht zu erreichen. Besonders, wenn man kein Auto hat und schlecht zu Fuß ist. "Ich hab mir jetzt die ganze Zeit kein Gockerl geholt", sagt eine ältere Frau mit Gehwagen.

Eine junge Mutter ist Stammkundin und fand den Platz beim Kindergarten und der Schule recht praktisch. "Man hat sein Kind abgeholt und gleich was zum Essen mitgenommen." Aber es sei auch nicht schlimm, wenn man in der Stadt kurz anhalten müsse, denn der Weg zur Schule wäre ja fast der gleiche.

Die Marktverkäufer freuen sich nun, wieder auf dem gewohnten Platz ihre Ware anbieten zu können und erwarten wieder bessere Verkaufszahlen am Auerbacher Marktplatz.

BARBARA SCHUSTER