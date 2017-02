Auerbach: Erste Narren-Regentschaft dauerte drei Tage

AUERBACH - Vor genau 50 Jahren schwangen sie das närrische Zepter in Auerbach — und heute mögen sie den Fasching immer noch gern. Es war im Jahr 1967, als Renate Deinzer, damals 20, und Max Riedhammer, damals 22, für drei Tage Prinzenpaar waren. Die Regentschaft dauerte quasi nur ein Faschingswochenende lang und vieles wurde seinerzeit improvisiert. Aber beide hängen der Zeit in Gedanken immer noch nach: Es war wunderschön.

Zweimal Prinzenpaar: Renate (70) und Max Riedhammer (72) mit einem Erinnerungsbild, das sie im Jahr 1967 als Auerbacher Prinzenpaar zeigt. © Michael Grüner



Es war der zweite Anlauf, in der Stadt einen organisierten Fasching auf die Beine zu stellen. Es hatte zwar zehn Jahre vorher eine Initiative und auch ein Prinzenpaar gegeben, aber die Aktion war nicht von Dauer. Im Jahr 1967 dann der Neustart, bei dem es mit dem damaligen Parkettfabrikanten Bernd Gößner auch erstmals einen Präsidenten und ein "Mädchen für alles" in einer Person gab.

Mit jungen Auerbacherinnen übte Gößner auch den Gardetanz, kümmerte sich um dies und jenes. Viel Zeit zur Vorbereitung blieb damals nicht. Die Inthronisation des Prinzenpaares fand nicht etwa am 11.11. statt, sondern am Faschingssonntag im Saal des Goldnen Löwen, der heute bereits selbst Geschichte ist.

Eine Abordnung der Nürnberger Trichtergesellschaft gab den Auerbachern damals die Ehre. Acht Gardemädchen begleiteten den Narrentross und waren dabei, als Prinzenpaar und Elferräte nach der offiziellen "Amtseinführung" von Renate und Max in Auerbach von Ball zu Ball zogen.

Beim Specht ebenso wie im Staubersaal, beides Säle, die es seit vielen Jahren schon nicht mehr gibt. Nur im Pfarrsaal, direkt neben der Spitalkirche in der Unteren Vorstadt, mussten Prinzenpaar und Gardemädchen wieder gehen, weil die Band keinen Marsch spielen konnte.

Durchhaltevermögen verlangte auch der Faschingsdienstag. Erst der Umzug durch Auerbach. Im tollen weißen 170er Mercedes Cabrio wurde das Prinzenpaar vom früheren Fuhrunternehmer Hans Kraus, landläufig in Auerbach als Tappenmacher bekannt, durch die Straßen chauffiert. Es war damals eiskalt. Renate fror in ihrem ärmellosen Kleid mit Cape. An diesem Tag mischten sich die Schneeflocken mit dem Konfettiregen.

Hans Kraus war bekannt für sein immer aufpoliertes Auto. Er trug das schlechte Wetter bei diesem Einsatz allerdings mit Fassung. Und auch die Begrüßung der Prinzessin, die den Chauffeur mit "Herr Tappenmacher" ansprach. "Wenn schon Herr, dann bitte Herr Kraus", reagierte er umgehend. Nach dem Zug folgte dann eine kurze Prunksitzung im Pfarrsaal. Die Technik war damals noch einfach. Rektor Kubesch kümmerte sich darum und besorgte ein Tonband.

Und im Anschluss ging es bis zum bitteren Ende des Faschings in den damals legendären Schlossgarten. Viele Jahre wurde der Brauch beibehalten und dort der Fasching auch regelmäßig "zu Grabe getragen". Renate und Max Riedhammer hatten das Lokal 1973 selbst übernommen und dann etliche Jahre geführt.

Und der Fasching? Der hat das Ex-Prinzenpaar nie ganz los gelassen. Bis heute nicht. Den Prunksitzungen sind sie treu geblieben. Und Sohn Thomas stand ebenso schon als Prinz auf der Narrenbühne der Faschingsgesellschaft "Stadtgarde". Trotzdem macht Renate Riedhammer kein Geheimnis daraus, dass es in den Anfangsjahren "irgendwie schöner" war. Da spürte man bei den alten Elferräten, dass jeder bereit war, jedem zu helfen. "Es war einfach familiärer".

"Früher war alles einfacher", ergänzt Ehemann Max. Die Sitzungen im Stauber-Saal, die Technik. "Der Anspruch des Publikums ist heute viel größer. Wir waren eher wie eine Familie", sagt Max Riedhammer und erinnert sich spontan an Namen wie Gerhard Horn, Franz Thumbeck, Hermann Rechner, Winfried Adler, Michael Gebhardt oder Bernd Gößner. Und Horst Scholz vergisst er nicht. Der stammt ursprünglich aus dem Rheinland und brachte sich im harten Kern des neuen Auerbacher Faschings laut Riedhammer gerne mit ein und half tatkräftig mit.

Früher war Auerbach am Faschingswochenende ein Tollhaus. Das vermissen Renate und Max Riedhammer heute. Da hatte jeder Verein seinen Ball gehalten, die Polizei, die Banken, die Siedler – "da gab es einfach viel mehr Fasching." Und dann kamen noch die Kappenabende in den Gasthäusern dazu. "Ich kann mich noch erinnern, dass meine Mutter die Kappen in einem Schrank aufbewahrt hatte.

Die wurden ausgeteilt und danach wieder eingesammelt. So schnell ging das", erinnert sich Renate Riedhammer zurück. Ihre Eltern hatten im Jahr 1957 den Schlossgarten eröffnet. Lange Zeit war er Stammlokal nicht nur der "Stadtgarde". Und heute: "Da gibt es fast nur noch Faschingsmuffel", urteilt Renate Riedhammer ganz spontan. Der Großteil der Besucher gehe heute nach den Prunksitzungen nach Hause. Früher wurde im Schlossgarten nochmals draufgesattelt bis in die frühen Morgenstunden.

Für die "Stadtgarde" selbst war der 50. Jahrestag des Prinzenpaares kein Grund zur Gratulation. Vergessen? Keine Zeit? Keines von beidem. Narren feiern Jubiläen bekanntlich anders. So gratulierten sie zum 44. und kommen dann zum 55. wieder. "Wenn wir bis dahin nicht mit dem Rollator unterwegs sind", scherzt Renate Riedhammer.

MICHAEL GRÜNER