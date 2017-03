Auerbach: Filmreife Jagd auf zwei junge Einbrecher

AUERBACH - Dank der Aufmerksamkeit eines jungen Mannes aus Auerbach konnte die Polizei am Freitagnachmittag zwei junge Männer im Alter von 14 und 18 Jahren nach einem Einbruch festnehmen. Das Duo war am helllichten Nachmittag in ein Wohnhaus an der Ebersberger Straße eingedrungen.

Über den Friedhof (im Vordergrund die Mauer) flohen zwei Einbrecher nach ihrer Tat in der Ebersberger Straße (Bild) in Richtung Place de Laneuveville. Dank aufmerksamer Bürger wurde das Duo verhaftet. © Foto: Brigitte Grüner



Der Auerbacher wollte in der Bahnhofstraße gerade mit seinem Auto wegfahren, als er die Männer an der Ecke stehen sah. Sie wirkten abwartend. Als er kurz danach über die Straße "Am Bahndamm" fuhr, sah er nur noch einen der beiden Täter, der an der Friedhofsmauer auf den Kompagnon wartete. Der zweite war verschwunden. Als dieser Mann aus einem Wohnhaus an der Ebersberger Straße kam, holte sich der Auerbacher eine Bekannte zu Hilfe. Sie beobachtete, dass die Täter über den Friedhof das Weite suchten.

Ihre mit dem Auto vorbei kommende Tochter konnte die beiden Männer mit dem Handy fotografieren, ehe sie sie mit dem Auto verfolgte. Sie gingen zu Fuß zum Place de Laneuveville und von da aus weiter bis zur Bushaltestelle in der Neuhauser Straße.

Der Auerbacher, der die Männer zuerst beobachtet hatte, alarmierte die Polizei. Er wollte danach beim Wohnhaus klingeln und fragen, ob die jungen Männer Bekannte sind, fand aber eine offene Haustür vor, obwohl niemand zuhause war. Als die Eigentümerin aus der Arbeit kam, wurde klar, dass hier jemand nach Wertsachen gesucht hatte.

Die junge Frau aus der Nachbarschaft war in der Zwischenzeit den Tätern mit etwas Abstand gefolgt. An der Bushaltestelle wurden sie von der Polizei geschnappt und verhaftet. Wie sich herausstellte, war das Duo nicht nur in der Oberpfalz, sondern auch im mittelfränkischen Raum emsig bei der "Arbeit". Der Bürgersinn und die Hartnäckigkeit in Auerbach wurden den angehenden Berufs-Einbrechern letztendlich zum Verhängnis.

Einbrüche in Mittelfranken

Weitere Überprüfungen nach der Festnahme der beiden Jugendlichen aus Südosteuropa ergaben, dass die Täter auch Einbrüche im Bereich Mittelfranken begangen haben. Die Kriminalpolizei Amberg hat deshalb in enger Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Schwabach die Ermittlungen übernommen. Der 14-jährige Täter wurde dem Haftrichter in Nürnberg vorgeführt, auch der 18-Jährige verblieb bis zur weiteren Entscheidung der Staatsanwaltschaft Amberg in Polizeigewahrsam. Weitere Informationen zum Diebesgut und zur Frage, ob möglicherweise eine größere Brande hinter dem Einbruch steckt, wollten die Beamten im Polizeipräsidium der Oberpfalz aus ermittlungstaktischen Gründen nicht herausgeben. Ausdrücklich gelobt wurde das Verhalten der Zeugen, die dank ihrer Aufmerksamkeit die Festnahme ermöglichten und die Täter beim Eintreffen der Streifenbesatzung identifizierten.

Brigitte Grüner