Auerbach: Für die närrische Bühne prädestiniert

Faschingsneuling Carola Kleber will mit ihrer einjährigen Hündin Lex das Publikum begeistern - vor 33 Minuten

AUERBACH - Die Auerbacher Faschingsgesellschaft ist auf den Hund gekommen. Also, nicht direkt. Vielmehr über Umwege. Dabei spielt die Collie-Mischlingshündin Lex eine zentrale Rolle.

Ein eingespieltes Team: Die Auerbacherin Carola Kleber mit ihrer Collie-Mischlingshündin Lex. Als Faschingsneulinge wollen die beiden heuer das Publikum für sich begeistern. © Klaus Trenz.



An der Leine ihrer Besitzerin Carola Kleber, wird Lex als Neuling auf der Bühne das närrische Programm bei den Prunksitzungen bereichern. Dabei bringt die 35-jährige Betreiberin eines Hundesalons in Auerbach, Erfahrungen mit Darbietungen vor Publikum mit, war aber noch nicht bei Faschingsveranstaltungen zu sehen.

Sitzungspräsident Daniel Schuster hat offenbar ein gutes Näschen. Ausgerechnet in der Kirche, als Kleber mit der Gitarre bei einer Kindermesse ein von ihr interpretiertes „Halleluja“ sang, hat er die Hundefrisörin als Faschingstalent ausgemacht. „Du wärst was für die Prunksitzung“, soll Schuster zu ihr gesagt haben. Neue Leute, neue Gesichter – und vor allem weibliche – würden die Auerbacher Narren doch so dringend brauchen.

Carola Kleber hat sofort zugesagt: „Ich bin ein Bühnenmensch“, erklärt sie. In ihrem Freundes- und Bekanntenkreis sei sie dafür bekannt, dass sie an Hochzeiten, Taufen und Geburtstagen Stimmung zaubern kann. Also – so ihr Gedanke – muss das doch auch bei einer Prunksitzung funktionieren.

Alles selbst entwickelt

Weil sie ein Einzelkämpfer sei, hat sie sich fast alles selbst einfallen lassen — abgesehen von ein paar Tipps sind die beiden Nummern und Themen von ihr selbst. Eine bayerische Gesangsnummer geht in einen Sketch über, bei der ihr die Mutter aus Kemnath zur Seite steht und die einjährige Hündin Lex. Nur so viel sei verraten: Einige Auerbacher werden ein dickes Fell zur Prunksitzung mitbringen müssen. Carola Kleber hat Auerbacher Ereignisse aufgespießt, die geradezu für die närrische Bühne prädestiniert scheinen. Und auch optisch wird „Resi“, wie sich Kleber nennen wird, ihren Zuschauern Einiges bieten.

„Man glaubt gar nicht, was das für eine Arbeit ist“, sagt sie. „Ich habe mir wegen der Texte einige Nächte um die Ohren geschlagen.“ Und sie hat mit ihrer Hündin gearbeitet, zu der sie vollstes Vertrauen hat: „Lex ist ein Bühnenhund, die wird das super mitmachen.“ Je näher die Prunksitzungen kommen, desto mehr steigt bei Kleber das Lampenfieber. Schließlich hat sie mit dem Fasching noch keine Erfahrungen, auch wenn ihre Mutter eine Aktive im Kemnather Fasching ist. Damit die 35-Jährige nicht vollends ins kalte Wasser springen muss, hat sie sich vorher im Internet Prunksitzungen angeschaut, um zu sehen, was am Fasching bei den Leuten ankommt. Dennoch weiß sie auch, dass man sich als Neuling schwer tut.

Kleber ist vor zehn Jahren mit ihrem Mann nach Auerbach gezogen. Von 2014 bis 2015 hat sie eine Ausbildung zur Hundefrisörin gemacht und neben dem Eigenheim einen kleinen Hundesalon eröffnet, wo Hunde und auch Katzen professionell gepflegt werden. „Tiere spielten in meinem Leben schon immer eine große Rolle. Mit Tieren zu arbeiten, war seit Kindertagen mein Traum“, sagt sie. Im Fasching kommt jetzt ein neuer hinzu: Das Publikum bei den Prunksitzungen zum Lachen zu bringen.

Die erste Auerbacher Prunksitzung findet am Samstag, 28. Januar, statt. Es folgen weitere am 4. und 11. Februar. Beginn ist jeweils um 19.11 Uhr. Die Kinderprunksitzung ist heuer schon am Sonntag, 29. Januar, um 14.11 Uhr angesetzt. Karten im Vorverkauf gibt es bei Leder-Sport Dörrzapf in Auerbach.

