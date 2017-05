Auerbach: Glänzende Vorbilder

AUERBACH - Der SV 08 hat zwei neue Ehrenmitglieder. Bei der Hauptversammlung wurden Peter Lehner und Peter Merkel unter dem Beifall der Mitglieder für ihr langjähriges Wirken für den Verein gewürdigt.

Peter Lehner (M.) aus Welluck und Peter Merkel aus Sand sind neue Ehrenmitglieder des SV 08 Auerbach. Mit im Bild Vorsitzender Uwe Ditz (l.) und Dritter Bürgermeister Norbert Gradl (r.). © Brigitte Grüner



"Wir sind dankbar und stolz, dass wir diese beiden Männer in unseren Reihen haben", sagte Vorsitzender Uwe Ditz. Die vielen Dienste, die beide für den Verein und den Vorgängerverein SV Rot-Weiß Welluck leisteten, seien nicht hoch genug zu bewerten. Besonders mit Blick auf die jüngere Generation geben die beiden neuen Ehrenmitglieder ein glänzendes Vorbild ab.

"In einem Verein wie dem SV 08 Auerbach kommen die Dinge nur dann voran, wenn es Menschen gibt, die Dinge in die Hand nehmen und niemals fragen, ob und was für eine Gegenleistung zu erwarten ist." Peter Merkel und Peter Lehner haben stets ihre Fähigkeiten, ihr Herzblut und ihr Wissen eingebracht und zwar mit Bescheidenheit, Tatkraft und Ehrlichkeit, so der Vorsitzende. Den Beschluss, die beiden Männer zu neuen Ehrenmitgliedern zu ernennen, fasste der Verwaltungsrat.

Peter Lehner ist seit über 60 Jahren Vereinsmitglied und war seit 1971 in verschiedenen Funktionen tätig, unter anderem als Kassier und Revisor. 34 Jahre lang war er im Vereinsausschluss engagiert. Als Mann der Praxis war er mit seinem handwerklichen Geschick und seinem Organisationstalent für den Verein goldwert. Unter anderem hat er die Sprecherkabine am Sand gebaut.

Peter Merkel, der sich entschuldigt hatte, kam als Fußballer zum Sportverein und gehörte ab 1979 dem Vereinsausschuss an. Zehn Jahre war er zweiter Vorsitzender im SV Rot-Weiß Welluck, im Ausschuss wirkte er bis 2005. Auch Merkel sei ein Mann der Tat, sagte Uwe Ditz. Als Handwerker im Sanitärbereich brachte er sich besonders beim Bau des Sportheims am Sand ein. Noch heute genüge ein kurzer Hinweis und Merkel werde aktiv.

bg