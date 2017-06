Auerbach: Handy-Verbot in Freibädern ist nur schwer umzusetzen

Wie gehen Bäder in der Region mit Fotos am Beckenrand um? - vor 13 Minuten

AUERBACH/PEGNITZ - Die Temperaturen steigen wieder und damit auch die Zahl der Freibadbesucher. In einigen Bädern Deutschlands wurde bereits ein Fotografier-Verbot eingeführt, weil viele Badegäste - ohne vorher um Erlaubnis zu fragen - fremde Besucher ablichten und die Fotos in den sozialen Netzwerken veröffentlichen. Manche Badbetreiber verteilen deshalb Aufkleber, mit denen die Kameralinsen abgedeckt werden müssen, um das Persönlichkeitsrecht der Badegäste zu schützen. Das ist bei den hiesigen städtischen Bädern noch nicht der Fall. Denn nicht nur in Auerbach wird auf Aufklärung gesetzt.

Mit dem Handy im Freibad fotografieren? Manche Bäder verbieten solche Aktionen, andere setzen auf Aufklärung über Persönlichkeitsrechte. Kontrollierbar ist ein Verbot auf jeden Fall nur schwer. © Eduard Weigert



Mit dem Handy im Freibad fotografieren? Manche Bäder verbieten solche Aktionen, andere setzen auf Aufklärung über Persönlichkeitsrechte. Kontrollierbar ist ein Verbot auf jeden Fall nur schwer. Foto: Eduard Weigert



Seit 2012 ist Stefanie Mohles Bademeisterin im Schwimm-sal-a-bim in Auerbach. Sie glaubt, dass das Fotografieren im Bad erst in Zukunft zum richtigen Problem wird. „Es werden mit Sicherheit immer mehr Fotos geschossen, weil die Kinder immer früher ein Smartphone haben. Momentan ist es bei uns noch nicht so extrem, dass wir da Handlungsbedarf sehen würden.“

Beschwerden, weil Fotos von leicht bekleideten Badegästen veröffentlicht wurden, seien noch nicht eingegangen. Ein Fotografier-Verbot gibt es nicht – außer unter Wasser. „Dieses Jahr hatten wir einen Fall, wo Fotos unter Wasser gemacht wurden. Da ist der Bademeister hin und hat die Badegäste aufgeklärt. Meistens sind das Kinder und Jugendliche, die da fotografieren.“

Vor allem unter Wasser sei es für den Bademeister leicht einsehbar und da wird dann auch dazwischen gegangen. Über Wasser sieht die Lage ganz anders aus, da sei auch ein eventuelles Verbot schwer kontrollierbar. „Natürlich sprechen wir die Leute drauf an, wenn wir da was sehen. Aber selbst wenn wir ein Verbot aussprechen oder Aufkleber für die Linsen verteilen – die Aufkleber kann man wieder abmachen. Das ist für uns nicht kontrollierbar.“

Im CabrioSol in Pegnitz herrscht Fotografier-Verbot. Und das nicht erst, seitdem das Problem mit den Persönlichkeitsrechten dieses Jahr in die Medien kam. „Wir haben das schon seit 2011 verboten, da waren wir Vorreiter. Wir haben das Problem kommen sehen. Das Verbot ist in der Badeordnung festgeschrieben und wir haben aktuell Verbots-Schilder in Auftrag gegeben, die wir an den Türen aufhängen werden, damit auch jeder drauf aufmerksam wird“, sagt Walter Pflaum, Leiter des CabrioSol.

Seit 2010 hat Pflaum seinen Posten, aber Beschwerden gab es seitdem bei der Verwaltung noch nicht. „Wir hatten mal einen Fall vor einem Jahr, wo der Schwimmmeister hin ist und die Leute auf das Verbot aufmerksam gemacht hat. Aber generell hast du, wenn viele Besucher da sind, keine Chance, das zu kontrollieren.“ Gerade die neuen Zelt-Iglus machten eine Kontrolle unmöglich.

Sobald Beschwerden kämen, müsse man sich eine Lösung überlegen. „Wenn wir aber zum Beispiel Aufkleber verteilen wollten, müssten wir die Badeordnung ändern und das muss dann erst vom Stadtrat abgesegnet werden. Generell gehen da oft Theorie und Praxis sehr weit auseinander. Das zu kontrollieren, ist nicht praktikabel.“

Einhaltung des Verbots wird kontrolliert

Bei normalem Sommerbetrieb, im Hallenbad und im Saunabereich könne man die Einhaltung des Verbotes noch einigermaßen kontrollieren. „Vor allem in der Sauna passen wir drauf auf, da herrscht komplettes Handyverbot. Aber wenn 1800 Leute auf der Liegewiese liegen – keine Chance!“

In Königstein hat das Naturbad erst seit gut zwei Wochen offen. „Bis jetzt gab es keine Beschwerden über Leute, die sich durch das Fotografieren belästigt gefühlt haben“, sagt Oliver Berger, Geschäftsführer der Marktwerke, die das Naturbad betreiben. „Wir werden das Problem aber mit der Bäderaufsicht besprechen und die Aufseher informieren.“

Ein Handyverbot stünde bisher nicht zur Debatte. „Das kann man auch in der Kommune, glaube ich, nicht durchsetzten.“ Auch das Abkleben der Linsen sei nicht praktikabel. Berger setzt auf Aufklärung: „Ich würde am Bad Informationen zum Persönlichkeitsrecht und Recht am Bild aufhängen und die Leute darauf aufmerksam machen. Ein Verbot ist nicht durchführbar, da bräuchten wir 30 bis 40 Securitys, die das kontrollieren. Und dann fühlen sich die Leute in der Privatsphäre gestört.“

"Erst mal ansprechen"

Das Juramar in Pottenstein hat eine kleine Liegewiese im Außenbereich, aber hier gab es ebenfalls nie Beschwerden. „Mir ist da wirklich nichts bekannt und deswegen haben wir auch kein Fotografier-Verbot oder Ähnliches“, sagt Bademeister Helmut Leistner. „Bevor wir Verbote aussprechen und Aufkleber verteilen, würde ich es im Ernstfall aber erst einmal mit Ansprechen versuchen.“

Auch im Freibad in Betzenstein ist das Fotografieren noch kein Problem. „Bei uns hat sich noch keiner diesbezüglich beschwert“, sagt Bademeisterin Carmen Kreuzer. Seit acht Jahren ist sie im Dienst – „und bisher ist noch keiner zu mir gekommen. Aber wenn mir was auffällt, würde ich den Badegast auf die Rechtslage hinweisen.“

Es kämen viele Einheimische vor allem in Gruppen, da könnte die Problematik in Zukunft durchaus auftreten: „Mir ist das Thema mal im Fernsehen aufgefallen und da dachte ich mir schon: O wei, hoffentlich bleibt das bei uns so, wie es momentan ist.“

Annika Braun E-Mail