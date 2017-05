Auerbach hat eine „Brücke der Verständigung“

AUERBACH - Eine inzwischen fünfjährige Erfolgsgeschichte hat die Stadtbücherei St. Johannes hinter sich. Zum Jubiläum wurde eine neue Abteilung feierlich ihrer Bestimmung übergeben. Zweisprachige Medien gibt es ab sofort in der „Brücke der Verständigung“.

Die „Brücke der Verständigung“ mit zweisprachigen Büchern wurde von Büchereileiterin Claudia Schnödt (Mi.) zusammen mit Bürgermeister Joachim Neuß (re.) und Eugen Eckert vom Pfarrgemeinderat eröffnet. © Brigitte Grüner



Da gibt es Bücher für Kinder wie „Prences Lilliperi“, die türkische Version von „Prinzessin Lillifee“, aber auch Bände für Erwachsene. Manche sind in Arabisch, andere in Französisch oder Italienisch, erklärt Leiterin Claudia Schnödt. Die einst 5500 Medien wurden inzwischen auf rund 9000 erhöht. 22 ehrenamtliche Helfer kümmern sich um den Ausleihdienst, die Öffentlichkeitsarbeit, Putzaktionen oder die Reparatur von Büchern.

Seit 15 Jahren dabei

Der St. Michaelsbund als Dachverband der katholischen Büchereien bedankte sich mit Urkunden und kleinen Präsenten bei den Ehrenamtlichen. Das Ehrenzeichen in Silber ging an Leiterin Schnödt, die sich schon seit 15 Jahren im Büchereidienst engagiert. Über ein Ehrenzeichen in Bronze für fünfjährigen Dienst freuten sich Ilse Baier, Georgine Biersack, Brigitte Bradl, Gabi Buchta, Helga Büttner, Ilse Diertl, Gerda Feigt, Sabine Folkenborn, Evi Goß, Renate Graf, Siegfried Hegner, Christine Keppl-Gradl, Barbara Lord, Elisabeth Rogner, Ingrid Wiesner, Sabine Wiesent und Stephan Wiesneth.

Bürgermeister Joachim Neuß (FW/AA) erinnerte an die schwierige Frage, wofür das einst unansehnliche Burgerhaus nach der Sanierung genützt werden könnte. Bei einer privaten Feier hatte Claudia Schnödt spontan die Idee, die katholische Bücherei zu integrieren. „Alle Entscheidungsträger waren sofort begeistert“, so Neuß. Auch bei den Bürgern kommt die Einrichtung an: Das Jahresziel von 250 Lesern wurde gleich am Eröffnungstag erreicht.

Inzwischen nutzen über 1100 Menschen die Stadtbücherei St. Johannes, wie die Kooperation zwischen Kommune und Pfarrei seit dem Einzug ins Bürgerhaus heißt. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Eugen Eckert sprach ebenfalls von einer optimalen Lösung. Auch die Gremien der Pfarrei seien sofort einstimmig dafür gewesen. Die Leistung der Ehrenamtlichen sei nicht hoch genug einzuschätzen, betonte Eckert.

