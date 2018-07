Auerbach: Hightech-Toilette für Friedhof

AUERBACH - Neu, funktionell, sauber, ganzjährig nutzbar und technisch ausgefeilt: Das ist die neue Toilettenanlage auf dem städtischen Friedhof. 127.000 Euro hat die Stadt für das „Häuschen“ bezahlt. Die Nordbayerischen Nachrichten ließen sich bei einem ersten Ortstermin davon überzeugen, dass die WC-Anlage ihr Geld tatsächlich wert ist.

Auch Auerbachs Bauhofleiter Matthias Regn ist sichtlich beeindruckt von der neuen Toilettenanlage auf dem Friedhof. © Brigitte Grüner



Der Hersteller aus dem Kreis Siegen in Nordrhein-Westfalen hat schon über 7000 Toilettenanlagen – knallbunt oder unifarben – entworfen und realisiert. Der Auerbacher Stadtrat entschied sich für ein WC in dezenten Grautönen. Der Korpus ist hellgrau, der Dach- und seitliche Mauervorsprung in dunklerem Grau gehalten. Unabhängig von der Farbgebung ist das Kostenintensivste an der Toilette ihre ausgefeilte Technik. Etwa ein Drittel des gesamten Baus ist dem Technikraum vorbehalten. Hier schlägt quasi das Herz der Anlage.

Selbst Bauhofleiter Matthias Regn ist sichtlich beeindruckt von der durchdachten Technik auf kleinem Raum. Als erstes fällt die Reinigungsanlage ins Auge, die sich mittig im Raum befindet. Die Kloschüssel wird nach jedem Toilettengang automatisch hinter die Trennwand gezogen, gereinigt und desinfiziert. Damit dies alles möglich ist, muss die Anlage an eine Starkstromleitung angeschlossen werden. Automatisch zugeführt wird – ebenfalls vom Technikraum aus – das Klopapier. Das muss manuell regelmäßig aufgefüllt werden. Ebenso verhält es sich mit den Behältern für Seife und Desinfektionsmittel, die jeweils einen Liter Volumen haben. Der strapazierfähige Boden der Toilette muss ebenfalls ab und zu gereinigt werden.

Container auf doppeltem Boden

Am vergangenen Donnerstag wurde die Anlage angeliefert und mittels Kranwagen vom Lastwagen auf den vorgesehenen Stellplatz gehoben. Der WC-Container steht quasi auf doppeltem Boden: Unter der Lauffläche befindet sich ein Unterbau mit rund 30 Zentimetern Höhe. In dem verlaufen die Leitungen für die Wasserversorgung, die in erster Linie die Spülung und das Handwaschbecken versorgt, und die Rohre für das Abwasser. An der Decke des Technikraums befinden sich die Entlüftungsrohre.

Wer nach der Installation und Freigabe der Anlage auf die Friedhofstoilette gehen möchte, sieht schon von weitem über der Eingangstür das rote oder grüne Licht. „Rot“ bedeutet besetzt, „Grün“ bedeutet frei. Einen Türgriff sucht man vergeblich. Die Tür öffnet auf Knopfdruck und schließt innerhalb einiger Sekunden automatisch. Auch das Händewaschen funktioniert per Knopfdruck: Wasser, Seife und Fön sind nacheinander angeordnet, wie man es von WC-Anlagen auf Rastplätzen an der Autobahn kennt. Pro „Sitzung“ sind maximal 15 Minuten vorgesehen. Danach ertönt ein Warnsignal. Danach geht die Tür automatisch auf.

Schlüssel für Rollstuhlfahrer

Wer in kürzerer Zeit fertig ist, muss natürlich keine 15 Minuten warten, sondern kann die Türe per Knopfdruck entriegeln und öffnen. Rollstuhlfahrer, die mit einem extra Schlüssel öffnen können, haben 30 Minuten Zeit pro „Sitzung“. Erst nach dem Verlassen des Klocontainers wird gereinigt. Während des Vorgangs bleibt die „Ampel“ auf Rot.

Die Handhabung wird anfangs wohl gewöhnungsbedürftig sein, doch die Vorteile für die Nutzer überwiegen. Die Toilette steht das ganze Jahr über zur Verfügung und wird nicht während der kalten Jahreszeit geschlossen. Ein elektrisches Heizgerät sorgt dafür, dass das Wasser in den Zuleitungen und den Abwasserrohren im Winter nicht einfriert. Ein weiterer Vorteil ist, dass das WC immer sauber vorgefunden wird.

In wenigen Wochen soll die Anlage den Bürgern zur Verfügung stehen. Aktuell wird noch ein Hauptweg im Friedhof fertigsaniert. Danach kommt der Stromanschluss für den WC-Container. Nach dem Auffüllen des Geländes – diese Arbeit ist wegen der Barrierefreiheit unerlässlich – wird noch der Umgriff gestaltet. Voraussichtlich Anfang bis Mitte August soll alles fertig sein. Die Stadt investiert inklusive der vorbereitenden Arbeiten rund 190.000 Euro.

Brigitte Grüner