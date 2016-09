Auerbach hinter Top-Teams auf Rang drei

Handball: SV 08 feiert mit 28:23 gegen SG Regensburg einen gelungenen Landesliga-Einstand - vor 1 Stunde

AUERBACH - Mit einem klaren und in der Höhe verdienten 28:23 (19:12) gegen den Vorjahres- Sechsten SG Regensburg starteten die Handballer des SV 08 Auerbach in die Landesliga-Saison. Nach dem ersten Spieltag belegt der SV 08 den dritten Tabellenplatz hinter den Top-Teams aus Lauf und Münchberg.

Die SG Regensburg (rote Trikots) versuchten Ferdinand Neuß vom Wurf abzuhalten, scheiterten aber. Foto: Foto: Susanne Hess



„Gebt mir ein Ausrufezeichen!“ Mit diesen Worten beendete Alexander Tannenberger als neuer Animateur das bekannte Siegesritual der Auerbacher. Dabei hatten er und sein Team in den vorangegangenen 60 Minuten selbst ein solches gesetzt — unter den Augen von knapp 400 Zuschauern. Mit Andreas Bayerschmidt, Felix Müller und Maximilian Lux waren drei Auerbacher Akteure aus dem vergangenen Jahr im Publikum.

Aus einer aggressiven und wachsamen Abwehr heraus erspielte sich der SV 08 ein ums andere Mal gute Möglichkeiten, nutzte geschickt jeden Fehler der Gäste und legte bereits in den ersten Minuten den Grundstein für den zu keiner Zeit gefährdeten Auftaktsieg. Die SG Regensburg hingegen begann nervös und konnte das Spiel nur bis zur 6. Minute offen gestalten (4:3). Danach musste das im Vorfeld hoch eingeschätzte Team um Trainer Kai-Uwe Pekrul abreißen lassen. „Wir haben uns in der ersten Hälfte zu viele Fehler geleistet“ erklärte Co-Trainer Matthias Meier nach der Partie. „Auerbach hat jeden davon gnadenlos bestraft. Außerdem haben wir in der Phase keinen Zugriff auf die Vier (Alexander Tannenberger, Anmerkung der Redaktion) bekommen.“

In der Tat häuften sich auf Seiten der Gäste nicht nur die Fehler auf, sondern auch neben dem Feld. Alleine zweimal dezimierte man sich selbst durch Wechselfehler und brachte sich zudem immer wieder durch das taktische Mittel des siebten Feldspielers in heikle Situationen. Hätten die Blau-Weißen die ihnen gebotenen „leeren Tore“ häufiger nutzen können, das Spiel wäre wohl bereits nach 30 Minuten einem Debakel für die SG gleichgekommen. „In der ersten Hälfte hat Vieles so funktioniert, wie wir uns das vorgenommen hatten“ sagte Mattias Schnödt im Nachgang. „Wir haben konzentriert und engagiert gespielt, haben sicher abgeschlossen und uns von den taktischen Versuchen des Gegners nicht aus der Ruhe bringen lassen.“

Auerbach legte einen Zwischenspurt mit 7:2-Toren hin und hatte sich nach genau einer Viertelstunde einen beruhigenden Vorsprung von sechs Treffern erspielt (11:5). Zur Halbzeit stand es 19:12. Einzig Marcel Elgeti, den agilsten und torgefährlichsten SG-Spieler, brachte man während der gesamten Partie nie richtig in den Griff. Mit seinen sechs Treffern alleine in der ersten Hälfte hielt er sein Team einigermaßen im Spiel.

Offensivere Variante

Nach der Pause bot sich zunächst das gleiche Bild. Regensburg hatte zwar seine Fehlerquote reduziert, scheiterte jedoch immer wieder an der SV 08-Abwehr oder an Raul Adam im Tor. Erst ab etwa der 40. Minute stellten die Gäste ihre Abwehr von der defensiveren 6-0-Variante auf eine offensivere 4-2-Variante um und nahm zwei Auerbacher Angreifer in Manndeckung. Der SV 08 bekam zwar etwas Probleme, lief sich ein ums andere Mal in der generischen Abwehr fest und verlor einige Bälle wegen zu hastiger Aktionen, dennoch war die SG nicht in der Lage, die gebotenen Chancen langfristig zu nutzen. Auerbach ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot stehlen, überstand auch die kurze Phase der Unsicherheit einigermaßen unbeschadet und ließ erst in der 54. bis zur 59. Minute eine kleine Ergebniskorrektur durch einen 0:3-Lauf für die Gäste zu. „Mit der ersten Hälfte bin ich durchaus zufrieden, die zweite hat doch einige Schwächen offenbart“ mahnte Matthias Schnödt trotz offensichtlicher Freude über den klaren Sieg.

SV 08 Auerbach: Adam (1), Kroher, Pankraz (1), Tannenberger (5), Bauer (4/3), Bürger (1), Hackenberg (4), Kolb (1), Edtbauer (3/1), Eckert (3), Herold (2), Neuß (3), Kraus, Hofmann M.

SG Regensburg: Wimmer, Närger (4), Turek (1), Munoz (1), Miersch, Krasovec (2), Steif, Zapf, Elgeti (9/2), Heinle (2), Hiersemann, Klenk, Mulitze (1), Uhl (3)

Zuschauer: 385.

HARALD WEIDMANN