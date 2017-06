Auerbach hisst auch Frankreichs Flagge

Gemeinden in der Region besitzen verschiedene (Länder-) Fahnen — Verschleiß variiert je nach Standort

AUERBACH / NEUHAUS / KÖNIGSTEIN - Zirka zehn Mal pro Jahr ziehen die Mitarbeiter der Bauhöfe oder Gemeindeverwaltungen in der Region die Fahnen hoch. Je nach Anlass auch mal nur auf Halbmast oder mit Trauerflor. Und damit etwa am Tag der deutschen Einheit nicht ein Mast leer bleibt, weil die Deutschland-Flagge kaputt ist, hat Auerbach Ersatz-Fahnen.

Sieben auf einen Streich: Die Flaggen der FrankenPfalz-Gemeinden flattern bei der gleichnamigen Messe im Wind. Foto: Irene Lenk



Um die Flaggen kümmert sich in Auerbach der Bauhof. "Insgesamt haben wir so zwischen 40 und 50 Stück", sagt Bauhofleiter Matthias Regn. An welchen Tagen wie beflaggt wird, schreibt der Gesetzgeber, also der Freistaat Bayern, vor. "Da gibt es einen Beflaggungsplan in der Verwaltungsordnung, nach dem sich alle Rathäuser richten", so Regn. Bei traurigen Anlässen – nach einem Terroranschlag zum Beispiel – braucht es auch noch den Trauerflor. "Die Fahnen auf Halbmast zu hissen geht bei uns nicht, weil sie dafür einfach zu lang sind", erklärt der Bauhofleiter.

Zirka zehn Mal pro Jahr müssen seine Mitarbeiter ausrücken, um die Flaggen an verschiedenen Standorten zu hissen. Die Masten stehen am Rathaus, am Friedhof, am Place de Laneuveville und am Freibad.

Stadt als Flaggenverleih

Die Flaggen werden von der Stadt auch verliehen: "Die Knabenkapelle braucht bei ihren Auftritten immer so sieben bis acht Fahnen", erzählt Regn. Auch deshalb hat der Bauhof drei bis vier Exemplare von jeder Flagge, so dass immer Ersatz da ist. Gerade bei Unwetter oder viel Wind würden die Fahnen schnell reißen. Einmal pro Jahr brauche die Stadt ein neues Exemplar. Gehisst wird neben der Deutschlandfahne auch die französische Flagge, unter anderem dann, wenn die Städtepartnerschaft mit Laneuveville gefeiert wird.

Sieben unterschiedliche Fahnen hat Auerbach: Die europäische, französische, deutsche, bayerische und oberpfälzische Flagge sowie die grün-weiße Fahne mit Stadtwappen und die Fahne der Partnerstadt Laneuveville.

Zwölf Flaggen für Königstein

In Königstein brauchen die Marktverwaltung und der gemeindliche Bauhof deutlich weniger Platz für die Lagerung der Fahnen, denn hier werden nur die Flaggen Europas, Deutschlands, Bayerns und die rot-weiß-blaue Fahne mit dem Wappen der Marktgemeinde gehisst. An drei Standorten – am Rathaus, am Marktplatz und in Kürmreuth – hängen die Fahnen, deshalb gibt es auch je drei Exemplare, insgesamt also zwölf Stück. Die Flaggen werden je nach Bedarf ersetzt, es dauere ein bis zwei Wochen bis eine neue Fahne angefertigt sei, erklärtManuela Ertel von der Gemeindeverwaltung. Entwendet wurde noch keine der Flaggen.

Da geht es der Gemeinde Neuhaus anders, hier fehlte 2009 ein Exemplar: "Die Fahne der sudetendeutschen Landsmannschaft ist nach dem Rathaus-Umzug verschollen geblieben", erinnert sich Bürgermeister Josef Springer. "Wir haben damals eine neue gekauft. Das war aber auch die einzige Neuanschaffung in den vergangenen zehn Jahren. Wir hatten keine Probleme mit Vandalismus — unsere Fahnen haben sich gut gehalten." 2007 nach dem Austausch aller Fahnenmasten musste die Gemeinde neue besorgen, da die alten Flaggen nicht mehr auf die neuen Masten passten.

Aufgezogen werden die Fahnen an beiden Seiten des Rathauses, deshalb gebe es je zwei Exemplare. Weitere Masten stehen bei den Feuerwehrhäusern in Neuhaus und Mosenberg, da werden die Flaggen zum Beispiel am Feuerwehrfest gehisst. Neben der Fahne der sudetendeutschen Landsmannschaft gibt es eine Kirchenfahne, die rot-blaue Gemeindefahne sowie die fränkische, bayerische, deutsche und europäische Flagge.

An anderen Standorten müssen die Fahnen öfter ausgetauscht werden. Zum Beispiel in Pottenstein an der Teufelshöhle jährlich und beim Juramar sowie am Rathaus alle zwei Jahre. "Die drei Masten am Juramar und die vier Masten an der Teufelshöhle dienen nur zu Werbezwecken und sind mit entsprechenden Motiven bedruckt", sagt Martin Krellner von der Stadtverwaltung. Im Trauerfall werde auf Halbmast gehisst. Insgesamt habe die Stadt elf Stück, drei seien als Ersatz aufbewahrt. Pottenstein hisst die deutsche und bayerische Fahne, sowie die rotweiße Stadtfahne mit dem Stadtwappen.

Die Verwaltungsgemeinschaft Betzenstein/Plech hat Standorte am Rathaus in Betzenstein und am Verwaltungsgebäude in Plech. "Die Fahnen müssen nur alle fünf bis zehn Jahre ausgetauscht werden", sagt Geschäftsstellenleiter Roland Leuchner. Zwei bis drei Wochen dauere es, bis die Flaggen angefertigt werden. Wie in Auerbach und Neuhaus ist das Hissen auf Halbmast nicht möglich, "deshalb nutzen wir den Trauerflor", sagt Leuchner. Für die Verwaltung ist der Bauhof zuständig, hier lagern Deutschlandfahne, bayerische Fahne und die blau-weiße Betzensteiner Fahne – jeweils doppelt.

Rekordhalter Pegnitz

Den Fahnen-Rekord hält Pegnitz. Hier gibt es 52 Exemplare von zwölf unterschiedlichen Flaggen, alle beim Bauhof gelagert. Unter anderem Flaggen der USA, Schottlands, Frankreichs, Tschechiens und der Partnerstadt Guyancourt. Die Stadt-Fahne gibt es mit und ohne Wappen – insgesamt 16 Stück, also genug Ersatz. "Die Mitarbeiter entscheiden in Absprache mit der Geschäftsleitung, ob eine Reparatur oder gegebenenfalls die Neuanschaffung einer Fahne notwendig ist", sagt Bürgermeister Uwe Raab. Die Trauerbeflaggung in Pegnitz variiert. "Ist die Beflaggung auf Halbmast nicht möglich, dann wird ein Trauerflor angebracht", meint Raab. Beflaggt wird nach staatlicher Anordnung nur am alten Rathaus, daneben gibt es noch Standorte am Altenstädter Schloß, am Neuen Rathaus, am Marktplatz, an der Wiesweiherhalle und am Schlossberg.

ANNIKA BRAUN