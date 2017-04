Auerbach ist "eines der sichersten Gebiete in Bayern"

Bürgermeister-Lob für Polizeiarbeit — Mehr Einbrüche und Prügeleien — Fahrräder sollten registriert werden - vor 1 Stunde

AUERBACH - Als "eines der sichersten Gebiete Bayerns" hat der Auerbacher Bürgermeister Joachim Neuß den Bereich der örtlichen Polizeiinspektion mit Vilseck und dem Raum Königstein bezeichnet. Dort gab es im Vorjahr insgesamt 580 Verbrechen und Vergehen. "Sieben Straftaten weniger als im Vorjahr", so der stellvertretende Inspektionsleiter, Hauptkommissar Manfred Plössner, bei der Sicherheitskonferenz im Rathaus.

Vor Wohnungseinbrüchen gewarnt hat die Auerbacher Polizei bei der alljährlichen Sicherheitskonferenz, die im Rathaus stattgefunden hat. Foto: colourbox



In der Bergwerksstadt selbst stieg allerdings die Zahl der Straftaten im Jahresvergleich um sechs an auf 284.

Einen Spitzenwert dagegen markiere die Aufklärungsquote von 71 Prozent (Vorjahr; 66,7 Prozent). Laut Plössner "der beste Aufklärungswert der letzten zehn Jahre, da dürfen wir stolz darauf sein". Bayernweit liege der Wert mit 63,7 Prozent deutlich niedriger.

Weniger gute Nachrichten gab es von den Diebstählen. Im Jahr 2016 wuchs deren Zahl auf 135 Fälle (Vorjahr: 130). 13 Ladendiebstähle wurden aufgenommen. Bei den Diebstählen unter erschwerten Bedingungen — wie Einbrüche und gesicherte Objekte — gab es einen Zuwachs um 18 auf 49 Taten.Von acht Wohnungseinbrüchen konnte nur einer geklärt werden.

Die Rohheitsdelikte wie Raub, Körperverletzung und Bedrohung stiegen um acht auf 124 Taten an. Bei der schweren oder gefährlichen Körperverletzung ein Zuwachs von 15 auf 22. Plössner sieht eine "zunehmende Gewaltbereitschaft".

Feierstunde mit Zeugen

"Großes Lob" sprach der Polizist den drei Zeugen aus, die bei der jüngsten Diebestour von zwei Südosteuropäern in der Ebersberger Straße in Auerbach im März (wir berichteten) entscheidende Hinweise geben konnten. Diese Zeugen sollen in einer Feierstunde extra belobigt werden.

Nicht immer ganz leicht sei die Anzeigenaufnahme nach Fahrraddiebstählen, verriet der Hauptkommissar aus dem Polizeialltag. Oft wüssten die Geschädigten nicht einmal die Farbe des geklauten Rades. "Dann war es halt doch nur die Farbe des Rades von Tante Hedwig." Es gab sieben Fahrraddiebstähle. In nur einem Fall konnte der Drahtesel wieder dem ursprünglichen Eigentümer zurück gegeben werden. Grundsätzlich sollten sich Radbesitzer einen Fahrradpass mit Foto anlegen, riet der Beamte.

Die Statistik weist außerdem 87 Fälle von Vermögens- und Fälschungsdelikten auf, 18 weniger als im Jahr 2015. Darin enthalten sind 55 Betrugsdelikte. Oft könnten bestellte Waren nicht bezahlt werden. Sieben Mal kam es zu Unterschlagungen. Urkundenfälschung: "nur" 13 Fälle (Vorjahr: 28). Rückläufige Fallzahlen auch bei der Computerkriminalität: elf Fälle (Vorjahr: 17).

Weniger Arbeit auch bei den "sonstigen Straftaten". Insgesamt gab es 71 Sachbeschädigen. Im Jahr zuvor waren es mit 101 Beschädigungen noch deutlich mehr. In diesem Zusammenhang erinnerte Bürgermeister Neuß sofort an die "Schmierereien" rund um Halloween. Durch Zeugenhinweise war die Aufklärungsquote deutlich gesteigert werden, auf nun 39,4 Prozent.

49 geklärte Rauschgiftdelikte

Von den 51 Rauschgiftdelikten konnten 49 aufgeklärt werden. Dabei handele es sich laut Plössner in den meisten Fällen um Haschisch. Crystal Speed sei im Bereich des Auerbacher Reviers weniger verbreitet.

Im gesamten Bezirk Oberpfalz kommen im Durchschnitt 41 Straftaten auf 1000 Einwohner. Im Landkreis Amberg-Sulzbach sind es sogar nur 27. Besonders gesetzestreu sind die Auerbacher: nur 26 Delikte je 1000 Einwohner. Bayern-Wert: 48 Straftaten. Die Häufigkeitszahl von 39 für die Gemeinde Vilseck sei laut Polizeistatistik wie in den vergangenen Jahren auf die Anwesenheit der Soldaten und Angehörigen der US-Armee sowie weiterer übender Einheiten zurück zu führen.

Zu den 412 geklärten Straftaten wurden 357 Tatverdächtige ermittelt. Die Mehrzahl von ihnen sind männlich (274), mit 83 nur rund ein Viertel weiblich.

Eine der Auerbacher Großveranstaltungen ist alljährlich der Weihnachtsmarkt auf Maffei. Plössner bezeichnete das Adventsevent aus Polizeisicht als "Muster-Veranstaltung". Die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, auch mit dem BRK und der Feuerwehr, sei sehr konstruktiv verlaufen, zog er zufrieden Bilanz.

FRANK HEIDLER