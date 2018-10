Auerbach ist vom Tourismus-Magnet deutlich entfernt

Veranstaltungen richten sich besonders an lokales und regionales Publikum - 17.07.2018 11:08 Uhr

AUERBACH - Seit 2014, seit dem Stadtjubiläum, veranstaltet die Stadt Auerbach im Sommer Kultur-Events auf dem Marktplatz. Ein Anschub für den Tourismus in der einstigen Bergbau-Gemeinde? "Nicht direkt", sagt Bürgermeister Joachim Neuß.

Die Kastelruther Spatzen hatten bei Ihrem Gastspiel auf dem Unteren Markt Anfang Juli eine große Fangemeinde. Auf den Tourismus aber wirken sich die städtischen Events eher nicht aus, sagt Bürgermeister Joachim Neuß. © Archivfoto: Hans von Draminski



Die Kastelruther Spatzen hatten bei Ihrem Gastspiel auf dem Unteren Markt Anfang Juli eine große Fangemeinde. Auf den Tourismus aber wirken sich die städtischen Events eher nicht aus, sagt Bürgermeister Joachim Neuß. Foto: Archivfoto: Hans von Draminski



"Cabaret". Oder die "Altneihauser Feierwehrkapell’n". Oder die "Kastelruther Spatzen": Die Liste der kulturellen Veranstaltungen, die von der Stadt seit dem Jubiläumsjahr 2014 gestemmt wurden, ist bereits ziemlich lang. Zielgruppe sind allerdings, wie Neuß betont, die Bürger und die Bewohner der umliegenden Region, von Bayreuth über Amberg bis etwa Lauf und Hersbruck. Das Großstadt-Publikum ziehe man in Auerbach eher selten an – und "klassische" Touristen habe man mit den Abendveranstaltungen definitiv auch nicht im Visier.

"Natürlich gibt es Ausreißer beim Kartenverkauf", weiß Joachim Neuß. Für die aus Kastelruth in Südtirol angereisten Volksmusikanten wurden auch im hessischen Wetzlar Karten geordert, dies sei aber "eher nicht die Regel", weiß Neuß, der in dem Fall verwandtschaftliche oder freundschaftliche Beziehungen als Hintergrund vermutet.

Ein Tourismus-Magnet sei Auerbach "definitiv nicht" und werde wohl auch keiner werden, meint Joachim Neuß. Noch am ehesten die Kriterien einer touristischen Attraktion erfüllt in den Augen des Bürgermeisters die vom Förderverein Maffeispiele alljährlich ausgerichtete Bergwerksweihnacht Anfang Dezember, die bundesweit beworben wird und inzwischen Zielpunkt diverser Tourismus-Busreisen ist.

Den Gästen des etwas anderen Weihnachtsmarktes auf der Zeche stellt sich eine Frage nicht – wo sie ihr müdes Haupt nach einem erlebnisreichen Tag zur Ruhe betten. Denn die Busse bringen ihre Passagiere in der Regel auch wieder heim. Wer dagegen in Auerbach übernachten will, hat zurzeit mangels Hotelerie kein ganz kleines Problem.

Das ist auch dem Stadtoberhaupt bewusst. Man arbeite als Stadt daran, erklärt Neuß. Es gestalte sich allerdings vergleichsweise schwierig, Betreiber für das leer stehende Hotel zu finden, die aus eigener Tasche einen Millionenbetrag investieren und dem Objekt und der Stadt dann auch noch langfristig treu blieben. Eine vor einigen Jahren angestrengte Bedarfsanalyse belegt gleichwohl, dass Auerbach ein Hotel vertragen könnte. Hinderungsgrund ist nach Joachim Neuss’ Worten "vor allem der Fachkräftemangel."

"SoulFood" lockt

Zum überregional wirksamen Anziehungspunkt hat sich Auerbachs Sternelokal "SoulFood" entwickelt: Wie Joachim Neuß erzählt, traf er jüngst Kulinarik-Fans aus München, die zum Essen "eben mal schnell" nach Auerbach gefahren waren und den sichtlichen Unglauben des Bürgermeisters mit den Worten quittierten: "Wir sind doch in zwei Stunden wieder daheim . . ."

Was es freilich in der City so gut wie nicht gibt, wie Joachim Neuß einräumt, sind Lokale beziehungsweise Restaurants für jene, die nach Schäuferla und Schweinebraten suchen. Dafür bestehe eine gehobene Imbisskultur, verkörpert durch Läden wie den "Simpl" oder das "Venezia". Die hier angebotenen leichten Snacks entsprechen laut Neuß sowieso eher der gewandelten Esskultur, die man unter "leichter und gesünder" einordnen könne.

Mit Tourismus-Hochburgen kann und will Auerbach laut Rathauschef nicht mithalten. Gerade Aktivitäten wie der Ausbau von Rad- oder Wanderwegen oder Klettersteigen würden sich primär erst an die eigene Bevölkerung wenden. Wenn man Auswärtige ansprechen wolle, funktioniere dies vor allem durch scharf eingegrenzte Sparten-Angebote wie eben die Ausweisung von Kletterrouten. Die Suche nach neuen, attraktiven Angeboten gehe weiter. Ein paar Pfeile habe man im Köcher — die Joachim Neuß aber noch nicht zeigen will.

HANS VON DRAMINSKI