Auerbach: Kalk rieselt von der Fassade des Bürgerhauses

AUERBACH - Im Juni werden es sieben Jahre, seit das Bürgerhaus mit einer großen Open-Air-Party und vielen Reden seiner Bestimmung übergeben wurde.

Das 2012 nach aufwändiger Sanierung eingeweihte Bürgerhaus hat Schäden im Sockelbereich und lange Risse an der Fassade. Ein weiteres Ärgernis sind Zigarettenkippen und Müll, die oft unter und hinter der Wartebank der Bushaltestelle liegen. Foto: Brigitte Grüner



Besonders schlecht sieht das historische Gebäude im Bereich des Sockels aus, wo sich an beiden Seiten des Eingangs der Putz ablöst. Lange Risse zeigen sich ebenfalls an beiden Seiten des Hauses. Stadtbaumeisterin Margit Ebner erklärt, dass Risse in Natursteinmauern öfter vorkommen.

Auch beim Rathaus, das momentan noch saniert wird, müsse man mittelfristig damit rechnen. Im Sockelbereich sei wahrscheinlich Salpeter, der den Kalkputz angreift, die Hauptursache der Schäden. Auch das Streusalz am Gehweg trage sicher einen Teil bei, so Ebner.

Dass ein Kalkputz verwendet werden muss, sei wiederum eine Auflage des Denkmalschutzes. Kümmert sich ein Bauherr nicht um die Auflagen der Behörde, setzt er jedoch die Zuschüsse zur Sanierungsmaßnahme auf‘s Spiel. Speziell beim Bürgerhaus habe man an der Fassade ein "buckliges Mauerwerk", so Margit Ebner, auf das an manchen Stellen auch Wasser von den schmalen Fensterbrettern tropft.

Für die Instandhaltung denkmalgeschützter Gebäude wie das Bürgerhaus gibt es vom Landesamt für Denkmalpflege keine Förderung, erklärt die Stadtbaumeisterin. "Zuschüsse fließen nur für die Sanierung. Um die Instandhaltung muss sich die Stadt kümmern."

