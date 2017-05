Auerbach: Karlheinz Escher in Ruhestand verabschiedet

34-jähriger geborener Kulmbacher David Schaffer folgt als Interimsleiter der Polizeiinspektion Auerbach - vor 38 Minuten

AUERBACH - Offizieller Amtswechsel bei der Polizei: Inspektionsleiter Karlheinz Escher geht in Ruhestand, der 34-jährige David Schaffer kommt als Interimsleiter für ein halbes Jahr.

Von links nach rechts: Polizeipräsident Gerold Mahlmeister, Karlheinz Escher, Polizeioberkommissar David Schaffer und Polizeivizepräsident Michael Liegl. © Klaus Trenz



Von links nach rechts: Polizeipräsident Gerold Mahlmeister, Karlheinz Escher, Polizeioberkommissar David Schaffer und Polizeivizepräsident Michael Liegl. Foto: Klaus Trenz



In einer Feierstunde mit klassischer Musik wurde Escher vom Präsidenten des Präsidiums Oberpfalz, Gerold Mahlmeister, verabschiedet und Schaffer gleichzeitig ins Amt eingeführt. Rund 60 geladene Gäste aus Politik, Justiz, der Geistlichkeit, der US-Armee, verschiedener Behörden und Organisationen, Kollegen und Leiter der umliegenden Polizeidienststellen waren beim Festakt mit dabei.

In seiner Festrede stellt Mahlmeister die als gut einzustufende Sicherheitslage bei einer gleichzeitig hohen Aufklärungsquote im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion (PI) Auerbach heraus. "Sie können mit größter Zufriedenheit zurückschauen", so Mahlmeister zu Escher. Auch auf die Zusammenarbeit mit örtlichen Behörden und den Bürgern. "Das Verhältnis der Bürger zur Polizei stimmt", so Mahlmeister. Escher habe auf seinem dienstlichen Weg deutliche Spuren hinterlassen.

Escher – ehrenamtlicher Bürgermeister der Marktgemeinde Plech – kam nach 34 Dienstjahren, vorwiegend in Pegnitz, als PI-Leiter nach Auerbach, wo er sich schnell einlebte. Er habe die Dienststelle mit "hoher Kompetenz und einem Herz für die Region" geführt, sagte Bürgermeister Joachim Neuß in seinen Grußworten. Escher habe von Anfang an "ein hohes Maß an Vertrauen" ausgestrahlt. Dekan Pater Markus Flasinski bleibt Escher als "Vater der Dienststelle" in Erinnerung. "Ich habe in Auerbach nicht immer eine einfache, aber angenehme Zeit gehabt", sagte Polizeihauptkommissar Escher.

David Schaffer bat seine zukünftigen Kollegen um einen Vertrauensvorschuss und betonte die Teamarbeit, auf die er großen Wert lege.

Der geborene Kulmbacher, Vater von zwei Kindern, war sieben Jahre lang beim Unterstützungskommando (USK) der Bereitschaftspolizei in Nürnberg und Würzburg. Anschließend studierte er an der Fachhochschule in Sulzbach-Rosenberg, war ab August 2011 Gruppenführer beim USK Würzburg und ab Februar 2014 an verschiedenen Dienststellen der Bayerischen Polizei im Rahmen der Qualifizierung für die 4. Qualifikationsebene (ehemals höherer Dienst) tätig.

KLAUS TRENZ