Auerbach: Kein Investitionsstau im städtischen Haushalt

Am 24. April soll der Ausbau der Michelfelder Straße planmäßig beginnen — Stiftungsfinanzen angespannt - vor 1 Stunde

AUERBACH - Wenn alles nach Plan läuft, dann beginnt am 24. April der Ausbau der Michelfelder Straße.

Die Michelfelder Straße in Auerbach soll ab 24. April saniert werden. Das Projekt kostet insgesamt gut eine Million Euro und beinhaltet auch die Erneuerung des Oberflächenwasserkanals. © Klaus Trenz



Die Michelfelder Straße in Auerbach soll ab 24. April saniert werden. Das Projekt kostet insgesamt gut eine Million Euro und beinhaltet auch die Erneuerung des Oberflächenwasserkanals. Foto: Klaus Trenz



An der Ausschreibung haben sich fünf Bewerber beteiligt. Die Berechnung ergab Projektkosten von gut einer Million Euro. Darin ist nicht nur die Sanierung der Straße enthalten, sondern auch die Erneuerung des Oberflächenwasserkanals. Der Stadtrat hat beschlossen, den Auftrag an den Mindestbietenden aus Eschenbach, zum Preis von rund 900.000 Euro, zu vergeben. Die Maßnahme wird voraussichtlich mit zirka 55 Prozent bezuschusst. Beginnen werden die Sanierungsarbeiten am 24. April; ausgeführt werden sie in zwei Bauabschnitten. In der ersten Stufe wird der Bereich zwischen Speckbachweg und der Einfahrt zum Wohngebiet Siechen saniert, im zweiten Abschnitt der Kellerberg bis zur Einfahrt der B 85.

Vor einem Jahr wurde die Ausweisung des Baugebietes "Franz-Josef-Strauß-Platz" beschlossen. Die Nachfrage nach Baugrundstücken gab dem Stadtrat schnell Recht. Die Erschließung dauert aber länger als gedacht.

"Wir hoffen, dass die Fläche ab Oktober bebaubar ist", meint Bürgermeister Joachim Neuß. Die Verwaltung habe sich mit Feuereifer an die Vorplanung gemacht. Einwände aus Emissionsschutzgründen bei der zweiten öffentlichen Auslegung machten intensive Verhandlungen und Umplanungen notwendig. Die Pläne müssen ein drittes Mal ausgelegt werden. Gefordert wird, dass das Areal um 0,5 Meter abgetragen wird. Grund ist eine leicht kontaminierte Oberfläche. Kein Problem: "Beim Rückbau werden ohnehin 20 bis 30 Zentimeter Boden entfernt", so der Rathauschef.

Nach der Umplanung sind drei Parzellen als Mischgebiet vorgesehen, alle anderen Grundstücke bleiben Wohngebiet. "Warum macht man nicht gleich alles zum Mischgebiet?", wollte SPD-Sprecher Edmund Goß wissen. Dies sei laut Baugesetz nur dort möglich, wo es begründet werden kann, erläuterte Stadtbaumeisterin Margit Ebner. Also in der Nähe des Gerätehauses, da es dort bei Übungen lauter werden könnte als normalerweise in einem Wohngebiet. Oder neben der Jura Massivhaus GmbH, die ein Musterhaus bauen möchte.

Der Franz-Josef-Strauß-Platz wurde 1984 von der Deutschen Bahn erworben. Eugen Eckert und Herbert Appl (beide CSU) baten um Überprüfung des damaligen Kaufvertrages, ob nicht eine Übereinkunft über verunreinigte Böden getroffen wurde. "Damals dachte niemand an die Gefahr einer Kontamination", so Kämmerer Michael Bierl. Der Bürgermeister sagte eine Überprüfung zu, wies aber darauf hin, dass die Stadt schon eine Untersuchung in Auftrag gegeben hatte. Die Verunreinigung übersteige keine Grenzwerte. Die Pläne werden schnellstmöglich nochmals öffentlich ausgelegt.

Der Stadtrat ist sehr zufrieden mit der Jahresrechnung der Stadt für 2016. Aufschwung-Sprecher Holger Eckert sprach von einer "überragenden Bilanz". Besonders erfreulich: Mehr Geld als vorgesehen konnte dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. "Unsere Finanzstrategie hat sich bewährt", drückte es Joachim Neuß aus. Im Vergleich von Haushaltsplan und Abrechnung gebe es kaum nennenswerte Abweichungen. Die Ausgaben fielen geringer aus, damit konnten rund 700.000 Euro mehr in den Vermögenshaushalt fließen. Gleichzeitig wurden die Schulden abgebaut: Von einst 18 auf 14,3 Millionen Euro zum Ende 2016. Positiv sei, dass Auerbach keinen Investitionsstau habe, so Neuß zufrieden. Damit steht Auerbach besser da als die Mehrheit der bayerischen Gemeinden.

"Gute Grundlage"

Holger Eckert lobte die zweithöchste Zuführung zum Vermögensetat in der Geschichte der Stadt. Besonderer Dank galt Kämmerer Michael Bierl, der schon Anfang April die Abrechnung 2016 vorlegte. "Damit haben wir eine gute Grundlage für künftige Entscheidungen", meinte der Aufschwung-Sprecher. Fraktionskollege Martin Weiß sprach das Defizit von Frei- und Hallenbad sowie Helmut-Ott-Halle an. Dieses lag im Vorjahr bei 856.000 Euro. Man müsse die Abschreibungen für diese drei Einrichtungen gegenrechnen, forderte Weiß. Dann reduziere sich das Defizit auf etwa eine halbe Million Euro. Neuß änderte den Begriff Defizit in eine "Investition für Jugend, Sport, Vereine und Freizeit."

Die Jahresrechnung wurde ebenso einstimmig zur Kenntnis genommen und dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung zugeleitet wie die Abrechnung der Spitalstiftung. Der Stiftungshaushalt sei laut Neuß angespannter als das städtische Budget. Die Stiftung habe 550.000 Euro Rücklagen, bekomme aber aufgrund der wirtschaftlichen Lage keine Zinsen. Mit dem Umbau des Bürgerspitals zu einem Haus mit mehreren barrierefreien Wohneinheiten stünden erhebliche Investitionen an. Die Stadt sei dabei, die Förderung für das Projekt, dessen Pläne im Stadtrat schon ausführlich besprochen wurden, zu klären.

BRIGITTE GRÜNER