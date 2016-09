Auerbach: Kinder mögen Ausweichquartier

Trotz weiter Wege zu den Toiletten: Gruppen und Erzieher sind mit Lösung für Umbauphase sehr zufrieden - vor 1 Stunde

AUERBACH - Bericht aus dem Zwischenquartier: Seit Ende August werden die Mädchen und Jungen des Städtischen Kindergartens in einem Gebäudeteil der Dr.-Heinrich-Stromer-Grundschule betreut, wo sie sich inzwischen eingelebt haben. Für kleine Unannehmlichkeiten entschädigt die Aussicht auf schöne, neue Räume nach der circa einjährigen Generalsanierung.

Auch die Mädchen und Jungen der Kleinkindgruppe fühlen sich wohl im Zwischenquartier des Städtischen Kindergartens in einem Gebäudeteil der Dr.-Heinrich-Stromer-Grundschule. © Brigitte Grüner



Wenn nächste Woche die Schule beginnt, sind auch alle Kindergartenkinder wieder im Haus. Obwohl Sanierung und Umzug anstanden, wurden viele Neue angemeldet. „Alle Gruppen sind voll besetzt“, berichtet Leiterin Annemarie Förster. Auf sie und ihr Team warten im Westflügel der Dr.-Heinrich-Stromer-Grundschule nun einige organisatorische Herausforderungen. Zum Beispiel, wenn eine Gruppe in den Garten gehen möchte. Zwar kann das Außengelände beim Kindergarten wenigstens bis zum Frühjahr weitergenutzt werden, doch da nur die Sanitäranlagen der Grundschule zur Verfügung stehen, geht kein Kind alleine auf das Klo.

Nebenan im „alten“ Kindergarten geht es zur Sache: In der früheren Bärengruppe steht ein Förderband, mit dem der Mauerabbruch ins Freie transportiert wird.



In den Gruppen wurde deshalb eine gemeinsame Brotzeit eingeführt, damit die Betreuer mit mehreren Kindern zum Händewaschen und zur Toilette gehen können. Für die Jüngsten der Kleinkindgruppe ist der Weg zum Klo dennoch oft noch zu weit, vor allem, wenn es mal schnell gehen muss. Eine Campingtoilette steht deshalb neben dem Wickeltisch in einem Nebenraum. Danach gehen alle gemeinsam über den Verkehrsübungsplatz der Schule zum Kindergarten.

Auch die Mittagsversorgung ist nicht einfach zu organisieren: „Wir brauchen täglich 70 warme Mittagessen“, berichtet die Leiterin. Neben vielen Kindergartenkindern werden einige Grundschüler mitversorgt. Schulküche und Schülercafé der benachbarten Mittelschule werden aber auch für den Fachunterricht und die Offene Ganztagsschule benötigt. Deshalb wird das Essen nur an zwei Tagen im Schülercafé der Mittelschule zubereitet, an drei Tagen kommt es von einem örtlichen Caterer. Gegessen wird an den Sitzecken, die in den breiten Gängen vor den Gruppenräumen eingerichtet wurden.

Vertraute Umgebung

Die Kinder fühlen sich in den Übergangsräumen sichtlich wohl. Die vertrauten Möbel und Vorhänge sowie alle Spielsachen sind mit umgezogen; die Gruppenräume wurden mit den beliebten Bau-, Puppen und Kreativecken eingerichtet. Ein großes Lob gilt auch den rund 30 Müttern und Vätern, die beim Umzug geholfen haben. Zwölf Mitarbeiter und eine Praktikantin sind in den früheren Schulräumen für die Kinder da. Die Männer des Bauhofes haben im August aus den Klassenzimmern funktionale Gruppenräume gemacht. Das Kindergartenpersonal hat in diesem Jahr nicht zeitgleich Urlaub gemacht, so dass immer ein Ansprechpartner vor Ort sein konnte.

In den Fluren der Grundschule wurden die Garderoben aus dem Kindergarten installiert. Dort sammeln sich die Gruppen, ehe sie gemeinsam zum Spielen auf das Außengelände des Kindergartens gehen.



Etwa ein Jahr werden die Kinder nun in dem Anbau der Grundschule bleiben. Dann wird wieder umgezogen. Nach der Sanierung hat jede Gruppe einen eigenen Zugang zum Garten, der für die Kleinkindgruppe sogar altersgerechter gestaltet wird.

Mit der Übergangslösung sind alle Beteiligten sehr zufrieden. „Wir sind gut angekommen und auch gut aufgenommen worden“, freut sich Annemarie Förster. Die Gruppen haben helle, schöne Zimmer. Auch stehen zwei kleinere Nebenräume zur Verfügung. Darin findet zum Beispiel die musikalische Früherziehung statt. Auch logopädische oder andere Angebote sind dort möglich. Für das Turnen kann der Gymnastikraum der Helmut-Ott-Halle genutzt werden. „Es ist wirklich eine gute Lösung für den Kindergarten geworden.“

BRIGITTE GRÜNER