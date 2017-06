Auerbach: Kindergarten-Sanierung im Zeitplan

Mitte August soll die städtische Einrichtung wieder benutzbar sein — Rund 1,8 Millionen Euro Gesamtkosten - vor 49 Minuten

AUERBACH - "Wir werden den geplanten Zeitrahmen gut ausnützen", meint Matthias Regn. Der Leiter des Bauhofs macht sich bereits jetzt Gedanken über den Wiedereinzug der vier Gruppen im sanierten Städtischen Kindergarten. Ab Mitte August soll es so weit sein.

Alle Gruppen des Auerbacher Kindergartens können künftig über einen Balkon, der in Stahlbauweise realisiert wird, direkt in den Garten gelangen. © Brigitte Grüner



Zugegeben, momentan sieht das Gebäude noch ziemlich unfertig aus. Zahlreiche Kabel hängen von der Decke und warten auf ihre Installation. Im Untergeschoss, in dem künftig Turnraum, Küche und Esszimmer untergebracht werden, fehlt derzeit noch der Estrich. Die Außenanlagen sind auch noch längst nicht fertig. Überall liegen Erdhaufen, das Haus ist noch eingerüstet. Die geplante Fluchttreppe besteht aktuell nur aus einer provisorischen Holztür, die erahnen lässt, wo die gewendelte Treppe später angebaut wird.

Für die Maler gibt es derzeit viel zu tun. Auch die schallgedämmten Decken werden momentan montiert. © Brigitte Grüner



Und dennoch ist Matthias Regn guter Dinge: "Das Gröbste haben wir hinter uns. Jetzt geht es an die Feinarbeiten", meint er. Bereits erledigt sind die Baumeisterarbeiten. Auch die neuen Fenster sind eingebaut. Sie reichen bis zum Boden und lassen viel Licht in die Gruppenräume, die nun auch eine eigene Türe in den Garten haben. Die Kinder gelangen künftig über einen kleinen Balkon in Stahlbauweise und eine Treppe auf den Spielplatz. Damit ist auch die Vorschrift der Brandschutzrichtlinien erfüllt, da ein zweiter Fluchtweg vorhanden ist.

Der vorbeugende Brandschutz ist auch ausschlaggebend für den Anbau einer Nottreppe aus dem Dachgeschoss. Dort ist vor einigen Jahren in Elterninitiative ein Raum geschaffen worden, der für besondere Aktivitäten wie die musikalische Früherziehung genutzt wird. Ohne zweiten Fluchtweg wäre diese Nutzung künftig nicht mehr möglich gewesen.

Aufteilung ändert sich

Die Aufteilung in der Einrichtung wird sich durch die Sanierung geringfügig ändern. Die Gruppenräume des Kindergartens bleiben in etwa gleich. Allerdings sind alle Garderoben künftig in offenen Nebenräumen untergebracht, um freie Gänge zu haben.

Das Büro von Kindergartenleiterin Annemarie Förster und ein Besprechungsraum für das Team befinden sich künftig direkt gegenüber der Marienkäfer-Gruppe. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Küche und das Esszimmer in das Untergeschoss umziehen, in dem auch der Turnraum untergebracht ist. Neu im Kindergarten ist eine moderne Fußbodenheizung in allen Gruppenräumen.

Diese Kinder-Sanitäranlagen sind das Einzige, was unangetastet bleibt. Die Toiletten waren erst vor wenigen Jahren saniert worden. © Brigitte Grüner



"In die Gestaltung der Räume war auch das Personal eingebunden", betont Matthias Regn. Immer wieder habe es auch in der Bauphase mit dem Team Gespräche gegeben. Abgesprochen ist in diesem Zusammenhang der Abbruch der Garage, die im Moment noch neben der Einrichtung steht. Darin werden unter anderem die Fahrräder für den Verkehrsübungsplatz aufbewahrt und die Fahrzeuge für den Kindergartenbetrieb wie Dreiräder, Bobbycars und dergleichen.

Für diese Kinderfahrzeuge wird noch ein kleineres Gebäude gebaut. Die frei werdende Fläche wird zu einem Spielplatz für die Kleinkindgruppe umfunktioniert.

Um die Fahrräder der Schulen unterzubringen, wird voraussichtlich eine Fertiggarage aufgestellt.

Aktuell sind die Maler und Deckenbauer im Auerbacher Kindergarten zugange. Auch die Fliesenleger haben in den neuen Sanitäranlagen noch sehr gut zu tun. Erst wenn diese Gewerke abgeschlossen sind, werden die neuen Böden verlegt. Danach bekommen manche Gruppenräume noch Wandverkleidungen aus Holz.

Neue Küchenzellen

Auch die Elektriker haben in dem Kindergarten noch einiges an Arbeit, weil Steckdosen, Beleuchtung und Schalter in einigen Räumen neu installiert werden müssen.

Neu angeschafft werden darüber hinaus kleine Küchenzeilen und Einbauschränke für die Gruppenräume. Tische, Stühle und kleinere Regale werden wieder aus der Dr.-Heinrich-Stromer-Grundschule zurückgeholt, wo die Kinder seit Beginn der Sanierungsarbeiten im Spätsommer 2016 vorübergehend untergebracht sind.

"Wir sind genau in der Zeit", meint der Bauhofleiter mit optimistischem Unterton. Einen zeitlichen Puffer gebe es angesichts der festen Ferienzeiten zwar nicht, aber "Hand in Hand" werde der Wiedereinzug in den generalsanierten Kindergarten dennoch rechtzeitig gelingen.

In der zweiten Augusthälfte werden Kleinmöbel und Spielsachen aus der Grundschule geholt und wieder in den Kindergarten eingeräumt. Danach bleiben den Arbeitern des Bauhofs noch ein paar Tage übrig, um die für die Betreuung von Kleinkindern umfunktionierten Grundschulräume wieder zurückzubauen.

54 Prozent Zuschuss

Die Generalsanierung von Auerbachs Städtischem Kindergarten wird unter dem Strich rund 1,8 Millionen Euro kosten. Der Stadtkämmerer Michael Bierl erwartet dafür eine Förderung aus Geldern der öffentlichen Hand in Höhe von 54 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. Das wären umgerechnet ungefähr 800 000 Euro, rechnet Bierl vor.

BRIGITTE GRÜNER