Auerbach: Kreuzfahrt mit musikalischer Schlagseite

Der Fränkische Theatersommer gastiert mit "Traumschiff? Ahoi!" in Auerbach - vor 1 Stunde

AUERBACH - Die Stadt und die Landesbühne Oberfranken luden am Wochenende zu einer "exotischen Schiffsreise mit Pep und Pfiff" in den Schlosshof Auerbach ein. Unter dem Titel "Traumschiff? Ahoi!" kündigte sich ein lauschiger Abend unter Sternenhimmel mit "bekannten Schlagern, alten Seemannsliedern und Chansons, die die Passagiere ins Träumen bringen" an.

Clarissa Hopfensitz und Rolf Böhm hatten sich wie in einem Freigehege von ihrem Publikum mit einem dicken Tau abgrenzt und sorgten damit für für eine nervige Sichtbehinderung. © Bernhard Niemczyk



Doch schon die Wettervorhersage machte dem Fränkischen Theatersommer an diesem Abend einen Strich durch die Rechnung und ein Umzug ins Kolpinghaus war unvermeidlich.

Der Vorfreude der Zuschauer, überwiegend Frauen in den besten Jahren zwischen vierzig und sechzig, tat dies keinen Abbruch. Sie waren offensichtlich in der Absicht gekommen, sich an diesem Sommerabend bei leichter Brise zu amüsieren.

Seemanns-Sause mit Urgestein

Clarissa Hopfensitz und das laut Programmheft "fränkische Urgestein" Rolf Böhm kündigten an, ihr Publikum mit der "musikkabarettistischen Schifffahrt in die scheinbar glamouröse und abenteuerliche Welt der Show" zu entführen. Mit der "Traumschiff"-Eröffnungsmelodie vom Band legte eine Dame schon zu Beginn vorsichtshalber ihr champagnerfarbenes Chiffon-Tuch an. Zu diesem Zeitpunkt konnte sie noch nicht wissen, dass sich im geschlossenen Veranstaltungssaal bald eine Flaute breitmachten sollte.

Die Rahmenhandlung ist schnell erzählt: Die exaltiert mondäne Chanteuse Uschi Ocean und der einer unerfüllten Liebe nachtrauernde Entertainer Winny Wave befinden sich seit Jahren auf dem Kreuzfahrtschiff MS Collapsia, das sie nie verlassen dürfen und unterhalten das Publikum mit Musik, die sie selbst nicht ausstehen können.

Laue Witzchen

Vollmundig und ganz im Stil drittklassiger Butterfahrten sagt der melancholische Moderator Abend für Abend mit lauen Witzchen Shanty-Gassenhauer über die Liebe der Matrosen, die Heimat der Matrosen und die Sehnsucht der Matrosen an. Irgendwann packt Uschi genervt ihre Koffer in der Hoffnung, sich einen reichen Gast zu angeln.

Sie kehrt natürlich desillusioniert zurück und stellt mit ihrem phlegmatischen Kollegen fest, dass man es ja auch mal mit "guter Musik" probieren könnte. Und schon ist das Künstlerglück perfekt.

Das minimalistische Bühnenbild, bestehend aus Schirmständern und Mini-Rettungsringen, entsprach der aufs Wesentliche reduzierten musikalischen Begleitung von E-Piano und Konservenmusik. Bedauerlich nur, dass sich die Sänger wie in einem Freigehege von ihrem Publikum mit einem dicken Tau abgrenzten und damit für eine nervige Sichtbehinderung sorgten.

Ein Flickenteppich

Es hätte ein liebenswerter musikalischer Abend über Erwartungen und Enttäuschungen des Lebens werden können. Musikalisch und dramaturgisch glich das Programm von Marilyn Monroe bis Hans Albers eher einem zweistündigen Flickenteppich und konnte die vollmundigen Werbeversprechen der Ankündigung kaum einlösen.

Rolf Böhm, dessen Lieder durchaus Charme und musikalische Aussagekraft haben, passte so gar nicht zu der versprochenen Seemanns-Sause, sondern eher in einen melancholischen Liedermacherabend.

Clarissa Hopfensitz war mit ihren aufwändigen Kostümen und Stepptanzeinlagen ein echter Hingucker. © Foto: Bernhard Niemczyk



Clarissa Hopfensitz, das komplette Gegenteil zum leutseligen Liedermacher, war mit ihren aufwendigen Kostümen und Stepptanzeinlagen ein echter Hingucker. Stimmlich fing sie das Publikum ein, wenn sie bei ihren Möglichkeiten der Musicalliteratur blieb, bei Songs wie Céline Dions "My Heart will go on" schrammte sie jedoch schmerzhaft am Karaoke-Modus vorbei.

GISELA LEINBERGER