Auerbach: Lebensretter zum Anfassen

Rettungsdienste, Feuerwehr, Polizei und Wasserwacht informierten beim "Blaulichttag" über ihre Arbeit

AUERBACH - Wie sieht ein Rettungswagen von innen aus? Wie bedient man einen Feuerlöscher? Der „Blaulichttag“ der örtlichen Rettungsorganisationen wurde am Sonntagnachmittag gut angenommen. Viele Bürger interessierten sich für die Arbeit von ASB, BRK, Feuerwehr, Polizei und Wasserwacht.

Julian Stefandl vom Jugendrotkreuz kennt sich bestens mit dem Aufbau des menschlichen Körpers aus und beantwortete sachkundig Fragen. © Brigitte Grüner



„Was würden Sie bei diesem Notfall machen?“ Aktiv mischten sich die Mitglieder von ASB Jura und BRK Auerbach unter die Marktbesucher und konfrontierten sie mit Verletzungen, die im Alltag immer mal passieren können. Die wohl wichtigste Frage war die nach der Notrufnummer 112, mit der im Ernstfall Feuerwehr und Rettungsdienst geholt werden können.

Von 13 bis 17 Uhr gab es bei den Blaulicht-Organisationen viel zu sehen und zu erfahren. Viele Programmpunkte waren auf die jüngsten Besucher abgestimmt und lockten damit besonders viele Familien auf die „Blaulicht-Meile“ zwischen Commerzbank und Rogner-Kreuzung.

Fasziniert beobachteten besonders die jüngsten Besucher durch ein Bullauge die Taucher der Auerbacher Wasserwacht. © Brigitte Grüner



Fasziniert blieben die Menschen vor dem blauen Tauch-Container der Wasserwacht stehen. Durch mehrere Bullaugen konnten sie die Taucher beobachten, während Ernst Schalanda nicht müde wurde, am Mikrofon über die Arbeit der Wasserwacht zu informieren, die weit mehr als Dienste im Freibad macht. Leckere Bewirtung gab es am Stand des ASB Jura, der seinen Verpflegungszug präsentierte. Wichtige Informationen bekamen die Besucher am Stand von Polizei und Kripo, wo es so um so zentrale Themen wie den Einbruchschutz ging.

Beim Roten Kreuz konnten sich die Kinder hübsch schminken lassen. Julian Stefandl gab am Torsomodell Einblicke in den menschlichen Körper. Am offenen Rettungswagen bildeten sich immer wieder Trauben von Menschen. Mit saugstarken Pumpen im Wasserbehälter und offenem Feuer hantierten derweil die Floriansjünger. An ihrem Stand durften auch die Kinder zeigen, dass sie schon mit einem Feuerlöscher umgehen können. Fotos früherer Einsätze und Ausrüstungsgegenstände vervollständigten die Ausstellung der Wehr.

Mit der Resonanz und der Besucherfrequenz war Kommandant Sven Zocher, der mit seiner Feuerwehr den „Blaulichttag“ initiiert hatte, sehr zufrieden.

BRIGITTE GRÜNER