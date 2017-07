Auerbach liegen seine Partnerstädte am Herzen

Mit 6000 Euro unterstützt die Stadt heuer den Austausch — Nur Pegnitz investiert noch mehr - vor 1 Stunde

AUERBACH/PEGNITZ/POTTENSTEIN/KÖNIGSTEIN - Auerbach hat Laneuveville, Pegnitz Guyancourt und Slany (Schlan). Pottenstein sowie Königstein haben Partnerschaften mit ihren Namensvettern in Niederösterreich, im Taunus und in Sachsen. 6000 Euro investiert Auerbach dieses Jahr in seine Städtepartnerschaften. In Pottenstein dagegen würde die Beziehung zum österreichischen Pendant ohne das Engagement der Vereine wohl im Sande verlaufen.

Spektakulär geht es mitunter bei den Auftritten im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Auerbach und Laneuveville zu: Hier eine Impression vom Festabend in der Oberpfalz zum 30-jährigen Bestehen der Partnerschaft. © Brigitte Grüner



Wie viel Geld Auerbach für seine Partnerschaft mit Launeuveville in Frankreich im Haushalt einstellt, ändert sich von Jahr zu Jahr, berichtet Kämmerer Michael Bierl. "Je nachdem, ob Besuch kommt, oder ob wir nach Frankreich fahren." Im letzteren Fall gäbe es mehr Geld von der Stadt. Mit "wir" meint Bierl auch die Mitarbeiter der Stadt – 40 bis 50 Personen führen alle zwei Jahre nach Frankreich.

Bürgermeister, Stadträte, sowie Mitglieder des Städtepartnerschaftsvereins und Bürger sind ebenfalls dabei. Besuch aus Laneuveville kommt im Turnus von zwei Jahren. "Wir haben den Besuchszeitpunkt vom Bürgerfest auf das Altstadtfest verschoben, weil am Bürgerfest der Städtepartnerschaftsverein mit einem Stand eingespannt ist", so Bierl. 50 Mitglieder hat der Verein "Opla" derzeit, zehn davon haben bei der Organisation die Fäden in der Hand. Die Zusammenarbeit mit der Stadt sei sehr eng. "Es werden in der Regel die Kosten zur Begrüßung und Verköstigung sowie die Busfahrtkosten übernommen", berichtet Sprecherin Sabine Gaston.

Mut zur Gastfamilie

Probleme, die Gäste unterzubringen, gäbe es keine. "Übernachtungsplätze zu finden, wäre nicht schwer. Die Herausforderung liegt eher daran, Leute zu finden, die sich trauen, privat zu übernachten", erzählt Gaston. Die nächste Fahrt nach Frankreich steht im Herbst dieses Jahres an, zum Altstadtfest im nächsten Jahr sind dann wieder Partner aus Launeuveville in Auerbach zu Gast.

Für Bürgermeister Uwe Raab (SPD) sind die Städtepartnerschaften zu Guyancourt (Frankreich) und Slany (Tschechische Republik) ganz wichtig. Die Intensität der Beziehungen sei immer gleich geblieben – auch weil der Städtepartnerschaftsverein Pegnitz gemeinsam mit der Stadt regelmäßig Treffen organisiere. Zirka 15 Personen seien in die Planungen involviert.

Einmal jährlich findet ein Himmelfahrtstreffen statt – abwechselnd in Guyancourt und Pegnitz – zu dem auch Gäste aus Linlithgow (Schottland) und Skalica (Slowakei) kommen, den weiteren Partnerstädten von Guyancourt und Slany. Zwischen 80 und 100 Personen fahren alle zwei Jahre nach Guyancourt. Zusätzlich organisieren die weiterführenden Schulen regelmäßige Schüleraustausche mit Frankreich und Tschechien.

Die Treffen werden größtenteils von der Stadt finanziert: 7000 Euro sind im Haushalt dafür eingestellt. Genug Übernachtungsmöglichkeiten bei den Gegenbesuchen zu finden, sei zwar nicht einfach, habe aber immer geklappt: "Viele freundschaftliche Beziehungen, die sich in den vielen Jahren entwickelt haben, tragen dazu bei, dass es meist die gleichen Gastfamilien sind, die gerne und mit viel Engagement Unterkunftsmöglichkeiten zur Verfügung stellen." Seit 1987 besteht die Partnerschaft zu Guyancourt, seit 2005 die zu Slany. Weitere Städtepartnerschaften seien nicht geplant. Was aber nicht heiße, dass die Stadt neue Anfragen grundsätzlich ablehne, so Raab.

Sache der Vereine

Pottenstein hat eine gleichnamige Partnerstadt in Niederösterreich. Seit 1995 sind die beiden offiziell Partner. Es gab davor keine anderen Partnerschaften und auch diese liegt kaum in den Händen der Stadt. "Die Partnerschaft wird sehr in den familiären Bereichen und in den Vereinen gepflegt. Die Feuerwehr und die Tischtennisabteilung des TSC sind da sehr aktiv", sagt Gerhard Thiem-Förster von der Stadtverwaltung. "Alle fünf Jahre ist ein offizieller Anlass, da ist die Stadt dann mit involviert und bietet ein Programm an", sagt Thiem-Förster. "Im Haushaltsplan werden die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr veranschlagt. Da in diesem Jahr kein Partnerschaftsbesuch oder eine ähnliche Veranstaltung vorgesehen ist, wurden heuer ,nur‘ 500 Euro – sozusagen als Platzhalter – angesetzt", so Bürgermeister Stefan Frühbeißer (CWU-UWV). Davon sehen die Organisatoren vom TSC Pottenstein aber nichts.

"Wir zahlen alle Fahrtkosten selbst, das Geld wird zum Beispiel für Geschenke von der Stadt ausgegeben", erklärt Heinz Poschpischil, Abteilungsleiter Tischtennis beim TSC. Der 64-Jährige kümmert sich seit über zehn Jahren um die Partnerschaft. Alle zwei Jahre fahren zirka 40 Mann – vor allem Mitglieder – nach Niederösterreich, um mit den Partnern Tischtennisturniere zu spielen und die Umgebung anzuschauen. Drei Mal war das bisher der Fall. Meist werde in Gaststätten übernachtet.

Beim Feuerwehrfest zu Besuch

Das große Ziel sei, die Besucherzahl auf einem Level und die Partnerschaft somit aufrechtzuerhalten. Unterstützung von der Stadt bekomme man wenig: "Es waren ein paar Mal Stadträte in Österreich dabei, beim letzten Mal lediglich der zweite Bürgermeister", sagt Poschpischil. Was gut laufe, seien die Übernachtungen. "Die Gäste schlafen in Privatwohnungen, die sie eigenständig mieten. Da schläft keiner in den Familien." Das nächste Mal sind die Niederösterreicher 2018 beim Feuerwehrfest zu Gast.

Auch Königstein hat zu seinen beiden Namensvettern enge Kontakte. Seit 1995 bestehen intensive Beziehungen zu den Partnergemeinden Königstein im Taunus und Königstein in der sächsischen Schweiz. Ein "Dreikönigstreffen" findet jährlich 14 Tage nach Ostern in der Oberpfalz statt. Für die Partnerschaft sind 1000 Euro im Haushalt veranschlagt, davon werden zum Beispiel die Fahrtkosten gedeckt, so Bürgermeister Hans Koch (CSU-EL). "Einmal im Jahr fahren wir in den Taunus und in die sächsische Schweiz, wenn Jubiläen oder Veranstaltungen wie das Burgfest anstehen", sagt Koch.

20 bis 30 Leute – einschließlich ihm – reisen dort dann mit dem Bus an, 50 bis 60 Gäste kommen jährlich zum "Dreikönigstreffen" in die Oberpfalz. "Da werden Termine abgesprochen, und wir arbeiten dann ein Programm aus mit Stadtführungen und Besichtigungen von verschiedenen Einrichtungen." In den beiden Partnergemeinden koordiniert ein Freundeskreis die Partnerschaft, da sei Königstein aber nicht dabei.

Auch die Übernachtungen organisieren die Partner selbst. "Die schlafen in Ferienwohnungen und Hotels, genau wie wir. In Familien zu übernachten ist schwierig, da ist der Aufwand zu groß", sagt Koch. Erstmals gibt es diesen August auch ein "Dreikönigstreffen" der Jugend in der Oberpfalz, das der Jugend-Marktrat organisiert. Koch rechnet mit zirka 20 jungen Besuchern aus dem Taunus und der sächsischen Schweiz.

ANNIKA BRAUN