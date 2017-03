Auerbach macht die Unterwelt wieder dicht

AUERBACH - Nicht zweifelsfrei zu klären sind die Besitzverhältnisse der Sandsteinkeller entlang der Michelfelder Straße. Eines jedoch ist sicher: Kellerbesichtigungen sind aus Sicherheitsgründen nicht erwünscht. Die Stadt kümmert sich darum, dass alle Keller verschlossen sind.

In den Sandsteingewölben im Auerbacher Kellerberg wurden früher vor allem Feldfrüchte und Bier kühl gelagert. Für die Kühlung sorgte eigens ausgesägtes Eis aus dem Auerbacher Stadtweiher.



Die fünf Keller – früher waren es nach derzeitigen Erkenntnissen wahrscheinlich mehr – hatten einst eine wichtige Funktion: "Angelegt wurden sie vermutlich zur Einkellerung von Feldfrüchten und zur Kühlung von Bier", weiß der städtische Archivpfleger und Verfasser von Büchern zur Lokalgeschichte, Hans-Jürgen Kugler.

Besonders die Wirte in der Unteren Vorstadt von den längst geschlossenen Gaststätten Friedl, Dötsch/Eichmüller und Luber nutzten die "natürlichen Kühlschränke", um den Gerstensaft kühl zu halten.

Zur Kühlung wurden im Winter Eisblöcke aus dem Stadtweiher heraus gesägt und in die Kellergewölbe transportiert. Im Gegensatz zu den Kellern in der Auerbacher Innenstadt sind die Gewölbe am Kellerberg allerdings nicht miteinander verbunden.

Eine Auerbacherin erinnert sich noch daran, dass ihr Vater von Kellerfesten erzählt hat, die früher am Nachmittag des Fronleichnamtages in diesem Bereich gefeiert wurden. Dabei wurde das gekühlte Bier aus den Kellern ausgeschenkt.

Die Besitzverhältnisse der "Katakomben" können nicht zweifelsfrei geklärt werden. Nicht einmal im städtischen Archiv gibt es gesicherte Erkenntnisse über die Entstehung, die Nutzung und die Eigentümer der Keller, erklärt Hans-Jürgen Kugler.

Sicher sei zumindest, dass die Keller meist aus Sandstein bestehen, dass sie zum Teil auch mit Ziegelsteinen ausgemauert sind — und dass es früher in Auerbach mehr Keller gab. Als die Kellerbergstraße verbreitert wurde, mussten im Zuge dieser Maßnahme einige Felsen gesprengt werden. "Das müsste ungefähr in den 1960er Jahren gewesen sein", führt der Archivpfleger aus.

Die Eingänge in die Auerbacher Keller entlang der Michelfelder Straße sind zum Teil ohne Türen (links), weil diese kaputt oder verschwunden sind.



Hauptabteilungsleiter Uwe Lindner hat auf Nachfrage der Nordbayerischen Nachrichten die Besitzverhältnisse recherchiert. Doch selbst der zuständige Notar hatte keine Unterlagen dazu. Sicher ist nur, dass die Eingänge von vier der fünf Keller auf Gemeindegrund liegen.

Nur eines der Gewölbe ist von einem Privatgrundstück aus zugänglich. Die relativ kleine Flur gehört einer Frau, die nicht mehr in Auerbach lebt. Ob die Keller noch richtig stabil sind, wurde bislang nicht überprüft, da sie eigentlich verschlossen sein sollten.

Türen abmontiert

Bei zwei Kellern wurden allerdings in jüngster Zeit offenbar die Eingangstüren entfernt oder abmontiert. Diese beiden Keller, die momentan zugänglich sind, werden von der Stadt wieder ordnungsgemäß und fest verschlossen, kündigt Bürgermeister Joachim Neuß an. Dazu wird vorher auch mit der auswärts lebenden Eigentümerin gesprochen, betonen Lindner und Neuß.

An Führungen durch die Gewölbe habe die Stadt bislang nicht gedacht. Da es sich um reine Lagerräume handelt, haben diese wohl keine interessanten Besonderheiten zu bieten, so der Rathauschef.

