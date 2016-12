Auerbach: Maria und Josef sind dieses Jahr Geschwister

AUERBACH - Bis zu einer Seite Text hatten die jungen Schauspieler lernen, die an Heilig Abend um 15 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer ihr Krippenspiel aufführen. Bevor es für sie ernst wird, steht die zweite Generalprobe an — vor den Eltern, Geschwistern und den Schulschwestern in der Mutterhauskirche. Die Kinder müssen aber nicht nur deutlich sprechen, sondern auch singen können.

Die jungen Schauspieler in Action: In dieser Szene erfahren die Hirten von der Geburt Jesu. Im Hintergrund steht der Chor der Engel mit Lisa, Fünfte von links, und die Krippe mit Maria und Josef-Darsteller Luca (vorne links). Foto: Brigitte Grüner



27 Kinder zwischen vier und 14 Jahren sind heuer dabei; mit der Teilnehmerzahl ist die Leiterin des Krippenspiels, Bianca Deml, hochzufrieden. Viele sind schon in der Gemeinde aktiv, zum Beispiel im Kinderchor, aber das war nicht Voraussetzung für die Teilnahme. „Ich wollte bewusst keinen ausschließen, alle konnten mitmachen“, so die 38-Jährige. Das Stück von Reinhard Horn hat sie noch leicht abgeändert. „Jeder der wollte, hat eine Sprechrolle. Die anderen singen im Engelschor mit“.

Das Stück dauert eine halbe Stunde und erzählt die Weihnachtsgeschichte, wie sie aus dem Lukasevangelium bekannt ist, mit modernen Liedern, die den Erzähler ersetzen und das Krippenspiel sehr kurzweilig machen. „Deshalb mag ich es lieber mit Gesang“, sagt Deml.

Sie leitet auch den Kinderchor, hat deshalb mit dem Einstudieren von Liedern Erfahrung. Ende Dezember habe sie mit dem Proben begonnen, fünf Termine brauchte Deml, damit die Kinder ihre Rollen und die Lieder sicher konnten. „Bei den zwei Generalproben haben wir das Stück einmal in der Spitalkirche und in der Mutterhauskirche vor Publikum gespielt“, erzählt die Leiterin.

Zirka 30 Eltern und Geschwister sind bei der letzten Generalprobe vor Ort, dazu einige Schulschwestern. Alle Kinder haben Kostüme an, die Kulissen — zum Beispiel eine Feuerstelle — wurden ebenfalls von Deml transportiert. Bis auf die Herberge, „das war einfach zu kompliziert, die auch noch mitzunehmen“. Die wartet in der Pfarrkirche auf ihren Einsatz.

Nicht nur die Hirten machen in ihren Kostümen eine gute Figur. Diese stammen entweder aus dem eigenen Fundus oder wurden beim Kindergarten ausgeliehen.



Die Kostüme haben entweder die Kinder selbst mitgebracht oder Demls Mutter hat sie genäht. Deshalb gibt es Wirtinnen und Wirte, die in Dirndl und Lederhosen auftreten, das blaue Kopftuch der Maria ist aber handgefertigt. Zwei Hirten-Kostüme habe man vom Kindergarten ausgeliehen, so die 38-Jährige. Und die vielen Engel? „Die haben zum Großteil ihre Kommunionkleider an, die Flügel sind auch selbst gebastelt.“ Sogar das alte Kommunionkleid von Deml ist im Einsatz — „Man sollte alles aufheben“, sagt sie lachend.

Das Stück verfolgt einen klaren Aufbau: Ein gemeinsames Anfangs- und Schlusslied und zwischen jeder Sprechszene der Hirten, Wirte und Engel weitere Chorstücke. Die Zeit, während die Musik läuft wird zum Umbau der Kulissen genutzt oder für die Aufstellung zur nächsten Szene. Während der Chor noch das Anfangslied „auf dem Weg nach Bethlehem“ singt, laufen Maria und Josef los – die Herbergssuche beginnt.

Zweistimmiger Engelschor

Besonders sind während des Krippenspiels die Solo-Gesänge von Maria und Josef und das zweistimmige „Gloria“ der Engel. „Da haben wir eine Extra-Probe angesetzt, damit das Lied sitzt“, erzählt Deml. Auch wenn die meisten noch keine Noten lesen können, musste Bianca Deml nicht ganz bei Adam und Eva anfangen: „Viele singen im Kinderchor oder haben schon Chorerfahrung aufzuweisen.“

So wie die elfjährige Lisa, die einen Verkündigungsengel spielt. Auf sechs Kinder wird der lange Text des Engels aufgeteilt und ist dadurch leichter zu lernen. „Den habe ich innerhalb von zwei Tagen auswendig gekonnt“, erzählt sie. Auch Lisa singt im Kinderchor und hat schon vergangenes Jahr beim Krippenspiel mitgemacht. Nächstes Jahr ist sie wieder dabei, „weil es mir Spaß macht und es ein guter Zeitvertreib bis Weihnachten ist“. Ihre Auswendiglern-Methode: Einfach ganz oft vorsprechen.

Die erst neunjährige Nora hat als Maria eine Seite Text und singt zudem noch viele Solo-Parts.



Das ist auch der Tipp der Maria-Darstellern Nora. Sie ist neun Jahre alt und hat zu ihrem Bühnenpartner Josef, gespielt von Luca (elf Jahre), nicht nur in dem Krippenspiel eine ganz besondere Beziehung: Luca und Nora sind Geschwister. Das habe die Proben natürlich sehr vereinfacht, sagen beide. Eine Seite Text mussten die Zwei auswendig lernen, eine Woche haben Luca und Nora dafür gebraucht. „Wir haben aber nicht jeden Tag Zeit gehabt. Insgesamt waren es vielleicht drei Stunden, die wir zum Auswendiglernen benötigt haben“, sagt Luca.

Der Elfjährige singt nicht im Chor, ganz im Gegensatz zu seiner Schwester, die seit März dabei ist. Wie man sich am besten auf einen Solo-Gesang vorbereitet, darin sind sich die beiden Bühnenpartner einig: „Wir haben uns zuerst das Playback der Stücke angehört und den Text gelernt. Danach haben wir uns die Melodie gemerkt und schlussendlich die Lieder ganz oft komplett gesungen, egal ob allein oder zu zweit.“

Sie sind noch nicht aufgeregt, aber das komme dann bestimmt am Tag der Aufführung, sind sich die Geschwister sicher. Auf was sich Nora und Luca am meisten freuen? Einstimmige Antwort: „Auf die Geschenke“. Luca ergänzt: „Und wenn wir das Krippenspiel aufgeführt haben.“

Kinder haben Spaß

Aufgeregt brauchen die Kinder nicht sein, denn die Generalproben-Aufführung hat schon gut geklappt. „Eine Durchlaufprobe machen wir noch, dann sitzt das Stück. Es war bis auf Kleinigkeiten fast perfekt“, so Bianca Demls Fazit. Ihre Aufgabe ist es, den Chor zu dirigieren, zu soufflieren und im Notfall auch bei der Aufstellung des Chores einzuwirken. Natürlich alles ganz verdeckt und so, dass es der Zuschauer nicht merkt. Sie hat vor einem Jahr die Krippenspiel-Leitung übernommen und wird auch voraussichtlich nächstes Jahr den Job wieder machen. „Die Kinder haben Spaß und kommen jetzt schon und fragen, ob sie nächstes Jahr wieder mitspielen dürfen.“

Dass die jungen Darsteller Spaß haben, sieht man daran, dass manche bei der Musik ihre Füße nicht stillhalten können und sich im Takt bewegen. Von der Lautstärke des Chores können viele Sänger sich eine Scheibe abschneiden, man versteht jedes Wort der Liedtexte. Da ist es auch nebensächlich, wenn der ein oder andere Ton nicht ganz stimmt. Wichtig ist die Botschaft, als ganz am Ende alle gemeinsam die Geburt des Christkinds besingen: „Auf einmal ist uns der Himmel ganz nah.“ Dies ist übrigens auch der Titel des Krippenspiels.

