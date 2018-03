Auerbach: Mit dem Motocross über den Gottvaterberg

AUERBACH - Der Vorsitzende des Motorsportclub (MSC) Auerbach, Dieter Wittmann, dürfte selbst etwas gestaunt haben, als er in den Unterlagen des Vereins geschmökert hat, den er seit 2009 führt. Im Laufe von 40 Jahren hat der MSC Veranstaltungen durchgeführt und Sportarten unter seinem Dach laufen lassen, die mittlerweile fast in Vergessenheit geraten sind.

Auf dem Gottvaterberg (l.) fanden ab Mitte der 1970er Jahre Motocrossrennen statt. Für die Jugendkartfahrer gab es im Rahmen der Geburtstagsfeier neue „Mach1“-Karts. Die Nachwuchsfahrer Luis Sebald und Joel Böhm testen sie schon einmal. © Klaus Trenz



Das 25-jährige Bestehen hat der MSC nicht gefeiert. Wittmann wollte die Vereinsgründung 1978 und damit den 40. Geburtstag nicht vorüberziehen lassen und hat seit Herbst vergangenen Jahres alles dokumentiert, was den Verein ausgemacht hat und was ihn heute charakterisiert. Am Samstag hat man in Michelfeld das 40-jährige Bestehen mit vielen Ehrengästen und Ehrenvorsitzendem Hubert Trenz, der bis 2009 einziger Clubchef war, gefeiert.

Die Initialzündung für den Auerbacher Motorsportclub war die Motocrossstrecke auf dem Gottvaterberg, auf dem es drei Strecken gab. Anfang der 1970er Jahre ist auf dem Auerbacher Hausberg auch mit schweren Motorrädern trainiert worden. 1974 hat dort der AMC Sulzbach ein Meisterschaftsrennen abgehalten. Das war auch die Geburtsstunde für Wittmanns Motorsportbegeisterung.

Der junge Dieter ist einige markante Stellen mit seinem Bonanzarad – einem Objekt der Begierde von Jungs in den 70er Jahren – abgefahren: "Auf der Strecke lag immer Geröll, man durfte nicht bremsen sonst rutschte das Hinterrad weg und man stieg unweigerlich ab. Einfach weg von der Bremse und die Fuhre laufen lassen, der kleine Gegenhügel, der danach kam, bremste alles wieder ab. Das Gefühl, wenn man unten ankam, war immer überwältigend."

Ein Jahr nach seiner Gründung hat der MSC Auerbach die erste Clubmeisterschaft durchgeführt. Bis 1987 folgten weitere. Dann wurde auf dem Berg nur noch trainiert – bis 1994 der Motocross eingestellt wurde.

MSC-Mitglied Herbert Karl, Jahrgang 1958, der von Anfang an mit dabei war beim wilden Sport hoch über Auerbach, ist ihm treu geblieben. Er nimmt heute noch an historischen Motocrossrennen, unter anderem in Deutschland, Österreich und Tschechien teil. Karl hat viele Siege, Meister- und Vizemeistertitel gefeiert. Historischer Motocross deshalb, weil die Fahrer mit den Maschinen von damals fahren, die ungleich schwerer sind als die Motocrossräder von heute. "Plastik suchte man damals vergeblich, es war alles noch aus Metall. Dementsprechend hoch war damals auch das Leergewicht der Motorräder. Diese Maschinen forderten den ganzen Mann, sie mussten noch um die Kurve gewuchtet werden und dies mit enorm hohem körperlichem Kraftaufwand", so Wittmann.

Mit Christian Bachmann hat man in Sachen Jugendkartslalom – dem heutigen Aushängeschild des Vereins — einen deutschen Meister in seinen Reihen. Horst Nittmann holte sich 1987 den Titel des Deutschen Meisters im Autospeedway mit einem so genannten Buggy der Klasse 2 – geländegängigen, oft selbst zusammenschraubten Offroad-Fahrzeugen. MSC-Mitglied Richard Iberl gelang das 1986 und 1987 gleich zweimal mit einer kleineren Klasse.

In den 1980er Jahren bot man für jedermann so genannte Familien-Quizfahrten an, die sich großer Beliebtheit erfreuten. Sieben Ausfahrten wurden durchgeführt von 1980 bis 1986.

Auch Radfahrern gab man viele Jahre lang die Möglichkeit, Sport unter dem Namen MSC Auerbach zu betreiben. Von 1978 bis 1995 organisierte man 15 Fahrradturniere für junge Radfahrer. Thorsten Eckert aus Auerbach schaffte es mit dem Zweirad 1988 bis zum Bezirksmeister. 1990 wurde das erste Auerbacher Mountainbikerennen durchgeführt. Bis 1997 veranstaltete man acht Rennen mit bis zuletzt über 100 Teilnehmern.

Vor allem in den letzten Jahren wurden immer wieder neue Ideen, hauptsächlich im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Auerbach ausprobiert: Einradfahren, Modellbahnrennen, Seifenkistenrennen, Fahrradtrial. Auerbacher Schulen profitieren seit geraumer Zeit von den Verkehrssicherheitsaktionen des MSC zusammen mit dem ADAC. Hubert Trenz legte 2001 den Grundstein dafür, indem er in Auerbach Geschwindigkeitsmessungen durchführte.

Die Liste der Aktivitäten des MSC Auerbach soll nach dem Willen von Wittmann noch länger werden. Das Seifenkistenrennen sowie das Schleppertreffen für historische Traktoren möchte man wieder aufleben lassen. Eine weitere Idee ist ein Rasentraktorrennen. Kfz-Meister und Tüftler Wittmann hat schon vorgearbeitet und einen alten Rasentraktor zum Renntraktor umgebaut. Man darf also gespannt sein, was dem MSC noch so alles einfällt – egal ob mit oder ohne Motor.

