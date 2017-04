Auerbach mit Heidingsfeld auf Augenhöhe

Landesliga: Trotz 50-minütiger Führung des SV 08 reicht es am Ende nicht für einen Sieg - vor 2 Stunden

AUERBACH - Zum zweiten Mal nacheinander haben die Handballer des SV 08 auswärts mit einem Tor Unterschied verloren und dabei versäumt, sich bei der hochfavorisierten TG Heidingsfeld für eine gute Leistung selbst zu belohnen. Trotz einer sehr starken Vorstellung von Torhüter Valentin Kroher und der Tatsache, dass die Auerbacher über 50 Minuten in Führung lagen, mussten sie sich am Ende erneut mit 26:25 (12:14) geschlagen geben.

Zeigte bei der knappen Niederlage der Auerbacher in Heidingsfeld eine sehr starke Leistung: Torwart Valentin Kroher. Foto: Holger Hess



"Die Jungs haben sich heute, vor allem in der ersten Hälfte, sehr gut verkauft. Leider hat es am Ende ums berühmte Dings mit ,A‘ nicht gereicht." Ebenso knapp wie deftig fiel das Fazit von Spartenleiter Paul Rupprecht aus über ein Spiel, das nach Meinung vieler auch mit einem Remis hätte enden können. Dabei waren Rupprecht und Trainer Matthias Schnödt von der konzentrierten Leistung des Teams ebenso angetan wie von Krohers Vorstellung. So entschärfte der junge Torsteher gleich in der zweiten Minute einen Strafwurf und vereitelte auch in der Folgezeit selbst beste Möglichkeiten der Gastgeber.

In Zusammenarbeit mit einer gut sortierten und wachsamen Abwehrreihe sorgte er von Anfang an dafür, dass Heidingsfeld seiner Favoritenrolle nicht im erwarteten Umfang gerecht werden konnte. Vielmehr entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, in dem es nur bis zur 3. Minute dauerte, bis Alexander Tannenberger, der nach längerer Durststrecke diesmal sein normales Leistungsniveau abrufen konnte und am Ende als bester Auerbacher Torschütze geführt wurde, den ersten Treffer des Spiels erzielte.

Dass die Gäste diese knappe Führung während der ersten Hälfte nicht wieder abgaben und sie vielmehr ab der 12. Minute auf zwei (4:6) und nach zwischenzeitlichem Ausgleich (24.) gar auf drei Tore (9:12) ausbauten, überraschte nicht nur die etwa 50 anwesenden blau-weißen Fans. Da der üblicherweise starke, international besetzte Rückraum der TG kein Mittel fand, das Spiel an sich zu reißen, hätten die Gäste mit ein wenig mehr Glück und etwas konzentrierteren Abschlüssen die gegnerische Abwehr noch mehr unter Druck setzen und ihren Vorsprung deutlicher ausbauen können. Dennoch behielt Auerbach bis zur Pause die Oberhand und ging beim Stand von 12:14 in die Kabine.

"Leider haben wir unseren Vorsprung nach der Pause etwas zu schnell hergegeben", bedauerte Schnödt später. Zwar begannen die zweiten 30 Minuten wieder mit einem Tor durch Alexander Tannenberger, doch die Gastgeber hatten sich nun besser auf ihren Gegner eingestellt. Auerbach konnte den Druck nicht mehr so hoch halten wie zuvor und schwächte sich zudem selbst durch zwei Strafzeiten.

Zu stark für die Liga

Daneben hatte man zunehmend Probleme mit dem starken Linksaußen der "Hätzfelder Bullen": "Viktor Bodó hat heute eindeutig unter Beweis gestellt, dass er viel zu stark für diese Liga ist", so Schnödt. Der Ungar war von seiner Stammposition auf Halblinks eingerückt und agierte nun anstelle des in Manndeckung genommenen, ehemaligen Zweitligaspielers Ole Dietzmann.

Dass die Unterfranken trotzdem und trotz der Tatsache, dass nach dem Ausgleich in der 38. (16:16) und der ersten eigenen Führung in der 39. Minute die Unterstützung durch ihr Publikum wieder lauter wurde, das Ruder noch nicht entscheidend herumreißen konnten, spricht für die Moral der Gäste. Vielmehr brachten Tannenberger und danach Matthias Edtbauer per Strafwurf ihre Farben wieder mit 17:18 nach vorne — in eine Führung, die bis in die 52. Minute bestand.

Dann jedoch mussten die Blau-Weißen zunächst den erneuten Ausgleich hinnehmen und konnten danach eine Strafzeit gegen Michal Panfil nicht ummünzen. Den anschließenden Strafwurf verwandelte Edtbauer zwar noch zum 23:23, danach erzielten die Gastgeber jedoch zwei Tore in Unterzahl und waren nun obenauf. Schnödt legte die Grüne Karte auf den Zeitnehmertisch, nur um kurz darauf den dritten Bodó-Treffer zum vorentscheidenden 26:23 mitansehen zu müssen.

"Wir haben in dieser Phase irgendwie nichts zustande gebracht und letztlich das Spiel aus den Händen gegeben" waren diese Minuten für Schnödt und Rupprecht die entscheidenden Momente der Partie. "Es ist schade, denn es waren letztlich nur Kleinigkeiten, die heute über Sieg oder Niederlage entschieden haben."

Schnödt ist trotzdem zuversichtlich: "Wenn wir weiter so hart arbeiten und ähnlich auftreten wie in diesen letzten beiden Spielen, dann werden wir in den fünf Partien bis zum Saisonende sicherlich auch wieder belohnt." Vielleicht gibt es die Belohnung schon kommenden Samstag gegen Mitaufsteiger MTV Ingolstadt.

SV 08 Auerbach: Adam, Kroher, Bauer (1), Tannenberger (8), Hofmann Mo. (1), Eckert, Bürger, Hofmann A. (1), Kolb (2), Edtbauer (7/3), Herold, Kraus (1), Pankraz (4), Neuß.

HARALD WEIDMANN