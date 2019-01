Auerbach: Mit Mehrweg-Bechern für den Klimaschutz

AUERBACH - Aus großen Städten wie Nürnberg, Dresden und Heidelberg ist die Idee schon bekannt. Nun will Auerbach nachziehen und Mehrweg-Becher für Kaffee zum Mitnehmen anschaffen.

So sehen die Grundmodelle für den Auerbacher Mehrweg-Becher aus: Hintergrund Grau, die Deckelfarbe steht noch nicht fest. © Bernhard Hinteregger



"Ich habe im Fernsehen eine Reportage gesehen. Dabei hat die Kamera einen Rundumblick über das Meer gezeigt. Alles war voller Plastikmüll", sagt Bernhard Hinteregger, Café-Inhaber und CSU-Ortsvorsitzender. So sei er auf die Idee gekommen, auch in Auerbach Mehrweg-Becher für den "Coffee to go" einzuführen.

Im Mai hat er sie seinen CSU-Vorstandskollegen vorgestellt und bekam positive Rückmeldungen von ihnen. Sie machten eine Liste mit Läden und Cafés, die Kaffee zum Mitnehmen anbieten, und sprachen sie an, ob sie Interesse hätten, einen Auerbacher Mehrweg-Becher anzubieten. Sie hatten. "Wir haben viel Zustimmung erfahren", so Hinteregger weiter.

Im nächsten Schritt ging es darum, zu überlegen, ob die Becher im Pfand-System in den Umlauf kommen sollen oder ob die Kunden sie einmalig kaufen und wiederverwenden können. Letzteres scheint sich durchzusetzen. "Es ist zwar nur ein kleiner Beitrag zum Klimaschutz, aber es ist immerhin ein Beitrag", sagt der CSU-Vorsitzende, der von der Aktion überzeugt ist und meint, Klimaschutz hänge nicht von einer bestimmten Partei ab.

Mit Rathaus und Logos

Er hat sich schon Gedanken über die Gestaltung gemacht: Der Becher aus Polypropylen wird grau. Seine Vorderseite könnte ein Bild des Auerbacher Rathauses zeigen. Auf der Rückseite sollen die Logos der teilnehmenden Geschäfte, Bäckereien und Cafés zu sehen sein, damit die Kaffeetrinker wissen, wohin sie ihren Becher mitbringen können. "Von dem Grau sieht man am Ende vermutlich nicht mehr viel", so Hinteregger weiter. Details — wie Deckelfarbe und ein möglicher Preisnachlass — werden bei einer internen Infoveranstaltung abgesprochen: Sie findet am Montag, 14. Januar, statt. Auch wenn der Becher aus Kunststoff bestehen wird, kann er im Vergleich zum Einweg Papp- oder Plastikbecher zwischen 2000 und 3000 Mal gespült und verwendet werden.

In der Anschaffung soll er für die Auerbacher Umweltschützer nicht zu teuer werden. Rund drei Euro könnten es einmalig werden, schätzt der Initiator. Rund 1000 Stück sollen anfangs bestellt werden und auf die 15 bis 20 unterstützenden Bäckerläden und Cafés verteilt werden. Filialisten, die Backwaren und Kaffee anbieten, wurden auch angesprochen, eine Entscheidung, ob sie sich anschließen, steht aber noch aus. Sie haben aber schon signalisiert, den Becher trotzdem wieder befüllen zu wollen, wenn ihn Kunden mitbringen. Mitte oder Ende Februar könnte es schon so weit sein.

