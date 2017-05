Auerbach: Mit spitzer Zunge den Familienalltag seziert

AUERBACH - Martina Schwarzmann bringt die Dinge auf den Punkt. Ihre Texte sprechen vielen aus der Seele; sie erkennen sich selbst, ihre Marotten oder ihre Alltagssorgen wieder. Das macht wohl den Erfolg der Kabarettistin aus.

Über zwei Stunden begeisterte Martina Schwarzmann ihr Publikum mit Texten und Liedern, die aus dem Leben gegriffen waren. Foto: Brigitte Grüner



Pingelig ist sie schon, aber auf eine sympathische Art: Blitzlicht stört Schwarzmann ebenso wie die Bedienungen während ihres Auftritts und die Musik der nahen Schiffschaukel. Alle Augen und Ohren – und das sind viele im ausverkauften Festzelt der Jubelwehr – sind auf die dreifache Mutter aus dem Landkreis Dachau gerichtet. Sie erzählt und besingt Geschichten, die das Leben schreibt.

Weder die Familienfeier der "lieben Verwandtschaft" noch das tägliche Durcheinander mit drei Kindern im Vorschulalter sind vor ihrer spitzen Zunge sicher. Immer wieder erntet die Kabarettistin spontanes Lachen und Szenenapplaus. Besonders, wenn sie von ihrem Leben als Mutter erzählt – von Bastelarbeiten, die in der fünften Schicht alle Wände im Haus zieren; oder von der Klobürste, die leider nur fürs Pfarrerspiel verwendet wird.

Die Besucher am Samstagabend sind nicht nur aus Auerbach, sondern aus allen Nachbarlandkreisen gekommen. Die Parkplätze am Place de Laneuveville sind genauso schnell Mangelware wie die Sitzplätze im Zelt. Etliche Gruppen haben Leute vorgeschickt, um einen Tisch zu reservieren. Das kann ärgerlich sein, wenn man früh kommt, aber trotzdem nur im hinteren Bereich einen Platz findet. Zu lachen haben die Zuhörer aber nicht nur in der ersten Reihe.

Die 38-Jährige lässt wissen, dass sie auf ihrem Grab gerne Gemüse sehen würde. "Da kommt die Familie regelmäßig, weil es etwas zu holen gibt." Auszüge aus ihrem Gedichtband "Schood um’s Papier" erheitern, machen aber auch nachdenklich. Mit dem Begriff "Hausfrau" kann sich Martina Schwarzmann gar nicht abfinden. Denn – anders als bei "Gutsherr" – verstehe man darunter eher ein Haushaltsopfer. "Viele Frauen wurden einfach nur reingeschwängert in das Berufsbild der Hausfrau" sagt sie und erntet – vor allem weibliches – Nicken aus dem Publikum. Für die Jubelwehr war die ausverkaufte Veranstaltung der erhoffte Erfolg.

