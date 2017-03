Auerbach: Mitarbeiter müssen zum Freibad ausweichen

Wegen der Parkplatznot überlässt die Stadt Auerbach Beschäftigten von ZF und Cherry kommunale Stellplätze - vor 59 Minuten

AUERBACH - Bei ZF und Cherry im Industriegebiet Lohe gibt es mehr Stellplätze, als laut Bauordnung verpflichtend wäre. Allerdings steht ein Teil davon nur im Winter zur Verfügung. Im Sommer hoffen die Unternehmen auf mehr Fußgänger sowie Rad- und Motorradfahrer und die beginnende Urlaubszeit.

Man könnte meinen, dass das Schwimm-sal-a-bim schon geöffnet hat. In Wirklichkeit gehören die Autos auf dem Freibad-Parkplatz Mitarbeitern der benachbarten Firmen Cherry und ZF. Foto: Brigitte Grüner



Früher war der Parkplatz am städtischen Freibad während der Wintermonate meist leer. Allenfalls Spaziergänger in Richtung "Verlassene Mutter" oder "Hohe Straße" stellten dort ihr Auto ab. Inzwischen sind die Stellflächen täglich belegt, denn die Mitarbeiter der Cherry GmbH und der ZF Friedrichshafen AG weichen auf den Platz aus.

"Wenn alle vernünftig einparken könnten, wäre auf den Firmenparkplätzen manchmal noch die eine oder andere Lücke", sagt ein Arbeiter, der gerade sein Fahrzeug beim Freibad abgestellt hat. Ein anderer bedauert, dass die Straßenlampe vor dem Bad unlängst nicht funktioniert habe. "Da ist es schon arg finster, wenn man nach der Spätschicht zum Auto geht."

Das Mehr an Fahrzeugen hat verschiedene Ursachen. Zum einen seien neue Mitarbeiter bei Cherry eingestellt worden und zum anderen die Arbeitszeiten in den vergangenen Jahren flexibilisiert worden, erklärt Unternehmenssprecher Michael Lautenschlager. Da die Mitarbeiter zu unterschiedlichsten Zeiten beginnen und in Feierabend gehen, sind auch Firmenbusse keine Lösung.

Sogar auf den Firmen-Parkplätzen wird auf Grünstreifen geparkt. Foto: Michael Grüner



Ab 1978 habe es anfangs sieben sehr gut ausgelastete Linien gegeben, zuletzt noch fünf Linien mit magerer Auslastung, hat Lautenschlager in Erfahrung gebracht. 2009 wurden die Firmenbusse ganz eingestellt. Vor knapp zwei Jahren hat der Zweckverband Nahverkehr Amberg-Sulzbach eine Frühbuslinie von Sulzbach-Rosenberg über Edelsfeld und Königstein nach Auerbach testweise eingerichtet. Die Haltestelle ist unmittelbar am Werkseingang. "Die Nutzung ist mit einer Person mager", so der Sprecher.

Rund 1300 Mitarbeiter sind aktuell bei ZF und Cherry tätig. Im Außenbereich des Werksgeländes befinden sich 600 befestigte Parkplätze. Hinzu kommen etwa 80 Stellflächen auf dem Grünstreifen an der Cherrystraße sowie zirka 100 Parkplätze am Freibadparkplatz. "Damit stellt das Unternehmen über die Hälfte mehr Stellplätze zur Verfügung als in der sogenannten Garagen- und Stellplatzverordnung für die Anzahl der Beschäftigten verpflichtend ist", betont Michael Lautenschlager.

Sehr teuer

Die Auflagen für den Bau zusätzlicher Parkplätze seien wegen der Lage im Wasserschutzgebiet sehr hoch, und der Bau wäre entsprechend kostenintensiv. Das Unternehmen geht von einem sechsstelligen Betrag aus. Die beiden Firmen beziehen dazu klar Position: "Wenn wir in dieser Höhe investieren, dann in neue Produkte und Technologien."

Vielmehr versuchen Cherry und ZF, die Parkplatzsituation über andere Mittel zu entspannen. Lautenschlager spricht von attraktiven Parkplätzen für Fahrgemeinschaften oder den im Frühjahr geplanten Ausbau der Zweiradstellflächen am Werkseingang.

"Die Stadt Auerbach trägt mit der Überlassung der Parkflächen entlang des Freibades und auf dem Parkplatz des Bades gerne zur Lösung des Problems teil", sagt Bürgermeister Joachim Neuß. Ansonsten sei die Stadt im Industriegebiet Lohe kaum mehr im Besitz von Flächen in relevanter Größe, um wirklich viele Fahrzeuge unterzubringen. Die Nutzung der Stellflächen am Freibad sei für die Zeit vom 1. Mai bis zum 15. September mit dem ZF-Management abgesprochen. "Das hat im letzten Jahr hervorragend funktioniert."

Auch sei es zwischenzeitlich kein Geheimnis mehr, dass mit dem Umzug von Cherry mehrere hundert Mitarbeiter in absehbarer Zeit nicht mehr im Industriegebiet Süd beschäftigt sein werden, so der Bürgermeister weiter. Im Sommer sei das Bad am Wochenende stärker frequentiert. Da nutzen die Freibadgäste an besonders heißen Tagen manchmal auch die Firmenplätze.

Eine Tatsache stellt Joachim Neuß noch besonders heraus: "ZF stellt bei Großveranstaltungen in der Stadt immer wieder bereitwillig die großen Firmenparkflächen zur Verfügung, die dann äußerst wertvoll sind und ohne die manche Veranstaltung gar nicht denkbar wäre."

BRIGITTE GRÜNER