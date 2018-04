Auerbach: Musik von Carl Orff bis Disney

Jugendbergmannskapelle wird ihrem Motto „Einfach atemberaubend“ gerecht - vor 10 Minuten

PEGNITZ - Sie haben einen Dirigenten, der hohe Ansprüche an sie stellt. Vielleicht fiel deshalb das Resümee der jungen Musiker nach dem Jahreskonzert der Jugendbergmannskapelle (JBK) in der Christian-Sammet-Halle eher verhalten aus: Schon "ziemlich gut" sei es gewesen, auch wenn nicht jeder Einsatz funktioniert hätte. Bei einem Laienensemble sei das aber ja normal.

Von Carl Orff bis zu einem Medley aus Disney-Klassikern reichte die beim Jahreskonzert der Jugendbergmannskapelle Pegnitz gebotene Vielfalt. © Stefan Brand



Von Carl Orff bis zu einem Medley aus Disney-Klassikern reichte die beim Jahreskonzert der Jugendbergmannskapelle Pegnitz gebotene Vielfalt. Foto: Stefan Brand



Bereits beim letzten Applaus vor der Pause gab es erste Zugabe-Rufe, das Publikum war hin und weg, es hatte eine Bandbreite unterschiedlichster Musikrichtungen zu hören gekriegt. So viele Zuhörer wie dieses Mal waren wohl noch nie gekommen. Selbst der sonst gerne grummelnde Dirigent Jürgen Kratochvill eilte nach dem Konzert mit einem dezenten Lächeln auf dem Gesicht umher. Ob er mit seinen Schützlingen zufrieden war? Ein schlichtes "ja" kam als Antwort. Ergänzt durch: "Wenn sie wollen, dann können sie auch." Das ist aus Kratochvills Mund fast schon eine Lobeshymne. Zu seinen Musikern hatte er vor der Zugabe gesagt: "Ich weiß, ihr habt es nicht immer leicht mit mir." Er es aber auch nicht ihnen, gaben diese zu, als sie ihm ein Geschenk überreichten und erklärten: "Ohne dich wären wir nie dort angekommen, wo wir jetzt sind." Und das kann sich mehr als hören lassen.

"Wetten dass. . ." wiederbelebt

Weil das Konzert unter dem Motto "Einfach atemberaubend" als musikalische Wiederbelebung von "Wetten dass. . ." aufgezogen war, bot es auch Show. Der bewährte Moderator Daniel Nowak gab mit blonder Perücke den Gottschalk und zum Finale – nach einem Abstecher in die Umkleidekabine Treppenhaus – auch noch Helene Fischer. Hatte er doch die Saalwette verloren, ob mehr als zehn Vertreter auswärtiger Musikvereine an die Bühne kämen. Es kamen weit mehr.

Die Musiker hatten viele Takt-, Tempi- und Rhythmuswechsel zu meistern. Von Carl Orffs "Carmina Burana" über Walzer von Johann Strauß Sohn und "Welcome to the Jungle" von Guns’n’Roses bis hin zu Abba-Hits und der Bond-Melodie "Skyfall" reichte die Vielfalt. Den krönenden Abschluss bildete dann ein Medley aus 14 Disney-Klassikern, das Gänsehaut erzeugte.

STEFAN BRAND