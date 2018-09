Auerbach: Neuer Kaplan mag Hip Hop und ist Sido-Fan

AUERBACH - Tomasz Rostek hat zum ersten September trat seinen Dienst als Kaplan in der Pfarrei St. Johannes der Täufer seinen Dienst angetreten. Der Resurrektionspater ist jetzt als Kaplan Nachfolger von Pater Piotrek Starmach seelsorglicher Mitarbeiter von Dekan Pater Markus Flasinski im Auerbacher Pfarramt.

Kaplan Tomasz Rostek: „Am Anfang bin ich schon ein bisschen erschrocken.“ Er brauche Zeit, um die die Menschen kennenzulernen. © Karl Schwemmer



Eine herzliche Begrüßung in der Gottesdienstordnung kündigte zum Monatsbeginn den Dienstantritt des Resurrektionistenpaters Tomasz Rostek in der Pfarrei St. Johannes der Täufer, Auerbach, an und wünschte ihm einen guten Start. Der offizielle Einführungsgottesdienst mit musikalischer Gestaltung durch den Kinder- und Jugendchor "Ain Karem" ist am Sonntag, 23. September.

Der 31-jährige Resurektionistenpater hat wie Dekan Pater Markus sein Elternhaus in dem Städtchen Zlocieniec mit etwa 15 000 Einwohnern. Die nordpolnische Stadt liegt etwa 100 Kilometer östlich von Stettin, der Hauptstadt der Woiwodschaft Pomorskie (Pommern), einem der 16 Verwaltungsbezirke.

Er ist der älteste Sohn eines Maschinenbaumeisters. Seine Mutter kümmerte sich als Hausfrau um seine kleine Schwester, seinen kleinen Bruder und ihn. Seine 24-jährige Schwester arbeitet als Sekretärin, während der 18-jährige Bruder sich an der "Highschool" auf das Abitur vorbereitet.

Rostek wuchs in einer katholischen Familie auf. In der Heimatgemeinde engagierte er sich als Ministrant, aber erst in der "Highschool"; während der Oberstufe reifte vor dem Abitur die Entscheidung, Priester werden zu wollen. Deshalb bat er nach dem Abitur um die Aufnahme in die Kongregation der Resurrektionisten. Das führte ihn in das Priesterseminar des Ordens im südpolnischen Krakau ein, rund 600 Kilometer von seiner nordpolnischen Heimat entfernt. In der schlesischen Stadt nahm er an der dortigen Ordenshochschule, heute "Päpstliche Universität Johannes Paul II.", das Studium der Theologie und Philosophie auf. Nach seinem Einsatz als Pastoralpraktikant und Diakon im nahegelegenen Bytom wurde er in Zlocieniec von Koszalin-Kolobrzeg (deutsch: Köslin-Kolberg) am 12. Mai zum Priester geweiht.

Seine erste Kaplanstelle bekam er aber wieder in der Pfarrei Corpus Christi im schlesischen Sosnowiec bei Bytom und in der Nähe von Krakau. Dort wirkte er von 2012 bis 2015 in der Jugendarbeit und als Religionslehrer des Gymnasiums.

Mit den bescheidenen schulischen Deutschkenntnissen entsandte ihn sein Orden im September 2015 nach Deutschland zum Einsatz in Bayreuth, im Pfarrverbund Heilig Geist - Sankt Johannes Nepomuk.

Dort arbeitete er die vergangenen drei Jahre als Kaplan. Daneben besuchte er einen Deutschkurs an der Universität Bayreuth, danach das Sprachinstitut "Treffpunkt" in Bayreuth und verbessert seine deutschen Sprachkenntnisse im Rahmen der Vorbereitung auf die zweite Dienstprüfung für Priester mit Deutsch als Zweitsprache. In vier Jahren soll er diese zweite Dienstprüfung ablegen.

Von Erzbischof Ludwig Schick wurde ihm die Verantwortung für die Pfarreien Gunzendorf und Neuzirkendorf übergeben, wo er auch die Kommunionvorbereitung leitet und die Ministrantengruppe führt.

Betreuer der Ministranten

Auch in Auerbach wurde ihm die Ministrantenbetreuung übertragen. In den wenigen Tagen seines Dienstes in Auerbach hat es schon gesehen und erkannt: "Für mich ist alles neu!" Immer wieder steht er vor gefüllten Kirchenbänken am Altar.

Die Veranstaltungen zum Dekanatsjubiläum sind ihm kaum bekannt und er sieht die Schwierigkeiten: "Am Anfang bin ich schon ein bisschen erschrocken. Jedenfalls brauche ich Zeit die Situation und die Menschen kennenzulernen.

Neben theologischen Büchern liest er auch gerne skandinavische Autoren. Gerne hört er im Radio aktuelle Musik. Er ist ein Fan von Sido und Mark Forster und des Hip Hop. In der Freizeit hält er sich durch trockenes Rudertraining oder am Ergometer fit. Auch Jogging gehört zu seinen sportlichen Aktivitäten.

