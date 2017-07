Auerbach: Noch kein Run auf die "Ehe für alle"

AUERBACH/NEUHAUS - Der große Run ist ausgeblieben. Jedenfalls vorerst. Auch wenn der Deutsche Bundestag kürzlich mit starkem Medienecho die "Ehe für alle" beschlossen hat, ist davon auf dem flachen Land bislang wenig bis gar nichts zu spüren.

Zwei gleichgeschlechtliche Brautpaare als Tortenfiguren, aufgenommen in Dresden. Die „Ehe für alle“ ist beschlossene Sache, bei den Standesämtern in Neuhaus und Auerbach liegen bisher aber noch keine Anfragen vor. Foto: Sebastian Kahnert/dpa



"Oberpfälzer sind vernünftige Menschen", sagt Auerbachs Bürgermeister Joachim Neuß augenzwinkernd. Und meint damit, dass es im frisch umgezogenen Auerbacher Rathaus an der Heiratsfront sehr ruhig ist. Was Standesamts-Leiterin Elisabeth Ruth bestätigt: "Wir haben bisher keine Anfragen von gleichgeschlechtlichen Paaren." Dies sei gleichwohl auch nicht verwunderlich, da sich zwar der Bundestag in Mehrheit für die "Ehe für alle" ausgesprochen habe, ein entsprechendes Gesetz aber noch gar nicht verabschiedet sei.

Die Software, mit der auf Standesämtern gearbeitet wird, ist bundesweit einheitlich. Daher rechnet Elisabeth Ruth damit, dass auch die entsprechende Anpassung — derzeit unterscheidet das Programm noch zwischen "Name des Ehemannes" und "Name der Ehefrau" — zeitgleich mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Verfügung stehen wird.

Einen Grund, das Personal aufzustocken, sieht Elisabeth Ruth jedenfalls in absehbarer Zeit nicht. In Auerbach gibt es vier Standesbeamte und einen Trauungsbeamten (dessen Funktion der Bürgermeister in Personalunion inne hat). Was aus Sicht der Verwaltung ausreicht, um gut für alle Aufgabenstellungen in Sachen Ehe gerüstet zu sein.

Auch jenseits der Landkreisgrenzen, im mittelfränkischen Neuhaus/Pegnitz, kämpft man noch mit den Widrigkeiten der Rathaus-Sanierung, die allerdings bis auf ein paar Kleinigkeiten abgeschlossen ist. Bedarf, sein Standesamt für die "Ehe für alle" aufzustocken, sieht Bürgermeister Josef Springer freilich ebenso wenig wie sein Amtskollege Joachim Neuß. "Bisher hat bei uns niemand deswegen nachgefragt", sagt Springer und gibt zu bedenken, dass das Thema gleichgeschlechtlicher Partnerschaften auf dem Land nicht so stark in die Öffentlichkeit getragen wird wie in den Großstädten.

Springer zitiert eine Statistik, nach der auf etwa 8000 Menschen eine eingetragene Lebenspartnerschaft kommt. "Die hat auch Versorgungscharakter", erklärt Springer. Und da werde dann eben im Zweifelsfall ein "amtlicher Stempel" gebraucht, wie es das Gemeindeoberhaupt formuliert.

