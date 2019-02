Auerbach: Parteien auf Kandidatensuche

AUERBACH - Am 15. März 2020 werden in Bayern wieder die Bürgermeister und Stadt- beziehungsweise Gemeinderäte gewählt. Die Auerbacher CSU hat den Wahlkampf bei ihrer Hauptversammlung – zumindest rhetorisch – bereits eingeläutet. Wie weit sind die örtlichen Parteien mit der Bewerberfindung? Wer wird einen Bürgermeisterkandidaten aufstellen?

Wie viele Bürgermeisterkandidaten werden wohl 2020 von den Wahlplakaten lächeln? Bislang sind es mindestens drei, die von ihren Parteien und Gruppierungen in das Rennen geschickt werden. Foto: Brigitte Grüner



Die Nordbayerischen Nachrichten hörten sich um bei den Freien Wählern, der CSU, der SPD, den Grünen und der CUU. Dabei wurde klar, dass sich fast alle politischen Gruppierungen intern bereits mit der nächsten Kommunalwahl im kommenden Jahr beschäftigen. Es werden schon Gespräche mit möglichen Kandidaten geführt. Und auch die Bewerber um das Bürgermeisteramt stehen bereits fest. Zumindest bei den optimistischen Christsozialen und den ebenso selbstsicheren Freien Wählern.

"Selbstverständlich wird Joachim Neuß zur Wiederwahl zur Verfügung stehen", erklärt Aufschwung-Vorsitzender Christoph Kasseckert. Der amtierende Rathauschef sei "eine Idealbesetzung", zumal Neuß in seiner bisherigen Amtszeit maßgebliche Erfolge für Auerbach vorzuweisen und viele Dinge auf den Weg gebracht habe, die nur durch sein Engagement möglich waren. Kasseckert verwendet einen Satz aus dem Bereich des Sports: "Never change a winning Team!"

CSU-Kandidat steht schon fest

Auch bei den Christsozialen steht der Vorschlag für einen Kandidaten für das Bürgermeisteramt bereits fest. Ausgewählt wurde diese Person vom Vorstand und den anderen CSU-Gremien, erklärt Fraktionschef Herbert Appl. Die endgültige Entscheidung treffen natürlich die Mitglieder bei der Nominierungsversammlung, die voraussichtlich im Oktober stattfinden wird, so Vorsitzender Bernhard Hinteregger.

Die Grünen werden ebenfalls wieder einen Bürgermeisterkandidaten aufstellen, kündigt Stadtrat Bernd Scheller an. Auf eine bestimmte Person habe sich der Ortsverband zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht festgelegt. Spätestens bei der Nominierungsversammlung im Herbst werde der Name aber bekannt gegeben.

CUU-Vorsitzender Josef Lehner wollte zur Frage nach einem eigenen Kandidaten zum jetzigen Zeitpunkt weder mit einem Ja noch mit einem Nein antworten. "Es wäre jetzt etwas zu früh, hier schon aus dem Nähkästchen zu plaudern, wobei ein möglicher Kandidat natürlich extra Stimmen bringt für die Stadtratsliste." Ein Name stehe noch nicht fest, wobei durchaus ein geeigneter Bewerber in den Reihen der Christlichen Umland-Union vorhanden wäre, so der Ortlesbrunner. Voraussichtlich im November will die CUU ihre Nominierung durchführen. Ob mit oder ohne eigenen Kandidaten für das Bürgermeisteramt.

Veränderungen bei der SPD

Für den SPD-Ortsverein steht im Moment erst einmal die Hauptversammlung mit Neuwahlen am 15. März im Fokus. Dabei werde es, sofern die Mitglieder entsprechend abstimmen, einige grundlegende Veränderungen an der Spitze des Ortsvereines geben, kündigt Fraktionssprecher Edmund Goß an. Danach werde sich die Partei in ihren Gremien sehr intensiv mit dem Thema "Kommunalwahl 2020" auseinandersetzen, um dann zu gegebener Zeit an die Öffentlichkeit zu gehen.

"Stetiger Zuwachs"

Gewählt wird am 15. März nächsten Jahres auch ein neuer Stadtrat. Die meisten der im aktuellen Gremium vertretenen Gruppierungen sind bereits mit möglichen Bewerbern im Gespräch. Die Freien Wähler sprächen nicht nur vor einer Kommunalwahl mit politisch interessierten Bürgern, sondern im Grunde immer, betont der Vorsitzende. "Wir erfreuen uns daher nicht nur an einem stetigen Zuwachs an Mitgliedern, sondern auch an vielen Menschen, die bereit sind, zusammen mit den Freien Wählern vom Aufschwung Auerbach politische Verantwortung zu übernehmen."

Viele Menschen sehen laut Christoph Kasseckert, dass sich die politische Gruppierung für Auerbach einsetze und wollten diese Arbeit aktiv mit unterstützen.

"Mit möglichen Kandidaten beschäftigt man sich als umtriebiger Ortsverband immer", betont auch Bernhard Hinteregger. Seit Mitte 2018 intensiviere die CSU mit einem extra dafür gegründeten Team die Bemühungen und führe Gespräche. "Als verantwortungsbewusstes Mitglied des Ortsverbandes hat man natürlich immer die Augen offen", sagt auch Fraktionschef Herbert Appl. Auch CUU-Vorsitzender Josef Lehner spricht gleichfalls von einer permanenten Suche. "Sicherlich wird sich das im Frühjahr und Sommer noch verstärken, ein Grundstock ist aber bereits jetzt vorhanden."

Grünen-Stadtrat Scheller berichtet ebenfalls, dass seine Partei grundsätzlich die ganze Zeit dabei sei, geeignete Kandidaten für die Stadtratsliste zu gewinnen. Bisher sei es jedes Mal geschafft worden, eine vollständig und gut besetzte Stadtratsliste mit Bewerbern mit vielfältigen Qualifikationen und einer guten Mischung aus jungen und reifen Kandidaten aufzustellen. "Insofern bin ich zuversichtlich, dass uns das auch dieses Mal wieder gelingen wird."

"Richtigen Mix finden"

Freilich müssen manche Bürger erst überzeugt werden, als Stadtrat zu kandidieren. 20 Kandidaten für die Liste zu bekommen bedeute einen gewissen Aufwand, gibt Josef Lehner (CUU) zu. "Es ist auch wichtig, den richtigen Mix zu finden." Es sei zumindest nicht einfach, gute Bewerber zu finden, sagt der CSU-Vorsitzende. Insbesondere da die CUU nicht mehr in einer Listenverbindung mit der CSU zusammenarbeite, sondern als Konkurrent auftrete, sei es wichtig für die Christsozialen, auch im Umland stark vertreten zu sein. "Ehrlich gesagt, ein Kinderspiel ist es nicht! Wir müssen im Umland aufholen und geeignete Kandidaten finden", erklärt auch Herbert Appl.

Euphorischer klingt Christoph Kasseckert. Er habe nicht den Eindruck, dass es großer Überzeugungsarbeit bedarf, um tolle Bewerber zu finden. Der Aufschwung pflege seit je her ein gutes Miteinander und suche das Gespräch. Jeder könne sich mit Gedanken und Arbeit einbringen. "Ich denke, dass es auch das ist, was viele Bürger, die dem Aufschwung Auerbach nahe stehen, begeistert: der gegenseitige Respekt, der menschliche Umgang miteinander, das tolle Zusammengehörigkeitsgefühl, die vielen Angebote für die Mitglieder, die vielen befruchtenden Gespräche."

