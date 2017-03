Auerbach: Personelle Neubesetzung an der Heim & Haus-Spitze

AUERBACH - Personelle Änderungen gibt es in der Leitung der Heim & Haus Kunststofffenster Produktions GmbH.

Sie sind gleichberechtigte Werksleiter bei der Firma Heim & Haus: Hermann Beßenreither (53, links) und Alexander Grimm (44). Foto: Michael Grüner



Neu in der Werksleitung ist seit Anfang des Jahres Alexander Grimm (44). Er teilt sich die Aufgabe mit Hermann Beßenreither (53), der seit 30 Jahren bei Heim & Haus beschäftigt ist. Der bisherige Werksleiter Wolfgang Harner (63) ist zwar nach wie vor in Auerbach angestellt, hat aber mit dem Produktmanagement in der Heim & Haus-Firmengruppe eine neue Aufgabe übernommen.

"Ich wollte einfach kürzer treten", sagt Harner zu seiner Entscheidung, die Werksleitung in Auerbach abzugeben. Prokurist ist Harner nach wie vor, der seit 19 Jahren beim Fenster-, Rollo- und Markisenhersteller tätig ist. Die Firmengruppe legt mit dieser neuen Stelle ein Augenmerk auf die gezielte Schulung von Montageleitern auf der bundesweiten Vertriebs-Schiene. Harner ist dazu an allen Standorten der Heim & Haus-Firmengruppe im Einsatz.

"Mein Büro in Auerbach habe ich schon noch", scherzt der gut gelaunte 63-Jährige. "Meine Wohnung in Ranna allerdings nicht mehr", fügt er hinzu. Vor allem der Umgang mit schwierigen Bausituationen soll den Montageleitern draußen erläutert werden.

Zum Beispiel sei es keineswegs einfach, Markisen zu montieren, wenn die Wand aus zehn Zentimetern Beton und 30 Zentimetern Styropordämmung an der Außenseite besteht.

Hermann Beßenreither, Prokurist und Werksleiter, leitet das Auerbacher Werk mit Alexander Grimm gleichberechtigt. "Wir haben uns die Aufgaben aufgeteilt", sagt der 53-Jährige. Grimm selbst kam eigentlich von Kanada aus nach Auerbach zu Heim & Haus. Aber das war eher Zufall als geplant. Das ist bald fünf Jahre her.

Gelernter Schreiner

Der 44-Jährige stammt ursprünglich aus der Nähe von Mannheim. Er ist gelernter Schreiner und studierte später in Lemgo in Ostwestfahren für den Diplomingenieur der Holztechnik. Danach arbeitete er in Bottrop im Ruhrpott und lebte in Duisburg. "Bei einer Fachmesse in Hannover bin ich dann meinem späteren Arbeitgeber in die Arme gelaufen", sagt Grimm über sich selbst.

Und so ging er im Februar 2008 zu einem Küchenhersteller ins kanadische Toronto. Er baute in der Firma die computergesteuerte Fertigung in der Küchenproduktion auf. Und hatte eine Sechs-Tage-Woche mit zehn bis zwölf Arbeitsstunden pro Tag. "Von Kanada haben meine Freundin und ich nicht viel gesehen." Nach anderthalb Jahren war die Produktion auf den neuesten Stand gebracht und Grimm suchte eine neue Herausforderung. Er blieb in der Branche, wechselte allerdings für weitere drei Jahre Wohn- und Arbeitsort.

Kurz vor einem weiteren Umzug ins kanadische Halifax erreichte den Diplomingenieur eine Mail aus dem oberpfälzischen Auerbach. Ein früherer Kollege Grimms aus der Bottroper Zeit war Abteilungsleiter bei Heim & Haus. Und er schickte eine Stellenausschreibung nach Kanada. Heim & Haus suchte einen Prozessingenieur. Grimm besprach sich mit seiner Partnerin und kam prompt.

Spontan wohlgefühlt

"Das ging dann sehr schnell", erinnert er sich an 2012 zurück. Grimm wohnt in Lauf. Nach seinem ersten in Besuch in Auerbach ist er auf dem Weg zum Nürnberger Flughafen zufällig in Lauf von der Autobahn gefahren und fühlte sich dort spontan wohl.

Gemeinsam mit Beßenreither teilt sich Grimm die HH-Werksleitung, wobei er sich vor allem um den Markisenbau, um den Versand sowie um den Einkauf und die EDV kümmert. Beßenreithers Zuständigkeiten sind der Rollobau, Fensterbau, die Entwicklung und Qualitätssicherung, Buchhaltung und das Personalbüro.

Privat hat Grimm früher mal Eishockey gespielt. Heute reicht die Zeit nur noch, um Fan dieses Sports zu sein. Für Adler Mannheim natürlich!

