Auerbach: Schwelbrand löst Alarm bei ZF aus

Feuerwehr am Ostermontag mit knapp 30 Mann im Einsatz - vor 31 Minuten

AUERBACH - Ein Brandmelder-Alarm bei ZF Friedrichshafen im Industriegebiet Lohe-Süd schreckte am Ostermontag kurz nach 17 Uhr die Aktiven der Feuerwehr Auerbach auf.

Mit dem Kommandowagen (vorne) und fünf Einsatzfahrzeugen rückte die Auerbacher Wehr zu ZF aus. Ein Schwelbrand hatte die Brandmeldeanlage im Werk ausgelöst. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Foto: Brigitte Grüner



Neben den Handys wurde auch über Sirene alarmiert. Grund für das Auslösen der Melde-Anlage war vermutlich ein technischer Defekt, der zu einem Schwelbrand geführt hatte. Ein offenes Feuer hatte es nicht gegeben, bestätigten Polizei und Feuerwehr an Ort und Stelle. Betroffen war eine Unterspannungsversorgungsanlage der Betriebselektrik, die im Untergeschoss eines Produktionsgebäudes untergebracht ist.

Insgesamt 14 ZF-Mitarbeiter mussten die Fertigung für Automobil-Schalter wegen des Qualms verlassen. Die Auerbacher Feuerwehr, die mit dem Kommandowagen und fünf Fahrzeugen sowie knapp 30 Aktiven angerückt war, setzte Atemschutzgeräteträger ein, die mit einem Kohlendioxid-Löscher gegen den Schwelbrand vorgingen. Danach wurde das betroffene Gebäude belüftet. Dazu wurde unter dem Giebel ein großes Fenster geöffnet.

In einem Durchgang zur nächsten Produktionshalle wurden ebenfalls Entlüftungsgeräte aufgebaut. Das BRK Auerbach war vorsorglich mit zwei Einsatzleitern und drei Sanitätern vor Ort. Personen waren nicht in Gefahr. Der an der technischen Anlage und durch den Produktionsausfall entstandene Schaden ist noch nicht bekannt.

bg