Auerbach: Sogar Türschlösser ziehen mit in Goldnen Löwen

Der Auszug aus dem Rathaus: In wenigen Tagen muss im Ausweichquartier alles laufen — Nach dem Bauhof kommt die Umzugsfirma - vor 1 Stunde

AUERBACH - Eine gute Vorbereitung ist alles, wenn man umziehen möchte. Wenn gleich eine ganze Stadtverwaltung umzieht, ist die Organisation fast generalstabsmäßig. Das komplette Rathaus-Team zieht in diesen Tagen mit allen Möbeln und Unterlagen um. Ab Dienstag ist die Verwaltung unter neuer Adresse zu erreichen.

Mitarbeiter des Bauhofs räumen das Lager aus, das im Untergeschoss des Rathauses war. Die Kartons mit Prospekten aus der Region werden im ehemaligen Schlachthaus des Goldnen Löwen zwischengelagert. © Brigitte Grüner



Seit einigen Wochen schon wird dies auf jeder ausgehenden Email kommuniziert. Die übliche Signatur wurde mit dem Feld "Neue Adresse ab 01.07.2017: Unterer Markt 9, 91275 Auerbach" ergänzt. Auch wer Post aus dem Rathaus bekommen hat, fand auf dem Kuvert und den Briefen schon die neue Adresse, denn auch der Frankierautomat für das Freistempeln wurde entsprechend programmiert. Seit einigen Tagen schon stapeln sich in den Büros und Gängen des Rathauses die Umzugskartons. 500 dieser stabilen Kartons hat Bauamtsleiterin Margit Ebner besorgt.

Aktenschränke und Regale wurden sukzessive leer geräumt und die Kartons beschriftet. Auf den Aufklebern steht beispielsweise "Ruder, 2. Obergeschoss, Zimmer 209, Standesamt" oder "Registratur, Schenkl-Schulhaus, 2. OG vorne", wenn die Akten gar nicht mehr mitgenommen werden.

Damit der Umzug reibungslos über die Bühne geht, holte Bürgermeister Joachim Neuß am Mittwoch alle Mitarbeiter der Verwaltung im Sitzungssaal zusammen. In diesem letzten Abstimmungsgespräch ging es darum, vor der heißen Phase des Umzugs eventuell noch offene Fragen zu klären.

Der Plan für den Umzug der gesamten Verwaltung wurde federführend von Stadtbaumeisterin Margit Ebner ausgearbeitet. Eng abgestimmt wurde der Ablauf auch mit Bauhofleiter Matthias Regn. "Der Plan ist nicht schriftlich niedergelegt, da dieser einfach zu merken ist", meint der Rathauschef und erläutert die Vorgehensweise. Bis Ende dieser Woche hatten alle Mitarbeiter und Abteilungen im Rathaus Gelegenheit, ihre Unterlagen in Umzugskartons zu packen.

Zwei Tage zu

Am Freitag und am kommenden Montag war und ist das Rathaus geschlossen. In dieser Zeit werden vordringlich das Einwohnermeldeamt und das Standesamt sowie die Telefonanlage und das IT-Netzwerk in den ehemaligen Goldnen Löwen umziehen. Das Einwohnermeldeamt ist ab Dienstag, 27. Juni, am Unteren Markt erreichbar. Es ist im Erdgeschoss in den Räumen des früheren Restaurants – gleich links nach dem Haupteingang — zu finden. Die Mitarbeiterinnen haben sogar schon schöne Blumenkästen vor ihren Fenstern stehen. Für das Rathaus wurde in diesem Jahr bewusst auf Blumen verzichtet, da es bald eingerüstet wird.

Die Türschlösser werden ausgebaut, gleich beschriftet und später im Ausweichrathaus wieder eingebaut. © Brigitte Grüner



In der kommenden Woche übernimmt dann eine Umzugsfirma den Transport der Möbel und Kartons, so dass auch alle anderen Abteilungen und Mitarbeiter sukzessive ihre Arbeitsplätze im ehemaligen Hotel einrichten können. Mit dem Termin für den Einzug im Goldnen Löwen landet die Stadtverwaltung eine "Punktlandung", wie es Bürgermeister Neuß ausdrückt. Vor Monaten schon wurde der 1. Juli als Beginn des Arbeitens am "Unteren Markt 9" festgelegt und in der Mail-Signatur und den Briefkuverts entsprechend bekannt gemacht.

Der Umzug wurde – wie hinlänglich bekannt sein dürfte – wegen der anstehenden Generalsanierung des Rathauses notwendig. In der Stadtratssitzung am vergangenen Mittwoch wurden Arbeiten in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro bereits vergeben. Dieser Betrag entspricht etwa zwei Dritteln der gesamten Bausumme. Der Großteil der beauftragten Betriebe hat seinen Sitz im Landkreis Amberg-Sulzbach.

Die Sanierung wird baldmöglichst in Angriff genommen, so Bürgermeister Joachim Neuß. Das Rathaus werde in der zweiten Juliwoche eingerüstet. Unmittelbar danach beginnen die Abbrucharbeiten. In der ersten Bauphase werden die Baumeister-, Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten ausgeführt. Auch die Bauphase wurde akribisch geplant.

Der straffe Bauzeitenplan sehe eine Gesamtbauzeit von 18 Monaten vor, sagt der Rathauschef. "Angesichts der Tatsache, dass es um die umfassende Sanierung eines historischen Gebäudes geht, ist uns bewusst, dass mit Unwägbarkeiten gerechnet werden muss, so dass wir uns eine weitere Karenzzeit von sechs Monaten einplanen." Dies bedeute, dass das "echte" Rathaus spätestens im Juni 2019 wieder bezogen sein sollte und dann wieder unter der "ersten Adresse" firmiert: Oberer Marktplatz 1.

BRIGITTE GRÜNER