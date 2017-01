Auerbach: „Stadtgarde“ sorgte für Überraschungen

Faschingsgesellschaft überzeugte mit fünf Stunden „Action“ auf der Western-Bühne - vor 1 Stunde

AUERBACH - Die Auerbacher Faschingsgesellschaft „Stadtgarde“ ist immer für Überraschungen gut. Davon gab es bei der ersten Prunksitzung gleich mehrere. Außerdem haben die Narren den Beweis angetreten, dass sie flexibel sind, aus einer Not eine Tugend machen können und dass sie es durchaus schaffen, fast Punkt Mitternacht mit einem abwechslungsreichen und vom Publikum oft umjubelten Programm fertig zu sein.

Leicht skurril gab sich in diesem Jahr das Männerballett Happy Hoppers auf der Narrenbühne. © Klaus Trenz



Leicht skurril gab sich in diesem Jahr das Männerballett Happy Hoppers auf der Narrenbühne. Foto: Klaus Trenz



Fünf Stunden lang präsentierten die Aktiven der „Stadtgarde“ Sketche, Büttenreden, Tänze und Gesangsnummern. Und letztendlich die beiden Prinzenpaare Janina und Kevin Hudert sowie Johanna Schuster und Felix Grüner.

Janina I. und Kevin I. forderten vom Auerbacher Stadtrat übrigens etwas mehr „Action“. Und zwar auch dann, wenn man vom „Wigwam Rathaus“ in das „Millionengrab“ Goldner Löwe umgezogen ist. Gleich nach der Proklamation der närrischen Gesetze stieg die Faschingsgesellschaft in die „Action“ ein und zwar mit der ersten Überraschung: Die Lollipops — die jüngsten Tänzerinnen der Stadtgarde — machten die als Westernsaloon dekorierte Bühne zum Tollhaus. Als Indianer, Cowboys und Can-Can-Girls. Am Ende wirbelten 41 Mädchen über die Bühne und ernteten den ersten Riesenapplaus des Abends.

Schübel springt ein

Die zweite Überraschung bereitete ein Auerbacher Faschings-Urgestein, das eigentlich seinen Abschied von der närrischen Bühne bereits erklärt hatte: Ellie Schübel schüttelte innerhalb von zwei Wochen eine politische Büttenrede aus dem Ärmel, nachdem der Platzhalter für diesen Programmpunkt, Christoph Kasseckert, in diesem Jahr den Beruf vor den Fasching stellen muss. Es gebe nichts zu lachen bei ihrer Büttenrede, kündige Schübel an. Die teils top-aktuellen Themen wie Türkei, Europäische Union und Brexit, Trump und Putin seien nur mit Sarkasmus zu ertragen. So eindringlich politisch hat man Ellie Schübel jedenfalls noch nicht gehört: „Die Türen für Dummheit stehen weit offen.“

Die nächste Überraschung kam vom närrischen Nachwuchs: Isa Gnan und Johanna Schuster nahmen ihre erwachsenen Gönner und Förderer auf den Arm, erzählten vom Vater (Sitzungspräsident Daniel Schuster), der seine Aktiven in der Kirche engagiert und von „Seniorennummern“. Die beiden Zwölfjährigen kamen jedenfalls sehr gut an. Überraschend auch, wie Mandy Schmid und Josef Kreisl nach rund zwei Jahren Zusammenarbeit schon jetzt zum liebgewonnenen Duo avanciert sind. Die Hochzeitsnacht, die sie auf der Bühne zeigten, wünscht man allerdings niemanden.

Einen gemeinsamen Auftritt boten Junioren- und Aktivengarde, denen es etwas an Tänzerinnen fehlte. © Klaus Trenz



Einen gemeinsamen Auftritt boten Junioren- und Aktivengarde, denen es etwas an Tänzerinnen fehlte. Foto: Klaus Trenz



Die beiden älteren Garden sind zurzeit etwas ausgedünnt. Sowohl bei der Jugendgarde als auch bei der Aktivengarde tanzen in diesem Jahr nur jeweils zwölf Mädchen. Die Trainerinnen Julia Müller und Ines Schwemmer machten daraus aber das Beste und eine weitere Überraschung: Sie schickten beide Garden gemeinsam auf die Bühne. Und wählten dabei Musik und Choreographie so, dass man die Mädchen nur anhand ihrer unterschiedlichen Kostüme auseinanderhalten konnte. Das Publikum quittierte die Idee mit langanhaltendem Applaus.

Bauchreden geübt

Einer der jedes Jahr mit neuen Ideen überrascht, ist Martin Wagner. Ein Jahr lang hat er das Bauchreden geübt und vor allem das weibliche Publikum mit seinem Kamel Kalle regelrecht entzückt. Die Frage: „Wer oder was ist Kalle“, ist nun hinlänglich beantwortet.

Keine Überraschung: Karl Maier und Werner Müller taten genau das, womit man gerechnet hatte: Eine lustige Musiknummer mit dem Können von Maier am Klavier und dem tiefen Organ von Müller. Dieses Mal haben sie sich der klassischen Musik mit all ihren Fallstricken angenommen. So ganz ohne geplante und ungeplante Schwierigkeiten ging die Nummer nicht über die Bühne, dafür aber fast professionell.

Zwischen den Überraschungen gestalteten noch viele Aktive das Programm: Die Jugendgarde, Andreas Götz solo und zusammen mit Florian Himmelhuber und Robert Schmid, Sitzungspräsident Daniel Schuster als „Analysenanalitiker“ Neuling Karola Kleber mit ihrer Mutter Marianne Porsch und das Damenballett. Das Männerballett Happy Hoppers beschloss den närrischen Überraschungsabend.

KLAUS TRENZ