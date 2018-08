Auerbach: Trachtenhut für junge Pfadis

Ein bekanntes Gesicht mitten unter einer Gruppe schwedischer Pfadfinder auf dem Jugend-Campingplatz "Waldesruh" bei Waischenfeld: Es ist der 26-jährige Auerbacher Timo Tomasini, der dort in den nächsten Tagen eine internationale Pfadfinder-Begegnung von drei Gruppen organisiert hat. Er erläutert, wie es dazu kam.

Der Pfadfinder-Leiter Timo Tomasini. Foto: privat © privat



Herr Tomasini, wie kam Ihr Kontakt zu schwedischen Pfadfinder-Jugendlichen überhaupt zustande?

Timo Tomasini: Ich war bis vor gut einer Woche in Stockholm. Während meines einjährigen Aufenthaltes habe ich dort mein Masterstudium der Wirtschaftsinformatik abgeschlossen.

Aber auch dann trifft man ja schwedische Jungpfadfinder nicht einfach auf der Straße, oder?

Tomasini: Ich war während meines Bachelorstudiums in Hof. Dort habe ich beim VCP-Pfadfinderstamm Heinrich von Plauen, also dem Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder, mitgemacht. Auch später beim Masterstudium in München beteiligte ich mich an der lokalen Pfadfinderarbeit. Deshalb war es für mich ganz selbstverständlich, mich auch in Stockholm den Pfadfindern des Stammes Adolf Frederiks anzuschließen.

Was haben Sie in Stockholm neben dem Studium gemacht?

Tomasini: Ich habe die Leitung des dortigen Pfadfinderstammes bei den wöchentlichen Gruppenstunden, bei Fahrten und bei mehrtägigen Hikes unterstützt. Nach ein paar Monaten meines Aufenthaltes in Stockholm entstand so die Idee einer internationalen Begegnung. Ich habe das Ganze dann zusammengeführt. Glücklicherweise wird dieses Treffen jetzt auch vom Kinder- und Jugendplan des Bundes finanziell unterstützt. Jetzt sind 16 schwedische Jugendliche mit ihrem Leiter bei diesem Treffen dabei. Insgesamt zelten hier in "Waldesruh" nun 50 Pfadfinder.

Was haben die Schweden bisher von Deutschland gesehen?

Tomasini: Wir waren fünf Tage in Erding auf dem Zeltplatz, haben uns die Zugspitze näher angesehen und auch mit der deutschen Geschichte beschäftigt. Wir besuchten sogar den Münchner Viktualienmarkt. Außerdem sind wir jetzt zwei Tage lang gewandert.

Wie erleben die schwedischen Pfadis Deutschland?

Tomasini: Die sind unglaublich glücklich, weil hier in Bayern alles so günstig ist. Das Schnitzel für neun oder zehn Euro — in Schweden kostet es 25 Euro. Die Kugel Eis kostet bei uns einen Euro, in Schweden das Dreifache. Da unternehmen die aus der Großstadt Stockholm stammenden Stadtjugendlichen gerne kleine Shoppingtouren. Sie lieben die bayerischen Tracht und haben sich deshalb auch Trachtenhüte gekauft. Allerdings geht das nicht uferlos, das Taschengeld ist begrenzt.

Was haben Sie nun in der Fränkischen Schweiz vor?

Tomasini: Wir wollen am ersten Programmtag einen Lagerbau aus Holzstämmen und Seilen errichten. Das ist eine Besonderheit deutscher Pfadfinderkultur. Außerdem wollen wir Klettern gehen. Es wird ein Geländespiel und einen Singwettstreit geben. Wir besichtigen auch Burg Rabenstein und die Sophienhöhle. Das ist alles nicht weit entfernt. Langweilig wird es uns bestimmt nicht. Am 16. August endet dann leider schon wieder die internationale Pfadfinderbegegnung.

Interview: FRANK HEIDLER