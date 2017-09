Auerbach und Königstein können nicht mithalten

AUERBACH/REGENSBURG - Mit den Spitzenwerten der Oberpfalz in Sachen Kaufkraft und Kaufkraft-Index können die Gemeinden Auerbach und Königstein nicht mithalten.

In der Oberpfalz wächst nicht nur die Kauflaune, sondern laut IHK auch die Kaufkraft. Auerbach, Königstein und die Umgebung aber hinken noch hinterher. © Nikolai Huland/dpa



Die Kaufkraft hat sich in der Oberpfalz im bundesweiten Vergleich überdurchschnittlich gut entwickelt. Laut der Industrie- und Handelskammer (IHK) Regensburg profitieren vor allem die nördlichen Landkreise. Dennoch sind die Werte natürlich von Ort zu Ort stark schwankend. Rein rechnerisch stehen jedem Bürger in Deutschland pro Jahr 22.467 Euro für den Konsum zur Verfügung. In der Oberpfalz liegt der Durchschnittswert bei 22.196. Für die Stadt Auerbach wurde ein Kaufkraftvolumen von 20.683 errechnet. Für den Markt Königstein nennt die IHK den Wert von 20.954 Euro. Die Königsteiner können damit – rein rechnerisch und im Durchschnitt – jährlich 271 Euro mehr ausgeben.

Welche Orte als Handelsstandort attraktiv sind, lässt sich an der Einzelhandelszentralität ablesen. Ein Indexwert von über 100 bedeutet, dass eine Stadt als Einkaufsstandort überdurchschnittlich attraktiv ist. Spitzenreiter der Oberpfalz sind Cham (288,2) und Neutraubling (266,7). In der Kreisstadt Amberg liegt der Wert bei 152,7, Sulzbach-Rosenberg steht mit 122,4 noch recht gut da. Für Auerbach errechnete die IHK einen Kaufkraft-Index von 93,8. Auch hier steht Königstein mit einem Indexwert von 95,0 besser als die größere Nachbargemeinde da.

