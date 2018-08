Auerbach: Vereine machen ihr Angebot schmackhaft

Aktionen beim Ferienprogramm dienen auch der Nachwuchswerbung - vor 1 Stunde

AUERBACH - Zahlreiche Vereine bieten einen Beitrag beim Ferienprogramm der Stadt an. Dienen ihnen Schnupper-Aktionen, um mehr Nachwuchs in die eigenen Reihen zu locken? Die Nordbayerischen Nachrichten haben sich umgehört.

Lichtgewehr- und Luftdruckschießen bot der Schützenverein 1890 Auerbach an. Drei oder vier Kinder haben zugesagt, dass sie wieder kommen wollen. © Norbert Trenz



Lichtgewehr- und Luftdruckschießen bot der Schützenverein 1890 Auerbach an. Drei oder vier Kinder haben zugesagt, dass sie wieder kommen wollen. Foto: Norbert Trenz



In erster Linie sollen die Kinder Spaß haben und das Biken kennenlernen, findet Christopher Pfab von den Naturfreunden über sein Angebot zum Ferienprogramm, eine zirka 18 Kilometer lange Mountainbike-Tour. "Was die Kinder nach dem Aktionstag machen, bleibt ihnen selbst überlassen", findet er.

Das Interesse ist groß: Als die Anmeldung begann, hatte er kein Handynetz. Am Ende hatte er rund 40 Anrufe und Nachrichten mit Anmeldungen für zwei Touren an zwei Tagen. Ausgewählt hat er nach Zeit: Wer als erstes angerufen hat, wurde genommen. Mit einer Ausnahme: Statt der angekündigten acht Teilnehmer haben sogar neun pro Tag eine Zusage erhalten. Die Sparte Mountainbike ist noch relativ neu, Nachwuchssorgen hat er deshalb nicht. Bei den Touren durch die Frankenpfalz sind Fahrradfahrer zwischen zehn und 60 Jahren dabei. "Jeder kann mit jedem, das ist gut so", sagt er.

Schnuppern beim Handball

Ein alter Hase beim Ferienprogramm ist der SV 08 mit seiner Handballsparte. Seit zirka 15 Jahren bietet der Verein das Handball-Schnuppertraining an, schätzt Bertram Edtbauer, der lange Zeit selbst mit den Kindern in der Halle stand und sie betreute. Inzwischen kümmert er sich nur noch um die Anmeldung und lässt Jüngeren den Vortritt.

Anfangs kamen 50 bis 60 Kinder zum Aktionstag, in den vergangenen Jahren habe das Interesse aber nachgelassen, weil geburtenschwache Jahrgänge folgten. Außerdem gebe es ein vielfältigeres Angebot zur Freizeitgestaltung. "Jetzt wird es wieder besser, wir sind zufrieden." Bislang haben sich zwischen 15 und 20 Kinder angemeldet, mehr seien aber auch willkommen. Auch aus Pegnitz, wie er hervorhebt.

In der Spielgemeinschaft mit den fränkischen Nachbarn gebe es zwar Mannschaften in allen Bereichen — sogar eine weibliche B- und C-Jugend —, aber manchmal sei es schwierig, Mannschaftsstärke zu erreichen. Dann helfen die Jüngeren bei den Älteren aus. "Das soll aber die Ausnahme bleiben", betont er. Einige von ihnen seien beim Ferienprogramm "hängengeblieben" und spielen weiter Handball. Ein bis zwei Kinder seien es im Schnitt pro Jahr. Generell sei der Verein aber froh um jeden, der kommt. Edtbauer findet, dass das Schnuppertrainig gut geeignet sei, damit die Kinder sich unverbindlich in einer neuen Sportart ausprobieren können.

Den Kleinen die Erste Hilfe näher bringen, war das vorrangige Ziel des ASB Jura beim Ferienprogramm. Der Jugendarbeit diene es nur indirekt, weil die Jugendgruppe, ASJ genannt, für Ältere ab 13 Jahren gedacht ist, so Irina Holzheu vom Arbeiter-Samariter-Bund. Der Erste-Hilfe-Schnupperkurs in Auerbach hingegen war schon für Teilnehmer ab acht Jahren geeignet. "Die Kinder waren sehr interessiert, haben viele Fragen gestellt und haben sich mal im Rettungswagen umgeschaut", fasst sie die Veranstaltung zusammen.

Der ASB biete den Erste-Hilfe-Kurs für Kinder schon länger beim Ferienprogramm an, und er wird immer gut angenommen, betont sie. Die Jugendgruppe, die erst im Frühjahr gegründet worden ist, hat derzeit sieben Mitglieder aus Velden und Umgebung.

Interessiert waren auch die Kinder, die beim Lichtgewehr- und Luftdruckschießen des Schützenvereins 1890 teilgenommen haben. Elf Kinder, darunter ein Mädchen, seien gekommen. Drei oder vier Kinder hätten zugesagt, dass sie wieder kommen wollten. "Mal schauen", meint der Jugendleiter des Vereins, Norbert Trenz, der sich über Nachwuchs freuen würde. Er habe beobachtet, dass es einfacher ist, wenn die Kinder oder Jugendlichen sich kennen. "Das zieht." Drei- oder viermal hat der Verein schon beim Ferienprogramm mitgemacht. Für nächstes Jahr wolle er sich eventuell andere Aktionen überlegen, um auch Kinder mit anderen Interessen anzusprechen.

Nicht ganz so gut steht es um den "Feuerwehr erleben"-Tag. Dieser ist mangels Interesse abgesagt worden, wie Kommandant Sven Zocher auf Anfrage mitteilt. Im vergangenen Jahr habe es noch "relativ viele" Anmeldungen gegeben, aber nur gut die Hälfte von denen, die eine Zusage erhalten hatten, ist tatsächlich gekommen. Dieses Jahr wollten die Organisatoren das mit einem Kostenbeitrag abfangen, den sie vorher kassieren wollten. Das Ergebnis: Nur eine Handvoll Kinder hat sich angemeldet. Ob es wirklich daran lag, kann der Kommandant nicht ausmachen. "Wir müssen erst noch Ursachenforschung betreiben", sagt er.

Erwartungen sind gedämpft

Generell stehen aber Spiel, Spaß und Spannung sowie die Imagearbeit der Feuerwehr im Vordergrund. Große Erwartungen hatte Zocher nicht. Aber natürlich sei es immer schön, wenn neue Kinder zur Feuerwehr kommen. Seit Juni 2017 gibt es eine Kinderfeuerwehr für Auerbach und die Ortsteile, ohne Ranna. Mehr als 40 Kinder treffen sich so im 14-tägigen Rhythmus. Seit über 20 Jahren gibt es außerdem die Jugendfeuerwehr für die Stadt. Nachwuchssorgen hätten die Floriansjünger also nicht, so Zocher.

Die Rückmeldungen dieses Jahr bei der KLJB Welluck-Nitzlbuch sind gespalten: Die kleinen Tänzer zwischen vier und neun Jahren sind so viele wie lange nicht, bei den größeren ist keine Gruppe zustande gekommen, erklärt Betreuerin Lena Steger, die mit den Kindern Tänze für die Gmoi-Kirwa einstudiert. Sie habe aber die Erfahrung gemacht, dass viele Jugendliche aus dem Ort nach der Pubertät wieder zurück in die KLJB kommen. Viele seien schon über das Ferienprogramm dazugestoßen, aber auf dem Dorf kenne man sich ohnehin.

KERSTIN GOETZKE