Auerbach: Verena Frauenknecht managed FrankenPfalz

Die Humangeographin hat die Stelle zu Jahresbeginn übernommen - vor 13 Minuten

AUERBACH/KÖNIGSTEIN - Acht Gemeinden am Rande der Frankenalb und des Naturparks Fränkische Schweiz – Veldensteiner Forst gehören zur Region FrankenPfalz. Jetzt haben Auerbach, Königstein, Betzenstein, Hartenstein, Hirschbach, Neuhaus, Plech und Velden auch eine eigene FrankenPfalz-Managerin.

Der Auerbacher Bürgermeister Joachim Neuß, Verena Frauenknecht und der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft FrankenPfalz, Hans Koch. Er ist Bürgermeister von Königstein. Foto: Stadt Auerbach



Verena Frauenknecht (32), von Beruf Humangeographin, hat seit Anfang Januar ihr Büro in Auerbach. Sie soll das Konzept "FrankenPfalz" überarbeiten, sich künftig um Projekte, wie das Kletterfestival oder das Radwegenetz, kümmern. Öffentlichkeitsarbeit, die Akquise von Fördergeldern oder die Organisation von Sitzungen gehören ebenso zu ihrem Aufgabengebiet wie die Überarbeitung der FrankenPfalz-Website oder die Neuauflage der FrankenPfalz-Messe.

Mit der Region vertraut

Frauenknecht ist mit der Region FrankenPfalz vertraut, ist sie doch in Auerbach geboren und in Hirschbach aufgewachsen. Die Grundschule besuchte sie in Königstein, wechselte dann ans Gymnasium nach Sulzbach-Rosenberg, wo sie 2006 ihr Abitur machte. Im Masterstudium Humangeographie in Bayreuth beschäftigte sie sich unter anderem mit Stadt- und Regionalforschung, Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung.

Nach ihrem Studienabschluss arbeitete sie seit August 2016 beim Landkreis Schwandorf im Regionalmanagement, bevor sie nun ihre Tätigkeit für die FrankenPfalz aufnahm. Privat lebt die begeisterte Reiterin mit ihrem Lebensgefährten in Gerhardsberg.

Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft FrankenPfalz, Königsteins Bürgermeister Hans Koch, und Auerbachs Bürgermeister Joachim Neuß begrüßten die neue FrankenPfalz-Managerin in Auerbach.

Bis zum Rückzug der Stadtverwaltung ins sanierte Rathaus wird Frauenknecht im ehemaligen Hotel Goldener Löwe arbeiten. Danach ist sie in der ersten Etage des Schenkl-Schulhauses zu finden.

Dort wird dann künftig auch offiziell der Sitz der FrankenPfalz sein. Gemäß Vereinbarung der Bürgermeister werden im Jahr 2019 alle Aktivitäten der Gemeinschaft von Königstein nach Auerbach verlagert.