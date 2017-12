Auerbach: Vom Stall auf die Schießbahn

Manfred Götz musste Milchviehbetrieb wegen niedriger Preise aufgeben - vor 27 Minuten

AUERBACH - Die Situation der Milchbauern in der Region bleibt prekär. Im vergangenen Jahr war der Milchpreis so niedrig, dass Manfred Götz aus Steinamwasser sich dazu entschieden hat, seinen Betrieb aufzugeben. Zwischenzeitlich ist der Milchpreis wieder gestiegen. Wirtschaftliches Arbeiten bedeutet dies allerdings für andere Milchbauern, zum Beispiel Alfred Gmelch aus Ortlesbrunn, noch nicht — dazu bräuchte es mindestens 40 Cent pro Liter.

Einiges an Jungvieh hat Manfred Götz noch im Stall stehen, sobald die Tiere so weit sind, kommen sie zum Schlachter.



Einiges an Jungvieh hat Manfred Götz noch im Stall stehen, sobald die Tiere so weit sind, kommen sie zum Schlachter.



Vor 50 Jahren hat der Vater den Stall gebaut, vor 20 Jahren hat Manfred Götz den Betrieb übernommen, mit 28. Jetzt ist er 48 und musste aufgeben. "Vor zehn Jahren habe ich nicht geglaubt, dass ich mal aufhöre. Ich habe gedacht, ich mache das mein Leben lang", sagt er. Schuld ist der niedrige Milchpreis.

Vor vier Jahren hat er beschlossen seinen Betrieb dichtzumachen, wenn der Milchpreis unter 30 Cent fällt. Das war vor eineinhalb Jahren der Fall, Götz zog die Reißleine, ließ seine Kühe nicht mehr besamen. Vor drei Monaten hat er endgültig aufgehört. 40 Tiere sind noch übrig, der Rest wurde geschlachtet. Das Jungvieh wird noch ausgemästet und dann ebenfalls getötet. "Du musst Tag und Nacht werkeln und es bleibt nichts übrig", sagt Götz. Solange man nicht investieren müsse, komme man über die Runden.

Doch Manfred Götz hätte investieren müssen. Er hatte 28 Milchkühe, mit der Nachzucht waren es um die 80 Tiere. "Mit 28 Milchkühen ist kein Leben möglich, die Tendenz geht mehr zu 100." Der Stall hätte modernisiert werden müssen, weil die Kühe in Anbindehaltung lebten. Doch die Möglichkeit anzubauen hatte Götz nicht, er hätte aussiedeln und einen neuen Stall bauen müssen. "Ich hab’ gesagt, das mach ich mit dem ungewissen Einkommen nicht."

Im Normalfall wird ein Betrieb aufgegeben, wenn es keinen Nachfolger gibt. Manfred Götz hat zwei Töchter und ist froh, dass keine der beiden großes Interesse an der Landwirtschaft hat. "Es ist ein schwieriges Geschäft." Alfred Gmelchs Milchviehbetrieb ist nur zwei Kilometer entfernt, in Ortlesbrunn. Er hat mit seinem Sohn Markus einen Nachfolger gefunden.

Im Stall der Gmelchs stehen 70 Kühe in Laufstallhaltung, seit 1972. "Ich kann den Schritt von Manfred Götz absolut verstehen", sagt Alfred Gmelch. Eine Investition in der heutigen Zeit sei mit Risiken verbunden. Momentan gibt es von der B.M.G. Berliner Milcheinfuhr-Gesellschaft mbH 36,84 Cent pro Liter, auf der Basis von 4,2 Prozent Fett und 3,4 Prozent Eiweiß. Enthält die Milch mehr Fett oder Eiweiß, gibt es einen Zuschlag.

Mindestens 40 Cent

Der Milchviehbetrieb der Gmelchs ist Mitglied der Milcherzeugergemeinschaft (MEG) Milchoase Auerbach FrankenPfalz. 48 Betriebe gehören dazu, sie liefern gebündelt etwa 20 Millionen Liter Milch pro Jahr an die Milcheinfuhr-Gesellschaft. Gmelch sagt, genauso wie Götz: "Ein kostendeckender Preis liegt bei uns in der Region über 40 Cent." Eine Gewinnbildung ist damit laut Gmelch noch nicht möglich. "Auch Betriebe mit unserer Kuhzahl werden langfristig Probleme haben, weil viele Leute schon von der Substanz zehren."

Gerhard Lindner ist Vorsitzender der Milcherzeugergemeinschaft und hat seinen Stall in Welluck, um die 60 Milchkühe, mit Nachzucht sind es etwa 150 Tiere. Er sagt ebenfalls: "Erforderlich sind mindestens über 40 Cent. Es wird schon gemunkelt, dass der Milchpreis im Januar wieder um fünf Cent fällt. Angeblich ist wieder zu viel Milch da."

Manfred Götz vor dem Stall, in dem noch einige Tiere sind. Das Plakat zeigt seinen Wunsch: 40 Cent pro Liter Milch. © Fotos: Luisa Degenhardt



Manfred Götz vor dem Stall, in dem noch einige Tiere sind. Das Plakat zeigt seinen Wunsch: 40 Cent pro Liter Milch. Foto: Fotos: Luisa Degenhardt



Es sei nicht möglich, zu einem Milchpreis zwischen 30 und 34 Cent gewisse Standards in Sachen Tierwohl zu erfüllen. Das erste Umdenken müsse von den Landwirten kommen. "Solange wir nicht versuchen, unser Angebot zu steuern und zusammenarbeiten, werden wir uns immer untereinander unterbieten", so Lindner. Und der Verbraucher kaufe eben gerne das günstigste Produkt, "ob das nachhaltig ist, ist eine andere Frage".

Auch Lindner hat schon überlegt aufzuhören, kann aber momentan nicht, weil er erst investiert hat. "Wir haben uns leider Gottes dafür entschieden", meint er.

Manfred Götz arbeitet jetzt als Schießbahnwart bei der US-Armee in Nitzlbuch. Vom Kuhstall auf die Schießbahn, von den Gummi- in die Arbeitsstiefel. Er arbeitet Schicht, befreit die Ziele vom Schnee, mäht die Schießbahn, tauscht Zielscheiben aus. Für ihn war der Job ein "Glückstreffer", sagt er. Wenigstens kann er jetzt in den Urlaub fahren "und ich habe ein sicheres Einkommen".

LUISA DEGENHARDT