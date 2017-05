Auerbach: Vor allem Frauen radeln für ihr Leben gerne

Auerbacher E-Bike-Gruppe bei schönem Wetter immer mittwochs auf Tour — "Gute Gemeinschaft" gelobt - vor 1 Stunde

AUERBACH - "Radfahren ist für mich ein Stück Lebensqualität", sagt Marianne Seidler. Sie ist Mitglied einer Gruppe von E-Bike-Fahrern, die bei gutem Wetter jeden Mittwoch zusammen auf Tour gehen.

Freude bei den Auerbacher E-Bikern: Endlich ist wieder stabiles Wetter, so dass die Gruppe immer am Mittwoch auf Tour gehen kann. © Brigitte Grüner



Freude bei den Auerbacher E-Bikern: Endlich ist wieder stabiles Wetter, so dass die Gruppe immer am Mittwoch auf Tour gehen kann. Foto: Brigitte Grüner



Manfred Tischer hat die Gruppe 2010 ins Leben gerufen. Er hatte sich ein Pedelec gekauft und erfuhr durch Zufall, dass eine Bekannte ebenfalls ein solches Zweirad fährt. "Am Anfang waren nur Ulrike Hartmann und ich unterwegs. Dann haben wir andere angesprochen", erzählt der Auerbacher. Momentan gehören der Gruppe 15 E-Bike-Begeisterte an.

Durchschnittlich zehn Freizeitsportler sind bei ihren gemeinsamen Ausflügen dabei. Deren oberste Maxime heißt "Es soll Spaß machen". Die Gruppe passt ihr Tempo den langsameren Fahrern an, damit keiner überfordert wird.

Neben dem Spaß wird auch die Sicherheit nicht außer Acht gelassen. Das Aufsetzen eines Fahrradhelms ist Pflicht, erklärt Marianne Seidler. Und auch auf das Tragen einer Warnweste wird Wert gelegt. Der erste und der letzte Fahrer sind entsprechend gekleidet. Wenn besonders viele Fahrer unterwegs sind, werden zwei Gruppen gebildet, damit das Überholen für nachfolgende Fahrzeuge einfacher ist. Mit durchschnittlich 18 Stundenkilometern sind die Radfahrer unterwegs.

Verbesserte Akkus

Mit dem Quantensprung bei den Pedelecs, deren Technik und vor allem deren Akkuleistung in den vergangenen Jahren immer besser wurden, konnten auch längere Touren geplant werden. "Anfangs fuhren wir maximal 40 Kilometer", erinnert sich Tischer. Jetzt könnten theoretisch an einem Nachmittag bis zu 70 Kilometer zurückgelegt werden. Und meist müssen die Akkus unterwegs gar nicht aufgeladen werden.

In den Gaststätten, die während der Ausflüge besucht werden, gibt es den Strom bei Bedarf kostenlos, freuen sich die E-Biker. In einem kleinen Büchlein hat Manfred Tischer die möglichen Ausflugsziele und Touren notiert. Das Kloster in Speinshart gehört dazu, ebenso wie die Schüttersmühle, der Rußweiher in Eschenbach, der Reuthof bei Betzenstein, Büchenbach, Egglofstein, Elbersberg, Leienfels, Pottenstein und Vorra. Im Hirschbachtal und im Pegnitztal gibt es ebenfalls schöne Touren. Nach Möglichkeit wird für die Heimfahrt eine andere Route gewählt als für die Hinfahrt, berichtet Tischer, der die Leitung der Gruppe mittlerweile an Anton Lord abgegeben hat.

Die Mehrheit der E-Biker — etwa zwei Drittel — ist aktuell weiblich. Und alle sind über 60, die älteste ist fast 80 Jahre alt. Eine Altersgrenze gibt es für das gemeinsame Hobby aber nicht. Jeder neue Interessent ist willkommen. Die Gruppe trifft sich immer mittwochs um 13 Uhr am Edeka-Parkplatz zur Abfahrt. Wer da ist, fährt mit. So einfach ist das.

Viele der Freizeitsportler sind auch alleine auf ihrem E-Bike unterwegs. In der "Mittwochsgruppe", die durchschnittlich 45 bis 55 Kilometer fährt, schätzen sie vor allem das Gemeinschaftserlebnis. "Wir sind eine gute Gruppe", meint Tischer. Auch Seidler spricht von "guter Kameradschaft".

Voll im Trend

Immer mehr Menschen steigen heutzutage auf ein Pedelec um. Etwa die Hälfte der Fahrräder von Erwachsenen werden aktuell als E-Bikes gekauft, erklärte Stephan Westermayer von "Radau" kürzlich.

Manfred Tischer stellt klar, dass auch ein Pedelec nicht von selbst fahre. Hört man auf zu treten, stellt auch der Motor seinen Vorschub ein. Er findet, dass die sportliche Betätigung auf dem Rad den Knien und Gelenken gut tue.

Für Marianne Seidler ist es wichtig, beweglich zu sein und weitere Strecken fahren zu können ohne sich "groß plagen zu müssen".

Vor 20 Jahren wäre sie wohl noch mit dem normalen Fahrrad auf ähnlichen Strecken gefahren. Heute sorgt das E-Bike dafür, dass sie weiterhin mobil und an der frischen Luft unterwegs sein kann.

BRIGITTE GRÜNER