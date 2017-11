Auerbach: Was tun mit maroder Tennishalle?

AUERBACH - Die marode Halle ist aktuell das Sorgenkind des Tennisclubs Rot-Weiß. Das wurde bei der Hauptversammlung mehr als deutlich.

Sturmschäden legten den Betrieb der Tennishalle des TC Rot-Weiß Auerbach lahm und tangieren auch das Clubheim. Die Sanierung von Halle und Clubheim würde sich wohl auf zusammen 260 000 Euro belaufen. Foto: Sabine Rühl



Der Verein konnte den Negativtrend des Jahres 2013 stoppen, hat aktuell 264 Mitglieder, die sich aus 200 Aktiven und 64 Passiven sowie 54 Kindern und Jugendlichen zusammen setzen. Allerdings bereitet die aus Sicherheitsgründen geschlossene Tennishalle Sorgen.

Der seit 15. April 2016 amtierende Vorsitzende Michael Horn betonte bei der Versammlung im Tennisheim, dass der Verein schuldenfrei ist und durch den Verkauf der Plätze bei der BayWa über Eigenkapital verfügt. Horn erwähnte die im Berichtszeitraum erfolgreich gelaufenen Veranstaltungen Sommerfest, Pizzaabende und die Weihnachtsfeier. Der Dank galt Jugendwart Korbinian Appl, Sportwart Markus Hochholzer, Trainer Jaroslav Johannides, Karl Wiesent, Küchenchef Kurt Ziegler und allen "Arbeitsbienen" für die Unterstützung.

Einbrecher im Vereinsheim

Im vergangenen Jahr wüteten Einbrecher im Tennisheim, verunstalten die sanitären Anlagen durch Vandalismus und verübten einen Kücheneinbruch samt Diebstahl. Platzwart Karl Wiesent verständigte die Polizei. "Die Vandalen wurden ermittelt, aber dort ist wohl nichts zu holen," sagte Horn.

Problematisch sei zudem der durch das Sturmtief "Egon" entstandene Schaden am Dach der Tennishalle. Die Reparatur, deren Kosten 10 000 Euro betragen, könne keine dauerhafte Lösung sein, da sich das Dach bei Wind hebe. Die Bauanleitung eines beauftragten Statikers um die Halle bespielbar zu machen, ergab, dass die eingezeichneten Betonfundamente gar nicht existieren, sondern das Dach der Halle mit einer Teerdecke vernagelt wurde. Vorsitzender Horn dankte Werner Stauber für die Kostenermittlung und den Arbeitsdienst, bei dem am 21. Oktober eine Bauplane mit einem Baukran befestigt wurde, die ein Sturm am 28. Oktober erneut "heruntergefetzt" habe. Die Halle sei dadurch ohne Sicherung.

Als Folge der fehlenden Halle verabschiedete sich Jugendwart Korbinian Appl. Das Ersatztraining der Kinder in Sulzbach sei aber von deren Eltern abgeblockt worden. Heuer lief dann mit Wolfgang Eisend ein Training in der Helmut-Ott-Halle. Mit Blick in die Zukunft gelte es für den TC Rot-Weiß Auerbach engagierte Mitglieder zu finden, die Verantwortung übernehmen wollen. Benötigt werden ein Jugendwart, Vergnügungswart, Hallenwart und Geschäftsführer.

Gravierendes Jahr

Schatzmeister Werner Kubitza bezeichnete 2016 als gravierendes Jahr. Die restlichen Schulden des TC Rot-Weiß in Höhe von 26 000 Euro konnten getilgt werden. Durch den Verkauf der B-Plätze ist auch Eigenkapital vorhanden. Aus dem Spiel-und Sportbetrieb ergab sich in 2016 ein Überschuss von 4000 Euro. Der Verein sei so aufgestellt, dass jeder Handgriff bezahlt werden muss. Dem TC fehle zudem die Altersklasse von achtzehn bis 30 Jahren. Revisorin Doris Graf hatte zusammen mit Hans Himmelhuber die Buchführung geprüft und als tadellos eingestuft.

Sportwart Markus Hochholzer berichtete von acht Mannschaften im Spielbetrieb, davon vier im Erwachsenenbereich. Die Herren haben alle Spiele ungefährdet gewonnen und den Wiederaufstieg in die Bezirksliga geschafft. Die Herren 30 sind aus der Landesliga abgestiegen , werden aber regelmäßig durch die Herren 40 und Junioren aus der U18 verstärkt. Ziel ist der Aufstieg in die Bezirksliga. Die Herren 50 (BK 2) blieben sieglos, die Mannschaft wird wieder gemeldet. Die Damen 40 (BK 2) kamen auf den vierten Platz und werden wieder gemeldet. Die Junioren U18 (K1) erreichten den sechsten Platz und werden aus Altersgründen abgemeldet. Spieler helfen bei Bedarf bei den Herren aus. Die Mädchen U16 (BK1) erzielten trotz Abgang von Jana Geyer gute Ergebnisse – die Mädchen müssen in die U18 wechseln. Die Knaben U14 (BK1) werden wieder gemeldet. Die Knaben U 14 II (KK1) holten drei Siege bei guten Leistungen. Die Bambini U12 schafften einen Sieg und ein Unentschieden. In der U9 spielten sogar drei Mannschaften.

Ziel sei, die Kinder für den Verein zu erhalten. Gesucht werden ein Jugendwart und Trainer mit der Option Training in der Dreifach-Halle. Für ältere Kinder sollen Trainingsstunden in Sulzbach oder Pegnitz mit denkbaren Zuschuss durch den TC ermöglicht werden.

Schatzmeister Werner Kubitza informierte über Finanzierungsmodelle für die Hallensanierung sowie die Tennisheim-Sanierung. Der Bau einer neuen Tennishalle würde mit einem Kostenaufwand von 380 000 Euro verbunden sein und wurde für nicht machbar gehalten. Im Vordergrund stünde derzeit die Sanierung des Tennisheimes, weil es durch das undichte Dach der Halle einregnet. Die Sanierung von Halle und Clubheim zusammen würde Kosten von 260 000 Euro verursachen. Diskutiert wurde auch über das Abdecken der Halle und den Abbruch sowie den Bau eines Allwetterplatzes oder einer Traglufthalle bei einem Kostenaufwand von 80 000 bis 110 000 Euro.

Gesprochen wurde zudem über die Haftungsfragen oder Bürgschaften bei Kreditaufnahmen. Zuschüsse des BLSV fließen nur, wenn eine gewerbliche Nutzung ausgeschlossen sei.

