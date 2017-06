2017 Bundestagswahl Auerbach: Was vom Schulz-Hype übrig blieb

Kreisvorsitzender Uwe Bergmann über Rezepte für die SPD - vor 31 Minuten

AUERBACH - Die Euphorie nach der Nominierung von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ist im Land wieder abgeklungen. Die Nordbayerischen Nachrichten sprachen mit dem Amberg-Sulzbacher Kreisvorsitzenden Uwe Bergmann über die Stimmung bei den Genossen im Landkreis.

Uwe Bergmann bleibt optimistisch mit Blick auf die Wahl. © Brigitte Grüner



Herr Bergmann, wie können die Sozialdemokraten im "schwarzen Bayern" hoch kommen?

Uwe Bergmann: Unser Problem ist, dass wir in manchen Regionen wenig präsent sind. Diese weißen Flecken auf der Landkarte, wo es gar keine SPD gibt, müssen weniger werden. Wichtig ist auch, dass die Landesspitze in die Fläche geht und mit den Bürgern spricht. Mit Natascha Kohnen wird uns das gelingen. Bei Florian Pronold war es schwierig, weil er meist in Berlin präsent sein musste. Die SPD hat viel Potenzial, das hat der Schulz-Hype deutlich gemacht. Auch kommunalpolitisch sind wir sehr präsent. Die SPD stellt in Bayern mehr Oberbürgermeister als die CSU. Wir werden mit unserem Programm und den Themen – vor allem soziale Gerechtigkeit und ökonomische Vernunft – punkten. Und eines ist klar: Ein Wechsel würde dem Land gut tun. Die Demokratie lebt davon.

Wie ist die Stimmung im Kreisverband? Kann man von Aufbruchstimmung sprechen?

Bergmann: Wir glauben an einen Erfolg und werfen keineswegs die Flinte ins Korn. Wir sind gut aufgestellt. In 22 von 27 Landkreisgemeinden gibt es Genossen. Diesmal passen Person und Programm. Mit Geschlossenheit und Solidarität können wir es schaffen.

Wie können Kreis- und Ortsverbände ihren Kandidaten unterstützen?

Bergmann: Es ist sehr wichtig, dass die Ortsverbände Johannes Foitzik mitnehmen. Er sollte möglichst oft bei Ortsbegehungen, an Infoständen und Stadtspaziergängen, bei Festen unterwegs sein und Gespräche mit Bürgern führen. Gemeinsam ist vieles machbar. Ganz wichtig ist vor allem, dass die Wähler motiviert werden. Es sollten nicht die Nichtwähler die Wahl entscheiden. Wir werden bis zum Wahltag um die Stimmen der Wähler werben. Schließlich entscheiden sich 20 Prozent von ihnen erst am Vormittag des Wahltags, welcher Partei sie ihre Stimme geben. Es ist noch alles offen.

Interview: BRIGITTE GRÜNER