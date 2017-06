Auerbach: „Wasser marsch“ für neue Kinderfeuerwehrtruppe

Nachwuchsförderung setzt in Auerbach und Nitzlbuch künftig schon bei den Sechsjährigen an — Spaß haben und dabei etwas lernen - vor 11 Minuten

AUERBACH - Kinder aufgepasst! Wer die Feuerwehr schon immer cool fand und sich für die Aufgaben der Wehren interessiert, darf künftig schon mit sechs Jahren dabei sein. Am nächsten Freitag, 23. Juni, trifft sich erstmals die neue Kinderfeuerwehr.

Die Materialkoffer für die Brandschutzerziehung der Sechs- bis Zwölfjährigen stehen schon bereit. Kommandant Sven Zocher (li.) und Harald Schmidt (re.) freuen sich auf die Gründung der Kinderfeuerwehr. © Brigitte Grüner



Die Materialkoffer für die Brandschutzerziehung der Sechs- bis Zwölfjährigen stehen schon bereit. Kommandant Sven Zocher (li.) und Harald Schmidt (re.) freuen sich auf die Gründung der Kinderfeuerwehr. Foto: Brigitte Grüner



„Wenn Du Feuer und Flamme für Spiel, Spaß und Action bist, dann komm zu uns!“ Mit diesem Motto werben die Feuerwehren für Nachwuchs im Grundschulalter. Extreme Nachwuchssorgen haben momentan nur einzelne Ortswehren, weiß Auerbachs Kommandant Sven Zocher. In der Jugendarbeit komme manchmal eine ganze Clique neu dazu, mal habe die Wehr eine Durststrecke. Ziel ist es deshalb, Kinder schon frühzeitig an die Feuerwehr zu binden.

„Mit zwölf Jahren haben sich viele schon für ein Hobby entschieden. Deshalb laden wir die Kinder ab sechs Jahren ein“, sagt Harald Schmidt. Der frühere Kommandant ist Ansprechpartner für die Kinderfeuerwehr. Ein achtköpfiges Team steht bereit, sich um die Mädchen und Jungen zu kümmern. Die Betreuer kommen von der Feuerwehr Auerbach und von der Nachbarwehr Nitzlbuch.

Besonders die Nitzlbucher Kameraden waren bei der Kommandanten-Versammlung für den Vorschlag einer Kinderfeuerwehr Feuer und Flamme. Die Auerbacher hatten schon vor gut sieben Jahren über die Gründung einer Kinderwehr nachgedacht, die Idee aber mangels Betreuern verworfen. „Die Aktiven haben viel zu tun, müssen Übungen besuchen und bei Ernstfällen ihren Mann stehen“, so der Kommandant.

Auch die Jugendwarte, die sich um den Feuerwehrnachwuchs zwischen zwölf und 18 Jahren kümmern, kamen nicht in Frage, da diese Aufgabe schon zeitaufwändig genug sei.

Für die Kinderfeuerwehr wurde ein Team gebildet, das mit je vier Köpfen von den Feuerwehren aus Auerbach und Nitzlbuch kommt. Es sind Frauen und Freundinnen aktiver Feuerwehrleute dabei sowie pädagogisch geschultes Personal in Form von zwei Erzieherinnen und Harald Schmidt als „Hahn im Korb“. Er hat viel Erfahrung im Umgang mit Kindern, da er sich seit Jahren um die Brandschutzerziehung in Kindergärten und Grundschule kümmert. „Gerade die Drittklässler sind schnell begeistert, wenn sie im Rahmen des Lehrplans das Gerätehaus besuchen.“ Auch in Kindergärten spricht Schmidt über Brandschutzerziehung. Mit der Gründung der Kinderfeuerwehr haben diese Aktionen keinesfalls ausgedient, im Gegenteil. Die Materialkoffer des Landesfeuerwehrverbands lassen sich hervorragend bei der Kinderfeuerwehr wie auch bei Besuchen in Bildungseinrichtungen nutzen. Es sind Bücher in der Materialkiste und Telefone, mit denen das Absetzen eines Notrufes geübt werden kann. Eine Feuerwehr-Handpuppe ist ebenso dabei wie ein Alarmknopf, wie man ihn in öffentlichen Gebäuden oft findet.

Die Kinder sollen zwar auch etwas lernen, aber hauptsächlich sollen sie bei der Feuerwehr Spaß haben. Die Kinderwache, ein von den Auerbacher Kameraden gebautes Mini-Gerätehaus, wird Verwendung finden – dazu die feuerwehrroten Bobby-Cars oder die Kübelspritze, die Kinder bei Wachfesten oder bei Veranstaltungen im Rahmen des Ferienprogramms schon gerne bedient haben.

Für die Kinderfeuerwehr wurde ein eigenes Logo entworfen. Auch auf die Ausstattung haben sich die Betreuer geeinigt: Die Mädchen und Jungen bekommen gelbe Warnwesten mit Kapuze und dem Logo der Kinderwehr auf dem Rücken. Die Kinderfeuerwehr trifft sich alle zwei Wochen, jeweils freitags, im Auerbacher Gerätehaus. Die Gruppenstunden dauern von 17 Uhr bis 18.30 Uhr.

Erste Treffen geplant

Schmidt und sein Team, das sich bereits mehrmals getroffen hat, haben die ersten Treffen bereits geplant. Mittelfristiger Wunsch ist es, dass sich alle Ortswehren am Projekt „Kinderfeuerwehr“ beteiligen und ihren Nachwuchs zu den Freitagstreffen schicken. Als Mitglieder angemeldet sind die Kids bei ihren Ortswehren.

Bei genügend Interesse wird die Kinderfeuerwehr in zwei Altersgruppen betreut. Ob dies der Fall sein wird, wissen die Feuerwehrleute erst am 23. Juni. Eine Anmeldung für die erste Gruppenstunde ist nicht erforderlich. Die Kinder dürfen einfach kommen. Sicher ist bislang nur, was die Mädchen und Jungen erleben werden. Neben der Brandschutzerziehung gibt es kreative Beschäftigungen oder leichte Feuerwehrübungen wie das Ausrücken auf Bobby-Cars oder das Löschen mit der Kübelspritze. Bleibt nur noch zu sagen: „Wasser marsch!“

BRIGITTE GRÜNER