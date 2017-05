Auerbach wirft HSG Rödental aus der Landesliga

Handballer des SV 08 punkten hauchdünn mit 25:24 gegen den Abstieg — Vereitelter Strafwurf in Schlusssekunden - 01.05.2017 21:16 Uhr

AUERBACH - Ein in den letzten Sekunden von Raul Adam vereitelter Strafwurf bescherte den Handballern des SV 08 einen ebenso knappen wie glücklichen 25:24-Sieg gegen den Tabellen-Vorletzten HSG Rödental-Neustadt. Während die Oberfranken durch diese Niederlage als zweiter Absteiger feststehen, konnte sich die Schnödt-Sieben vorläufig von den Abstiegsrängen verabschieden und belegt mit nun 24:24 Punkten Platz neun der Landesliga Nord.

Da half auch das Geklammer nichts: Der Abstieg der HSG Rödenthal ist nach der Niederlage gegen Auerbach (in Blau) besiegelt. © Foto: Susanne Hess



Da half auch das Geklammer nichts: Der Abstieg der HSG Rödenthal ist nach der Niederlage gegen Auerbach (in Blau) besiegelt. Foto: Foto: Susanne Hess



Die Hallenuhr zeigte beim Stand von 25:24 noch fünf Sekunden Spielzeit an, als die Gäste aus Oberfranken einen letzten Strafwurf zugesprochen bekamen. Vorausgegangen war ein Foul von Moritz Hofmann, das die Schiedsrichter mit einem Freiwurf ahndeten. Da er jedoch im Eifer des Gefechtes seine Emotionen offenbar nicht unter Kontrolle hatte, ließ er sich zu einer zu einer Beleidigung des gefoulten Spielers hinreißen.

Daraufhin zückten die Unparteiischen nicht nur die Rote, sondern auch die Blaue Karte und änderten, zur Überraschung aller Beteiligter, das Strafmaß auf Siebenmeter gegen Auerbach. "Die Blaue Karte gegen Mo war, denke ich, korrekt" meinte Trainer Matthias Schnödt nach dem Spiel. "Er muss sich selbst in einer so angespannten Situation besser unter Kontrolle haben. Ob es allerdings regelkonform ist, einen einmal gepfiffenen Freiwurf wegen einer anschließenden Beleidigung auf Strafwurf zu erhöhen, kann ich mir kaum vorstellen."

Dennoch mussten er und die nach mehreren Fehlentscheidungen der Schiedsrichter inzwischen lautstark protestierenden Zuschauer mit dem Pfiff leben. Angespannt wartete man auf den Wurf von Marcel Heil, dem besten Torschützen des Gegners. Kurz bevor er an den Siebenmeter-Strich tritt, gibt es noch einmal Unruhe im Lager des Gastgebers. Matthias Schnödt nimmt Valentin Kroher vom Feld und wechselt Raul Adam ein. Tänzelnd erwartet der Routinier den Wurf, die Spannung in der Halle ist fast greifbar.

Der Pfiff ertönt und in der Sekunde darauf explodieren auf beiden Seiten die Emotionen. Raul Adam, der "alte Mann" im Tor der Oberpfälzer, hat seinem Team den Sieg und damit zwei Punkte im Kampf um den Klassenverbleib gerettet. Während die Halle erleichtert feiert, kniet der Schütze mit Tränen in den Augen zwischen einem ausgelassen jubelnden Auerbacher Team. Ob er sich im Moment des Wurfes bewusst war, dass selbst ein Unentschieden den Abstieg seines Teams nicht verhindert hätte?

Von Beginn an zeigten beide Teams, dass es um nicht weniger ging, als den Abstieg zu verhindern. Mehr Kampf und Krampf, als spielerische Höhepunkte. Einzig Felix Müller und Matthias Edtbauer ließen von Beginn an wenig anbrennen und trafen fast nach Belieben für Auerbach. Mit Abstrichen konnte auch Rückkehrer Ferdinand Neuß überzeugen, auch wenn man ihm die Monate ohne Handball logischerweise anmerkte. Ansonsten waren die Offensivbemühungen der Gastgeber vielfach ineffektiv und unglücklich. Beim Stand von 13:13 wurden die Seiten gewechselt.

Überraschende Entscheidungen

In der zweiten Hälfte lief das Spiel zunächst sehr ähnlich weiter: Wechselnde Führungen und vergebene Chancen auf beiden Seiten sowie für beide Mannschaften überraschende Schiedsrichterentscheidungen machten die Partie wenig ansehnlich, wenn auch spannend. "So sind Spiele im Abstiegskampf eben" meinte Matthias Schnödt hinterher. "Ich habe den Jungs gesagt, dass mir egal ist, wie das Spiel läuft und dass ich auch mit einem hässlichen und knappen Sieg zufrieden bin. Ich hatte nicht gedacht, dass es so knapp werden würde."

In der 41. Minute erlebten die Zuschauer eine Schrecksekunde. Karsten Herold blockte einen Wurf äußerst unglücklich und ging mit einem Schrei zu Boden. Wie sich bei einer ersten Untersuchung herausstellte, zog er sich eine ausgekugelte Schulter zu, wobei der Verdacht geäußert wurde, dass auch Bänder oder gar das Schlüsselbein in Mitleidenschaft gezogen wurden. Dass sich die Blau-Weißen schneller als die Gäste von diesem Schrecken erholten und nach wenigen Minuten durch zwei Tore von Sebastian Bürger und zwei von Ferdinand Neuß bei nur einem Gegentreffer mit drei Toren in Führung gingen, kann man wohl als eine Art Trotzreaktion bezeichnen.

Die Hochphase hielt nicht lange an, das "Auszeit-Gespenst" zeigte wieder einmal seine hässliche Fratze und Auerbach ließ seine Gäste ein letztes Mal ins Spiel zurück, in ein Spiel, das dramatischer kaum enden konnte.

SV 08 Auerbach: Kroher, Adam, Tannenberger (1), Hofmann Mo. (1), Bürger (2), Hackenberg, Kolb (1), Edtbauer (7/2), Herold (1), Neuß F. (3), Hofmann A., Hofmann Ma. (1), Müller (8).

HSG Rödental/Neustadt: Cichon Fl., De Rooij, Schuhmann Chr. (2), Kirchner (4), Metz (2), Riedel, Bernecker (1), Heil (5/1), Legat (3), Günther (2), Troppmann (1), Krauß (2), Göpfert (1), Cichon Fa. (1).

HARALD WEIDMANN