Auerbach: „Zigaretten-Kugler“ schließt vorerst

AUERBACH - Anita Sommer führt in dritter Generation und seit 25 Jahren das „Traditionsgeschäft „Zigaretten-Kugler“. Nun will wie ihren Ruhestand genießen. Aus gesundheitlichen Gründen ist der ehemalige Tante-Emma-Laden — jetzt Geschäft für Zeitungen, Zeitschriften und Tabakwaren — schon seit rund sechs Wochen geschlossen. Wenn es nach Anita Sommer und ihrem Ehemann Werner geht, muss das nicht so bleiben.

Anita Sommer nimmt sich Zeit für einen Plausch mit ihren Kunden, auch wenn jemand lediglich eine Schachtel Zigaretten kauft. Doch nun wird sie den Laden schweren Herzens aufgeben. © Klaus Trenz



Mit einem lachenden und einem weinenden Auge hat sich das Ehepaar Sommer entschieden, in den Ruhestand zu gehen. Werner Sommer – ehemaliger Bergmann – ist das mit seinen 76 Jahren eigentlich schon längst. Er hat seiner Frau Anita lediglich ausgeholfen, hängt aber wie sie an dem Laden, der bei den Auerbachern immer der „Zigaretten-Kugler“ war. „Wir haben lange überlegt“, sagt Anita Sommer. „Einerseits werde ich die Kunden und die guten Kontakte vermissen, andererseits möchte sie auch die Rente genießen“. Der Entschluss sei gerade in den vergangenen Wochen gereift.

1991 übernommen

Anita Sommer hat 1991 den Laden von ihrer Mutter Betty Gradl (geborene Kugler) übernommen, die ihrerseits die ehemalige Gemischtwarenhandlung mit Tabakwaren von ihrem Vater Georg Kugler und Mutter Rosa geerbt hat, der den Namen für das Anwesen und das Geschäft prägte. Betty Gradl kannten nicht nur die erwachsenen Kunden, sondern auch die Schulkinder. Für fünf oder zehn Pfennige gab es Süßigkeiten aus großen Gläsern. Sich mit einem „Fünferl“ oder „Zehnerl“ abgezählte Brausebonbons oder anderes Süßigkeiten zu holen, gehörte zum Nachhauseweg von der Schule.

Lebensmittel raus

Tochter Anita hatte bis Ende der 90er Jahre noch das eine oder andere Lebensmittel und Süßigkeiten im Sortiment, was sich aber dann nicht mehr lohnte. Sie hat sich dann auf Tabakwaren und Zeitschriften spezialisiert, was ihr bis heute eine Stammkundschaft sicherte.

1925 eröffnete Georg Kugler eine Gemischtwarenhandlung mit Tabakwaren. Daher stammt der Hausname Zigaretten-Kugler. © Repro: Klaus Trenz



Zur Übernahme des Ladens musste sie nicht überredet werden. Die gelernte Industriekauffrau hat das Geschäft mit Leib und Seele betrieben. „Das steckt im Blut“ sagt sie heute rückblickend: „Ich war schon bei der Großmutter mit im Laden“. Ein „Muss“ sei das damals nicht gewesen, ihn zu übernehmen, der Laden „hat zum Leben dazu gehört“.

Dass sich die heute 68-Jährige Zeit nahm, damit konnte man als Kunde fest rechnen. Selbst dann, wenn man nur eine Schachtel Zigaretten, die neueste Ausgabe einer Zeitschrift oder die aktuellen Nordbayerischen Nachrichten brauchte.

Ehemann springt ein

Ein Gespräch war mit Betreiberin Anita Sommer immer drin: Über Ereignisse in der Stadt oder auch über Gott und die Welt. Das schätzte nicht nur die Stammkundschaft, sondern auch die Geschäftsfrau selbst. Nur wenn sie in der kleinen Küche gleich neben den Geschäftsräumen nebenbei kochte, war sie etwas kürzer angebunden oder es sprang eben Ehemann Werner schnell ein.

Wunsch bleibt

Die drei Kinder können den Laden nicht weiterführen. Dazu stehen sie zu fest mit beiden Beinen in ihren Berufen. Das würden die Eltern auch nicht erwarten. Aber der Herzenswunsch bleibt: Dass das Traditionsgeschäft „Zigaretten-Kugler“ den Auerbachern erhalten bleibt.

