Auerbach: Zweites Leben für betagten Opel Blitz

Die in diesem Jahr Jubiläum feiernde Feuerwehr Auerbach hat eine"Spezialtruppe", die ausgemusterte Fahrzeuge restauriert - vor 1 Stunde

AUERBACH - Eigentlich hat die Feuerwehr Auerbach zehn Fahrzeuge anstatt der sieben und dem einen Motorrad, die aktuell im Dienst stehen. Zwei fahren zwar noch, aber nicht mehr zu Einsätzen: die Oldtimer. Könnten sie aber, so gut wie sie gepflegt werden. Eine Oldtimergruppe mit 15 Mitgliedern um Vorsitzenden Thomas Kormann hat sich ihrer angenommen. Damit hat die Feuerwehr eine ganz besondere und seltene Spezialeinheit.

Die Oldtimergruppe der Feuerwehr Auerbach mit dem Opel Blitz, Baujahr 1968 (links) und dem LF16 Mercedes, Baujahr 1976 (rechts). Etwa 15 Mitglieder um Thomas Kormann restaurieren die Fahrzeuge. Ihnen macht die Arbeit viel Spaß. © Feuerwehr Auerbach



In einer Halle in Michelfeld, die ein Bauunternehmer der Oldtimergruppe überlassen hat, stehen ein Opel Blitz aus dem Jahr 1968 und ein Mercedes-Löschfahrzeug, Baujahr 1976. Immer wieder wird daran gearbeitet, schließlich sollen die alten Nutzfahrzeuge noch einige Jahre erleben und als Aushängeschild für die Feuerwehr Auerbach herhalten.

"Langweilig wird es nicht"

Spontan kommen die Oldtimerfreunde zusammen. Manchmal wird auch "alarmiert", wenn es darum geht, einen konzentrierten Arbeitseinsatz vorzunehmen. Die in die Jahre gekommenen Fahrzeuge brauchen Pflege und vor allem Originalersatzteile. Wenn ein Fahrzeug restauriert werden soll, gibt es keine halben Sachen. "Langweilig wird uns auf jeden Fall nicht, das macht richtig Spaß und hat nichts mit Arbeit zu tun", sagt Sebastian Friedl. Er ist als Kfz-Mechaniker genauso wie Sebastian Kraus der technische Fachmann im Oldtimerteam.

Anstoß für die "Schraubergemeinschaft" war der Opel Blitz. 1968 ist er für die Feuerwehr Michelfeld angeschafft worden. Er ist mit einer Front- und einer Heckpumpe ausgestattet, wobei die voll funktionsfähige Heckpumpe ihre eigene Geschichte hat. Sie gehörte einst zur Ausstattung der Werksfeuerwehr der ehemaligen Firma Bulag und ist vier Jahre älter als sein Transportfahrzeug.

Der Opel Blitz mit der Tragkraftspritze. Die Oldtimergruppe restaurierte das Fahrzeug, zur 700-Jahr–Feier war es wieder fahrbereit. © Klaus Trenz



1991 hat die Feuerwehr Ranna den Opel Blitz bekommen, bis er 2008 ausgemustert wurde. Jetzt kam der Auerbacher Stadtrat ins Spiel: "Was tun mit dem alten Auto?" Eigentlich, so Bürgermeister Joachim Neuß, handelt es sich dabei ja um ein "ehrwürdiges Fahrzeug". Es für ein paar Euro zu verscherbeln, was sich nicht erheblich auf die Stadtkasse niedergeschlagen hätte, kam offenbar nicht in Frage. "Es ist uns leicht gefallen zu entscheiden", das Fahrzeug zu behalten und zu erhalten. "Dann haben wir etwas Besonderes", so Neuß, auch im Hinblick auf das damals noch bevorstehende Stadtjubiläum.

Der Opel wurde später an die Oldtimerfreunde übergeben, die sich ab 2013 an die Arbeit gemacht haben. "Wir haben fast ein ganzes Jahr gebraucht, bis der Opel restauriert war", sagt Thomas Kormann. Das Problem: Der Kabelbaum war teilweise verschmort und musste komplett ausgewechselt werden. Knifflig wurde es durch eine kaputte Kardanwelle, die dafür verantwortlich war, dass der Opel schon ab 60 Stundenkilometern gefährliche, äußerst instabile Fahreigenschaften entwickelte. Das Auto war somit nicht mehr verkehrstauglich. Der Nachbau der Kardanwelle und deren Einbau machte den Opel wieder fahrbereit. Pünktlich zur 700-Jahr-Feier vor drei Jahren war er einsatzbereit für den Festzug.

Dann nahm sich die Oldtimergruppe den Mercedes vor, der im November 2016 außer Dienst gestellt und durch ein modernes Fahrzeug ausgetauscht wurde. Auch hier entschied sich die Stadtverwaltung, das Fahrzeug zu behalten und es zum rollenden Museum zu machen.

Alle Roststellen entfernt

Den Mercedes – das Löschgruppenfahrzeug LF 16 – gilt es jetzt in den Originalzustand zu versetzen, so wie er vor 40 Jahren ausgeliefert worden ist. Das fängt mit dem Einbau von Türknöpfen an, die einst ausgetauscht wurden bis hin zum Rückbau von Gerätschaften, die im Laufe der Einsatzjahre eingebaut wurden und der Entfernung sämtlicher Roststellen.

Der im Jahr 1968 gebaute Opel Blitz war einst für die Feuerwehr Michelfeld angeschafft worden. 1991 übernahm ihn die Feuerwehr Ranna. © Klaus Trenz



Was tut die Gruppe, wenn auch dieses Fahrzeug wieder im Originalzustand da steht? "Wir werden sehen, was uns der Zufall bringt", sagt Kormann. Er sagt es zwar nicht direkt – aber eine alte Drehleiter, die das Oldtimerduo zum Trio macht, wäre schon was. Noch immer trauert Kormann der Magirus-Drehleiter nach, die bis 2001 im Einsatz war. Beinahe hätte er sie als Privatmann ersteigert.

Er hat einen Mercedes G als Feuerwehreinsatzfahrzeug in seinem privaten Oldtimerstall. Der geht dann mit den anderen beiden auf "Einsatz" zu Oldtimertreffen von Blaulichtfahrzeugen. Im September nächsten Jahres will man zusammen mit dem Motorsportclub Auerbach ein solches Treffen in Auerbach organisieren. Der Place de Laneuveville soll dann für einen Tag zum Freiluftmuseum von alten Feuerwehrautos werden. Dann ist auch der Opel Blitz "runde" 50 Jahre alt.

Bei der Oldtimergruppe der Feuerwehr kann jeder mitmachen, der ein Faible für alte Autos hat und Spaß am Restaurieren, sagt Thomas Kormann. Aus versicherungstechnischen Gründen muss man dann aber (förderndes) Mitglied bei der Feuerwehr werden. Dann muss man zwar nicht löschen, kann aber unter Umständen historische Feuerwehrautos fahren.

KLAUS TRENZ