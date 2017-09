Auerbacher absolviert souverän den Seenland-Marathon

AUERBACH/PLEINFELD - "Ich wollte vor dem 50. Geburtstag mal einen Marathon laufen. Das kann ich jetzt abhaken." Bernd Scheller ist rundum zufrieden. In vier Stunden und knapp 29 Minuten hat er am vergangenen Sonntag den Seenland-Marathon rund um den Brombachsee geschafft.

Der Auerbacher Stadtrat Bernd Scheller hat sein Ziel erreicht: Er absolvierte am Brombachsee seinen ersten Marathon und war danach richtig zufrieden. © Sportograf.com



Erst im Oktober vorigen Jahres hat der Berufsschullehrer damit begonnen, regelmäßig zu laufen. Sportlich war er schon immer. Viele Jahre hat er bis 2008 in Nürnberg American Football gespielt. Konditionstraining und Zehn-Kilometer-Läufe für die Fitness gehörten zum Trainingspensum. Und die Spiele dauerten mit Aufwärmen in der Regel rund vier Stunden, erzählt er im NN-Gespräch. Den vergangenen Winter über – auch bei Regen und Schnee – ist Scheller zwei bis drei Mal pro Woche zum Laufen gegangen. Dabei wurden die Runden natürlich immer größer, und er konnte auch ausdauernd längere Strecken laufen.

Im Frühjahr entschied der jetzt 49-Jährige, einen Marathon zu laufen. "Ich habe das dann zum falschen Zeitpunkt den falschen Leuten erzählt. Das baute Druck auf. Da konnte ich gar nicht mehr zurück", erinnert er sich schmunzelnd. Ein Marathon als Herausforderung sei bei ihm schon immer im Hinterkopf gewesen. Jetzt war die Chance da. Er suchte sich im Internet einen Trainingsplan und holte sich Tipps für ein effektives Training auch von einer Running-App.

Viermal pro Woche musste er in den vergangenen Monaten laufen. Vier bis fünf Stunden kamen da pro Woche locker zusammen. Es sei immer schön, den inneren Schweinehund zu überwinden. Selbst beim Wochenende in der Partnerstadt Laneuveville war Scheller jeden Morgen laufen, einmal bei strömendem Regen und einmal nach extrem kurzer Nacht.

Vorbilder hat er keine. Allenfalls die ganz normalen Menschen, die bewiesen haben, dass jeder mit ausreichend Training einen Marathon schaffen kann. Eigentlich habe er nur für die Gesundheit etwas tun wollen. "Man kann so schön abschalten beim Laufen, und über dies und das nachdenken." Eine durchtrainierte, schlanke Figur war der Nebeneffekt. Bernd Scheller hat einige Kilogramm abgenommen. "Geht’s Dir gut? Du bist so schmal geworden!" ist er öfter mal gefragt worden.

Am Sonntag, 17. September, war dann der große Tag. Der Auerbacher fuhr alleine zum Lauf. Gattin Ulrike hatte mit einer Freundin etwas geplant, und die drei Kinder sind schon aus dem Haus. Zwei Ziele hatte Scheller: "Ich wollte finishen. Und ich wollte auf jeden Fall unter fünf Stunden laufen. Eine Zeit um 4:30 wäre super."

Er hat beides geschafft und ist zufrieden mit sich. Mit kleinen Abstrichen: "Es wäre mehr drin gewesen, wenn der Trainingsfleiß im Urlaubsmonat August besser gewesen wäre", resümiert er. Scheller startete um 10 Uhr mit der Startnummer 133. Anfangs sei es recht frisch, aber wenigstens immer trocken gewesen. "Man wird ja schnell warm beim Laufen."

Die Stimmung am Brombachsee sei super gewesen. Es gab alle drei bis fünf Kilometer Stände mit Getränken und Verpflegung wie Obst, Energy-Gel oder Powerriegel. Das Personal habe die Teilnehmer immer wieder angefeuert. Am Weg gab es auch "Stimmungsnester" mit Trommelgruppen, applaudierenden und anfeuernden Menschen. Die ersten 20 Kilometer lief alles super, die Läufer konnten sich sogar nebenbei noch unterhalten und winkten immer wieder begeistert in die Kameras der Fotografen.

Etwa zur Hälfte der 42,195 Kilometer langen Strecke spürte Scheller Ermüdungserscheinungen in den Gelenken, nicht in den Waden. Wenige Kilometer vor dem Zieleinlauf verkrampften die Schultern durch die ständige Auf- und Abbewegung der Arme. Ans Aufgeben dachte er trotzdem nicht. Da habe die Erfahrung aus dem Football-Sport geholfen, wo man auch oft zum Schluss nochmals alles geben musste.

Auf die letzten Kilometer ist Bernd Scheller an den Ständen nicht mehr vorbeigerannt, sondern gegangen. "Es war dann direkt schwierig, wieder in die Laufbewegung zu kommen." Die letzten 1,5 Kilometer seien ein regelrechter Kraftakt geworden. Die gewünschten 4,5 Stunden liefen nämlich ab und er wollte mit der Zeit unbedingt drunter bleiben. Auf den letzten 300 Metern habe das applaudierende Publikum die Läufer durch das Ziel getragen, erinnert sich der Auerbacher. Es war geschafft!

Kaum Muskelkater

Am nächsten Tag sei es ihm erstaunlich gut gegangen. Er hatte kaum Muskelkater. Nur das Aufstehen und Treppensteigen war "etwas holprig". "Offenbar hatte ich gut trainiert und mir die Kraft richtig eingeteilt." Am Mittwoch danach wollte er schon wieder laufen, am Donnerstag Squash spielen. Hat ihn jetzt das Marathon-Fieber gepackt? Bernd Scheller verneint.

Eine bessere Zeit wäre zwar möglich. Aber er habe es sich nur einmal selbst beweisen wollen, dass ein Marathon machbar ist. Auch sei der Trainingsaufwand wohl nicht auf Dauer zu bewältigen. Er werde vielleicht jedes Jahr an einem oder zwei kleineren Laufwettbewerben teilnehmen oder vielleicht einen Halbmarathon laufen.

