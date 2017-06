Auerbacher am 95. Geburtstag geistig voll fit

AUERBACH - In geistiger Frische hat Josef Wagner in seinem Haus in der Siechenstraße 3 seinen 95. Geburtstag gefeiert. Namens der Stadt gratulierte Zweiter Bürgermeister Herbert Lehner (FW/AA) und übermittelte auch die Grüße von Landrat Richard Reisinger (CSU).

Mit seiner Frau (2. von rechts), dem Zweiten Bürgermeister Herbert Lehner (3.v.re.), den beiden Kinder Anneliese (3.v.li.) und Richard (links) hat Josef Wagner (rechts) seinen 95. Geburtstag gefeiert. © Foto: Sabine Rühl



Wagner stammt aus dem Sudetenland. Als gelernter Schlosser war er in der Gefangenschaft bei den Amerikanern in einer Autowerkstatt eingesetzt. Im früheren Tanzlokal Specht in Auerbach lernte Wagner 1947 seine Frau Anneliese, geborene Sertl, kennen, die er 1948 heiratete. Die beiden Kinder Anneliese und Richard wurden groß gezogen, und zwei Enkel kamen hinzu. 1964 schlossen sich die Wagners dem Siedlerbund "Am Rosenhof" an und das Häuslebauen konnte in die Tat umgesetzt werden. In der Gefangenschaft hatte Wagner Englisch gelernt und fand in der Panzerwerkstatt in Vilseck als technischer Angestellter Arbeit.

Im Ruhestand betreut er nun mit viel Hingabe seine Frau, die auf den Rollstuhl angewiesen ist.

