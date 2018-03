Auerbacher Arthur Schriml wird 60 Jahre alt

Ehrenämter will er abgeben, Familie rückt wieder in den Mittelpunkt - vor 24 Minuten

AUERBACH - Der Auerbacher Lehrer, CSU-Politiker und langjährige Pfarrgemeinderat Arthur Schriml feiert am Dienstag seinen 60. Geburtstag. Ab dem neuen Lebensjahr will er mit seinem Ämtern kürzer treten und sich um seine Enkelin kümmern.

Der Auerbacher Arthur Schriml möchte mit 60 einige Ämter abgeben und ist dafür ab und zu mit dem Kinderwagen seiner Enkelin unterwegs. © privat



Der Auerbacher Arthur Schriml möchte mit 60 einige Ämter abgeben und ist dafür ab und zu mit dem Kinderwagen seiner Enkelin unterwegs. Foto: privat



"Hobby ist das, was man gern macht", sagt Arthur Schriml und erwähnt über 130 bayernweit gehaltene Vorträge zum Thema "Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung". Am Dienstag feiert der Lehrer, Stadtrat und Vorsitzende des Aufsichtsrats der örtlichen Raiffeisenbank den 60. Geburtstag.

"Jetzt fange ich an, kürzer zu treten", sagt er im Gespräch mit den Nordbayerischen Nachrichten. Nach Jahrzehnten des Engagements in verschiedenen Gremien und Vereinen soll die Familie wieder mehr Gewicht bekommen. Besonders Enkelin Rosa, Tochter von Sohn Johannes, steht seit Ende Januar im Mittelpunkt. Jetzt kommt es vor, dass man Arthur Schriml als stolzen Opa mit dem Kinderwagen in der Stadt antrifft. Vor gut einer Woche hat er nach 15 Jahren den Posten des Schriftführers des Haus- und Grundbesitzervereins abgegeben. Und auch mit dem Stadtrat wird nach drei Perioden 2020 Schluss ein. "Ich möchte als künftiger Pensionär nicht mehr im Stadtrat sein. Da sollen besser jüngere Leute rein", sagt er mit Blick auf die sechsjährige Amtszeit.

Arthur Schriml ist mit einem älteren Bruder in Vilseck aufgewachsen und besuchte nach der Grundschule das Max-Reger-Gymnasium in Amberg. Eigentlich wollte Schriml Berufssoldat werden und die Offizierslaufbahn einschlagen. Nach dem Grundwehrdienst entschied er sich aber für das Lehramt, den Beruf von Vater und Bruder. In Bayreuth studierte er das Hauptfach Deutsch und dazu Musik, Sozialkunde und Arbeitslehre

Er war noch Student, als er 1983 Agathe Popp aus Auerbach heiratete. Bei der Hochzeit erfuhr er, dass er seine abschließende Lehramtsprüfung an der heimischen Mittelschule Vilseck machen darf. Später war Schriml an einer Hauptschule in Weiden und seit 1991 an der heutigen Mittelschule Auerbach.

Arthur Schriml engagiert sich gerne in der Gesellschaft und in Vereinen. Über 20 Jahre wirkte er im Vorstand des CSU-Ortsverbands. Acht Jahre — von 2002 bis 2010 — war er stellvertretender Vorsitzender im Pfarrgemeinderat. Wenige Monate später warb ihn der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV), der einen Sozialreferenten für den Bezirk Oberpfalz suchte.

Bayernweite Vorträge

Schriml hat sich mit großem Engagement in die Thematik eingearbeitet und ist inzwischen versierter Ratgeber in Fragen rund um Vollmacht, Erbrecht, Beihilfe, Lehrergesundheit, "erfolgreiches Altern" und mehr. Als Referent war er anfangs nur im Bezirk unterwegs, inzwischen in ganz Bayern. Die Vortragstätigkeit macht ihm Freude, da er anderen wertvolle Tipps geben kann. "Hobby ist das, was man gern macht."

Doch nicht nur Arbeit, sondern auch Entspannung ist für Schriml wichtig. Beim Rasenmähen und der Gartenarbeit genießt er im Sommer das Werkeln an der frischen Luft. Regelmäßige Besuche in Thermen und Bädern dienen dem Ausgleich. Im Winter ist Arthur Schriml mindestens jede zweite Woche in Whirlpools, Aromabädern und Saunen der Region anzutreffen. "Ohne diese Auszeiten könnte ich die Arbeit und die anderen Pflichten nicht so gut bewältigen", sagt er.

Zu den umfangreichen Aufgaben neben dem Beruf als Studienrat im Mittelschuldienst gehört die Tätigkeit im Aufsichtsrat der Raiffeisenbank Auerbach-Freihung. Seit 18 Jahren ist Schriml im Gremium, seit 2010 war er zweiter, seit 2017 ist er erster Vorsitzender. Als Jugendschöffe ist er seit acht Jahren am Amtsgericht Amberg tätig. Vier bis sechs Sitzungstage pro Jahr sind zu bewältigen. Wenn es klappt, geht es gleich im Anschluss zum Relaxen in das Kurfürstenbad.

Seinen runden Geburtstag feiert Arthur Schriml sieben Mal. Heute mit der Familie – Gattin Agathe, zwei Söhne und eine Tochter — und guten Freunden. Später unter anderem mit den Kollegen der Mittelschule, den entfernteren Verwandten, der CSU-Fraktion und den Mitstreitern im Aufsichtsrat. Zum 60. Geburtstag hat er genau einen Wunsch: Gesundheit. Die braucht er auch, denn als Pensionär will er verstärkt als BLLV-Referent bayernweit unterwegs sein.

BRIGITTE GRÜNER